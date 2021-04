Après avoir produit sa meilleure performance en tournée européenne en près de deux ans à l’Open d’Autriche, le golfeur indien SSP Chawrasia espère maintenant donner son élan aux prochains tournois en Europe.

Le joueur de 42 ans de Calcutta a tiré un dernier tour de deux moins de 70 ans après des tours de 72-68-73 pour terminer T-15 à l’Open d’Autriche.

«J’ai bien joué par intermittence. En Inde, sur le PGTI, j’ai obtenu de bons résultats, notamment à égalité 3ème au Gujarat et 4ème aux championnats Tata Steel Tour en décembre. Mais sur la tournée européenne, les choses ne se sont pas réunies », a déclaré Chawrasia.

«Même si j’étais dans la mêlée à la mi-course, le troisième tour m’a tiré en arrière, mais j’étais heureux de me battre lors des neuf derniers matchs du dernier jour.»

Le précédent Top 20 de Chawrasia en Europe était le T-18 fabriqué au Danemark en mai 2019.

«Je joue en Espagne les prochaines semaines et j’ai toujours aimé l’Espagne et j’ai de bons amis. Quelques bons résultats et je suis sûr que la confiance s’améliorera », a-t-il déclaré.

John Catlin, des États-Unis, a remporté son troisième titre de la tournée européenne en huit mois et 13 départs en battant Max Kieffer lors du cinquième trou de barrage lors d’une dernière journée dramatique. Catlin est également entré dans le Top-25 de Race to Dubai et a atteint la 80e place du classement mondial.

L’European Tour sera en Espagne pendant les trois prochaines semaines pour Gran Canaria Open, Tenerife Open et Tenerife Championship. Puis son British Masters organisé par Danny Willett et après le championnat PGA il sera Made In Denmark.

Les quatre victoires de Chawrasia sur le circuit européen sont survenues en Inde, dont deux au Hero Indian Open en 2016 et 2017. En dehors de ces quatre, qui ont été co-sanctionnées par la tournée asiatique, Chawrasia a gagné plus en Asie.

Sur ses six victoires internationales, une seule est venue en dehors de l’Inde au Resorts World Manila Masters Open aux Philippines en 2016. Il n’a pas gagné depuis 2017.

