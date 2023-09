L’arrogance contagieuse de Deion Sanders fait croire aux joueurs du Colorado qu’ils peuvent être géniaux

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

FORT WORTH, Texas – Deion Sanders a des reçus.

Il se souvient de tous ceux qui doutaient de lui lorsqu’il a été embauché par Colorado en décembre dernier. Il peut se souvenir des visages et des noms des journalistes, des diffuseurs, des entraîneurs et des joueurs et littéralement de tous ceux qui ont déjà dit quelque chose de négatif sur lui et son style d’entraîneur.

Il a même pointé du doigt une ancienne personnalité d’ESPN samedi après-midi, après que ses Buffaloes aient réussi une surprise de 45-42 contre le n°17 ​​TCU sur la route, lui demandant encore et encore : « Croyez-vous ? »

Et c’est pourquoi, lorsque Coach Prime est entré dans la zone de conférence de presse d’après-match – qui était un petit coin de fortune dans les entrailles du stade Amon G. Carter, juste à l’extérieur du vestiaire des visiteurs tapageurs – il voulait que tout le monde sache quelque chose.

« J’ai des reçus », a déclaré Sanders.

Comme cela a été largement documenté, à son arrivée à Boulder en décembre dernier, Sanders a fait exploser son effectif. Des dizaines de joueurs de l’équipe 1-11 de l’année dernière ont été encouragés à partir puis remplacés par 86 nouveaux joueurs, 70 boursiers, dont 57 ont été ajoutés via le portail de transfert après le match de printemps des Buffaloes. En fin de compte, il ne restait que neuf boursiers de 2022.

Quel genre de produit le Colorado mettrait-il sur le terrain cette saison alors que les joueurs continuent à se connaître ? À quelle vitesse formeraient-ils une unité cohérente et gagneraient des matchs ? Il y avait beaucoup de scepticisme dans tout le pays et Sanders a tout entendu.

Heureusement pour le football universitaire, les débuts du nouveau look des Buffs ont été importants – en rendant visite à TCU, le finaliste du championnat national. C’était l’occasion pour Coach Prime et son équipe nouvellement créée de faire une déclaration.

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait, remportant une victoire à la fin du quatrième quart-temps.

« Je veux dire, je savais que nous allions faire ça », a déclaré le quart partant Shedeur Sanders, le fils de Coach Prime, qui a ajouté plus tard que ce match ressemblait « à un entraînement ».

« La seule différence entre le FCS et ce niveau est que la ligne D sort des blocs lorsque vous essayez d’accélérer plus rapidement. C’est tout. »

Sanders, qui a remporté deux titres FCS à Jackson State en jouant pour son père, a complété 38 des 47 passes pour un record scolaire de 510 yards et quatre touchés. Il a réparti le ballon, frappant quatre receveurs différents qui ont accumulé plus de 100 mètres chacun. Son frère, Shilo Sanders, était le co-placeur de l’équipe avec 10.

La star du spectacle du Colorado, cependant, était Travis Hunter, un ancien espoir cinq étoiles et recrue n ° 1 au classement général la saison dernière. Il a réalisé une merveilleuse performance, jouant à la fois comme receveur large – où il a réussi 11 attrapés pour 119 verges – et comme demi de coin – où il a réussi trois plaqués, interrompu une passe et réalisé une interception en plongée à couper le souffle. Selon Pro Football Focus, Hunter a joué 129 snaps dans une chaleur de 100 degrés. Il a déclaré par la suite que son précédent record instantané était de 120 au lycée.

Après le match, Hunter a délibérément enfilé un T-shirt noir comportant au moins sept photos différentes de Deion Sanders datant de son époque en tant que joueur des Cowboys de Dallas, où il a remporté l’un de ses deux Super Bowls. Même si certains joueurs déclarent ne pas prêter attention aux réseaux sociaux, ce groupe a certainement acquis la personnalité de leur entraîneur en peu de temps ensemble.

« Personne ne croyait en nous », a déclaré Hunter, faisant écho à ce que son entraîneur et ses coéquipiers avaient également dit. « Les seules personnes qui croyaient en nous étaient les gens de l’établissement. Tout le monde doutait de mon entraîneur, c’est pourquoi je porte [this shirt] tout de suite. Nous croyons. »

Pendant l’intersaison, Hunter a déclaré fièrement qu’il devrait être l’un des favoris du Heisman Trophy. Il a doublé cette déclaration samedi, mais s’il continue à jouer comme il l’a fait contre les Horned Frogs, ce genre de distinction pourrait se suffire à lui-même.

« C’est amusant », a déclaré Hunter à propos du jeu dans les deux sens. « C’est dur pour votre corps, mais c’est pour cela que vous avez reçu un traitement. J’aime y aller. Je n’ai pas réussi de touché aujourd’hui, mais j’ai eu une interception, donc ça va aider mes statistiques, et ça va aider le l’équipe, et aider l’équipe est ce que je veux faire. »

Sanders a ajouté, qui considère Hunter comme son fils : « Travis, c’est lui, comme le disent les jeunes. C’est tout. Je pense vraiment que nous avons quelques gars qui pourraient être les favoris du Heisman en ce moment. C’est ce que je ressens. Qui [else] ont fait ce qu’ils ont fait aujourd’hui ? »

Maintenant, la question est : combien de temps les Buffs peuvent-ils maintenir ce truc ? Ils ont clairement les compétences et le talent pour participer au débat national. Mais ce n’est que le premier match de la saison et les choses ne deviennent pas plus faciles. La semaine prochaine, le Colorado accueillera le Nebraska lors de son match d’ouverture à domicile, puis affrontera le n°15 de l’Oregon (sur la route) et le n°6 de l’USC (à domicile) avant la fin septembre. Le n°18 de l’État de l’Oregon et le n°14 de l’Utah se profilent plus tard.

Il y a des choses sur lesquelles travailler – Shedeur Sanders a raté Hunter sur quelques ballons profonds, et la défense a permis aux Frogs d’accumuler 541 verges offensives – mais la chimie de l’équipe semble au rendez-vous même avec l’entraîneur Prime déclarant précédemment qu’il s’en fiche. culture ou unité. Après le coup de sifflet final, les joueurs sautaient ensemble du terrain vers les vestiaires. Ils faisaient du rap à fond. Ils se sont embrassés, se sont félicités et ont célébré leur victoire.

En ce qui concerne les reçus qu’il conserve, Sanders a déclaré qu’il n’était pas « vindicatif » et qu’il ne laisserait pas le bruit extérieur peser sur la saison. Mais lorsqu’il s’agit de ses tactiques peu orthodoxes pour élaborer un programme, il ne s’excuse pas.

« Je leur dis d’allumer le film », a déclaré Sanders. « Nous allons continuellement être remis en question parce que nous faisons des choses qui n’ont jamais été faites. Nous faisons des choses qui n’ont jamais été faites et cela met les gens mal à l’aise. Mais devinez quoi, nous allons constamment faire ce que nous faisons. Parce que je Je suis là et je ne vais nulle part.

« Ces jeunes gens croient. Avant, ils n’avaient pas tous cru, mais ils sont venus, un par un, deux par deux, [to say] « Coach, nous le croyons. » Maintenant, ils croient. Boulder croit. Les gens à la réception, les gens dans le bâtiment, les fans, les étudiants.

« Maintenant, tout le monde veut croire. Et nous avons de la place. »

