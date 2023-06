"L’arrogance sauvage d’une partie de l’Angleterre…": Prise surprenante de l’ex-star australienne

L’ancien lanceur de rythme australien Brett Geeves pense que l’approche ultra-agressive de l’Angleterre risque de se retourner contre lui pendant les Cendres, ajoutant que la déclaration du premier jour du premier test à Edgbaston était un signe « d’arrogance sauvage » de la part de Ben Stokes. côté. L’Angleterre avait déclaré ses premières manches sur 393 pour huit malgré Joe Root au bâton sur un 118 invaincu, et l’équipe locale aurait facilement pu en marquer quelques autres, ce qui aurait pu leur donner un avantage psychologique. La décision de déclarer a été critiquée par plusieurs experts et l’Australie a remporté le passionnant test par deux guichets.

Geeves, qui a joué un ODI et deux T20I pour l’Australie et a été un quilleur de première classe à succès, a déclaré que « Bazball » – le terme inventé pour le style de jeu trop agressif et axé sur les résultats de l’Angleterre – ne fonctionnera probablement pas contre l’Australie. .

« Cela (le Bazball) les pousse (l’Angleterre) à échouer et pour moi, c’est un peu comme si nous perdions, nous jouons le meilleur cricket et nous avons quand même gagné », a déclaré Geeves à Sen Radio samedi.

« Ce n’est pas comme ça que ça marche. Surtout contre Australia in the Ashes », a déclaré le joueur de 41 ans.

Il a dit que c’était « irrespectueux » de la part de l’entraîneur anglais Brendon McCullum de dire à ses joueurs qu’il était fier d’eux malgré la défaite. Geeves était d’avis que l’entraîneur sapait les efforts des Australiens en disant cela.

« Il y avait (un) article que je lisais qui cite Brendon McCullum en termes de leur perte, ils sont dans les vestiaires et Brendon a parlé en premier et il a dit: » Les gars, je suis immensément fier des efforts que vous avez déployés. « Nous avons fait du jeu ce qu’il était. Nous étions si près de remporter une victoire incroyable. Nous avons joué tout le cricket dans le jeu. Sans nous, les Australiens n’auraient même pas eu la chance de gagner ». » « C’est juste une approche vraiment irrespectueuse des performances de Pat Cummins et de la performance de la course-poursuite et de leur capacité à maintenir l’Angleterre à 276 dans les meilleures conditions de frappe du match. » Le skipper australien Cummins a marqué un 44 invaincu et son partenaire Nathan Lyon a frappé 16 pas, lorsque les jetons étaient tombés, pour amener les visiteurs à l’objectif gagnant de 282 fixé par l’Angleterre.

Geeves a indiqué que l’Australie a quelques tours dans sa manche et qu’elle continuera de s’améliorer au fur et à mesure que la série de cinq tests progresse.

« L’Australie a encore quelques améliorations. Ils tireront un peu plus de leur liste des frappeurs au fur et à mesure que la série progresse et, stratégiquement, s’ils parviennent à adopter leur état d’esprit du point de vue du terrain et de la stratégie, je pense qu’ils vont très bien s’en sortir.

« En particulier si l’Angleterre a cet état d’esprit d’arrogance sauvage et c’est ce qu’était cette déclaration. C’était extrêmement arrogant de penser que (8/393) était suffisant dans les premières manches sur un guichet très plat.

« Et oui, absolument, ils (l’Australie) ont gagné le match grâce à la déclaration ridiculement stupide des Anglais. Il ne fait aucun doute que l’Angleterre a joué un rôle dans leur victoire. » Il a dit que si l’Angleterre n’avait pas déclaré et marqué 50-60 autres points, elle aurait pu éliminer l’Australie du concours.

« Ils (l’Angleterre) auraient pu revenir le lendemain et essayer de battre encore 50 ou 60 points, ce qui aurait éliminé l’Australie du match, une seule équipe aurait pu gagner le match si elle avait fait 450 ou 460 et c’était l’Angleterre », a-t-il dit.

« C’est à cause de l’arrogance entourant leur approche du jeu. 8/393 ont déclaré, vous ne faites pas cela dans le test match de cricket. Vous ne faites pas cela sur un match de cinq jours lorsque Joe Root n’a pas 118 ans. » Le deuxième test commence à Lord’s le 28 juin.