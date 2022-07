L’arrivée de Raheem Sterling à Chelsea marque le début d’une nouvelle ère

Après une saison agitée, l’acquisition de Raheem Sterling marque le début d’une nouvelle ère pour le Chelsea FC.

L’été dernier, les Bleus se sont imposés comme les rois d’Europe. Le titre de la Ligue des champions de 2020/21 n’est que le deuxième de l’histoire du club. Comme leurs adversaires lors de cette finale, Manchester City, Chelsea s’est appuyé sur un faux système de neuf. Le mouvement fluide parmi la ligne de front a créé des opportunités de but. Pour ajouter un niveau dynamique à l’équipe, Chelsea a acquis Romelu Lukaku. Le tireur d’élite éprouvé est entré dans son apogée après avoir remporté le Scudetto avec l’Inter Milan tout en terminant parmi les meilleurs buteurs de Serie A au cours des deux saisons là-bas.

Le plan n’a pas fonctionné. Lukaku n’a marqué que huit buts en 26 matches de Premier League. Pire encore, son moment le plus mémorable est survenu dans une interview avec Sky Italia. Le Belge a évoqué son rêve de revenir à l’Inter après avoir eu du mal à s’adapter au système de Thomas Tuchel à Stamford Bridge. Finalement, Chelsea a exaucé ce souhait. Il est retourné à l’Inter pour la saison à venir grâce à un prêt.

Une nouvelle ère à Chelsea

La prise de contrôle de Todd Boehly au club donne à Thomas Tuchel plus de contrôle sur les transferts. De plus, la directrice générale de longue date, Marina Granovskaia, a décidé de quitter son poste dans le cadre de la refonte de Stamford Bridge. Maintenant, Boehly cherche un nouveau directeur sportif. Parallèlement, il décide de mener les négociations.

Son premier mouvement majeur est d’amener Raheem Sterling à Chelsea.

Raheem Sterling correspond au Chelsea de Thomas Tuchel

Le déménagement de Sterling montre le plan de Tuchel pour la saison à venir. Tuchel envisage de revenir au système du faux 9. Les attaquants peuvent échanger les uns avec les autres dans le dernier tiers de manière transparente. Sterling, avec un cadre minuscule, des pieds rapides et une finition solide, peut bien s’adapter à cet objectif. L’attaquant de 5’7 est fort pour sa taille. Il a utilisé cette force pour maintenir le jeu à Liverpool et à Manchester City. De plus, il l’a accompli dans un front deux avec l’équipe nationale d’Angleterre.

Raheem Sterling ne fera peut-être pas la une des journaux pour le meilleur joueur de la Premier League. Quoi qu’il en soit, il a montré que, dans la bonne situation, il peut réussir. Par exemple, il est le deuxième joueur le plus prolifique de Pep Guardiola dans la carrière de manager de l’Espagnol. Les 186 contributions de Sterling sont les deuxièmes derrière Lionel Messi, avec 291. Souvent, le plus gros défaut de Sterling est les erreurs dans la surface de réparation. Même dans ce cas, sa capacité à rester constant en disputant plus de 30 matches de championnat au cours des neuf dernières saisons est remarquable.

Joe Cole, un ancien coéquipier de Sterling, sait que son ancienne équipe obtient de l’Anglais.

« Son dynamisme, il fait bouger les choses, son retard. Il est un chronométreur fantastique de courses dans la surface et est techniquement très bon. Raheem Sterling peut éliminer un homme avec son dribble, ce qui est vital. Il est polyvalent, il marque des buts, il marque des buts. Il fait la différence dans les grands matchs, c’est ce dont nous avons besoin », a déclaré Cole à ChelseaFC.com.

En conclusion de la campagne 2021/22, Sterling n’avait plus qu’un an sur son contrat à l’Etihad. Par conséquent, City a profité de ses services pour un transfert de 59 millions de dollars à Chelsea.

D’autres renforts pour Tuchel

Chelsea a tenté d’ajouter plus d’explosivité à son attaque cette intersaison. Tout d’abord, il visait l’ailier de Leeds Raphinha. En fait, les Bleus et les Blancs se sont mis d’accord sur des honoraires de 65 millions de dollars. Cependant, l’international brésilien a refusé de se déplacer, optant plutôt pour le Camp Nou et Barcelone. Le joueur de 25 ans a officiellement rejoint les Blaugrana le jour même où les Bleus ont annoncé leur signature avec Sterling.

Le trou flagrant pour Chelsea entrant dans la fenêtre de transfert était la défense centrale. Il a perdu deux joueurs clés, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, au profit de l’agence libre. qui doit être rafistolé dans l’équipe de Chelsea est la défense centrale. Ils ont perdu deux joueurs clés au profit de l’agence libre. Andreas Christensen est maintenant à Barcelone et Antonio Rudiger est au Real Madrid. Tuchel a parfois expérimenté le 4-3-3 et le 4-2-3-1 lors de la dernière campagne. Maintenant, il semble qu’il continue de compter sur ses cinq arrières de confiance pour la saison à venir.

Selon divers rapports, Chelsea est sur le point de signer le défenseur central de Naples Kalidou Koulibaly. Les frais estimés tournent autour de 38 millions de dollars. De plus, Chelsea est à la recherche d’un autre joueur de Manchester City. Nathan Ake est l’option défenseur central, qui est en fait un produit de l’académie de Chelsea. Enfin, Presnel Kimpembe du Paris-Saint Germain pourrait être une autre option à Stamford Bridge, si un accord devait être officialisé.

Malang Sarr et Trevoh Chalobah ont du potentiel, mais manquent tous les deux d’expérience de jeu. De plus, Thiago Silva aura 38 ans en septembre, de nouveaux défenseurs sont donc nécessaires.

Stratégie

Il y a 33 joueurs qui ont marqué au moins 100 buts dans l’histoire de la Premier League. Chelsea en a laissé passer un temporairement à Lukaku et en a signé un autre pour mener leur attaque d’une manière complètement différente, Sterling. City et Liverpool signant respectivement Erling Haaland et Darwin Núñez marquent leur intention de devenir plus gros et plus physiques dans leur attaque avec des attaquants conventionnels.

Chelsea va dans l’autre sens. Il sera intéressant de voir si le plan fonctionne.

PHOTO : FC Chelsea via Getty Images