L’arrivée de plantes a radicalement changé le cycle du carbone et rendu la terre plus froide : étude

Le cycle du carbone est l’un des processus clés qui ont permis à la vie d’émerger sur notre planète bleue. Le cycle du carbone est le mouvement et l’échange d’atomes de carbone à travers l’atmosphère, l’océan, les plantes, les organismes et la terre. Fonctionnant comme un « thermostat naturel », le cycle du carbone a régulé la température de la Terre pendant de longues périodes.

Cependant, ce cycle de vie clé que nous voyons aujourd’hui est différent de ce qu’il était il y a environ 400 millions d’années. Des scientifiques de l’University College London et de l’Université de Yale ont découvert dans une nouvelle étude que le cycle du carbone avait radicalement changé il y a environ 400 millions d’années, conduisant à un climat « en dents de scie ». Le changement majeur a causé une planète plus froide avec des périodes chaudes et des périodes glaciaires alternatives. Avant ce changement, l’atmosphère avait une concentration de dioxyde de carbone beaucoup plus élevée qu’aujourd’hui et en raison de l’effet de serre, le climat était beaucoup plus chaud. L’une des principales conclusions de la recherche est que la colonisation des terres par les plantes a joué un rôle central dans l’origine de ce changement dans le cycle du carbone.

Le changement « semble être lié à deux innovations biologiques majeures à l’époque: la propagation des plantes sur terre et la croissance d’organismes marins qui extraient le silicium de l’eau pour créer leurs squelettes et leurs parois cellulaires », a déclaré Philip Pogge von Strandmann, directeur auteur de l’étude dans un déclaration. L’étude soutenue par la NASA a été publiée le 14 juillet dans Nature.

Les scientifiques pensent qu’avant que les plantes terrestres ne déclenchent le cycle froid-chaud de l’atmosphère terrestre, ce changement cyclique est ce qui a accéléré l’évolution de formes de vie complexes. En conséquence, des animaux terrestres se sont formés pour la première fois.

Les scientifiques ont prélevé 600 échantillons de roche à différents endroits dans le monde et les ont analysés pour les isotopes du lithium. Leur analyse a indiqué que la formation et l’expansion des plantes sur terre ont coïncidé avec un changement majeur dans la production d’argile. De plus, les plantes terrestres ont attiré le dioxyde de carbone de l’atmosphère et ne l’ont finalement pas libéré, même lorsqu’elles se sont décomposées.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici