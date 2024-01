L’arrivée de Medvedev à 3h40 est le dernier exemple absurde de la raison pour laquelle le tennis doit changer

Cela est arrivé à nouveau. Bien sûr que c’était le cas.

Deux joueurs de tennis, commençant vers minuit, se battant presque jusqu’au lever du soleil devant une foule de supporters dispersés, avec une équipe d’enfants au début de l’adolescence se précipitant après les balles vers quatre heures du matin.

L’année dernière, c’était Andy Murray en duel avec Thanasi Kokkinakis jusqu’à ce que le ciel nocturne commence à s’éclaircir vers 4 heures du matin. Jeudi et vendredi, c’était le Russe Daniil Medvedev et Emil Ruusuvuori, de Finlande, fait la version tennis du set de jazz de 2 heures du matin.

“Je ne serais pas resté”, a déclaré Medvedev lors d’un entretien sur le terrain après avoir complété son retour après deux sets et éliminé Ruusuvuori 3-6, 6-7(1), 6-4, 7-6(1). 6-0. À en juger par le score, Ruusuvuori a décidé de ne pas le faire et il était difficile de lui en vouloir.

La dynamique semblerait absurde si elle n’était pas aussi routinière. Les deux principaux tournois où cela se produit, l’Open d’Australie et l’US Open, semblent traiter cela comme un insigne d’honneur plutôt que comme un risque sérieux pour les joueurs impliqués, en particulier celui qui remporte le match, se couche vers 6 heures du matin, puis doit revenir le lendemain.

(Kelly Defina/Getty Images)

Medvedev flottait autour de Melbourne Park vendredi en milieu d’après-midi après avoir dormi une étrange nuit et essayé de comprendre comment se préparer pour son match de samedi soir contre le Canadien Felix Auger-Aliassime.

“Je me réveille pour mon match aujourd’hui à 7 heures et je suis sûr que c’est à ce moment-là qu’il s’est endormi”, a déclaré vendredi Karen Khachanov, bonne amie de Medvedev et compatriote russe, après sa victoire contre le Tchèque Tomas Machac. « Il devrait y avoir certaines limites car surtout au meilleur des cinq, vous savez que le match peut durer jusqu’à cinq heures et puis vous commencez à 23 heures. Ce n’est pas normal, ce n’est pas sain pour quiconque de récupérer, de se préparer pour le lendemain, le prochain match. Vous perdez une nuit complète de sommeil. Dormir fait partie de la récupération, l’une des parties les plus importantes. La nourriture, tout ce que nous faisons, les soins, les bains de glace. Tout ça et tu ne dors pas. Alors, comment vas-tu te sentir le lendemain ?

Ces dernières années, un nombre croissant d’acteurs ont déclaré que ça suffisait.

“Les matchs de fin de soirée ne nuisent pas seulement aux joueurs, ils ont des conséquences négatives sur les fans, les joueurs de balle, les employés de l’événement et toutes les parties prenantes impliquées”, Ahmad Nassar, directeur exécutif de l’Association des joueurs de tennis professionnels, l’organisation co-organisée par Novak Djokovic. fondée en 2020 pour aborder, entre autres questions, les conditions de travail des personnes sans doute les plus importantes du sport. “Du point de vue de la santé et de la sécurité, ce n’est pas optimal, ce n’est franchement pas juste”, a déclaré Nassar.

La pression de la PTPA – ainsi que la décision de Jannik Sinner de se retirer du Masters de Paris en novembre après avoir remporté un match qui avait débuté à 0h30 et s’était terminé à près de 3h du matin – ont contribué à contraindre les officiels des circuits masculin et féminin, de l’ATP et du La WTA, à accepter d’interdire le début des matchs après 23 heures à partir de l’année prochaine. Les matchs programmés sur un terrain encore utilisé après 22h30 seront déplacés vers un autre terrain et les deux circuits ont déclaré aux organisateurs du tournoi qu’ils souhaitaient que les séances nocturnes commencent à 18h30 plutôt qu’à 19h ou 19h30, avec pas plus de deux matches sur le terrain. horaire de nuit.

(Jean Catuffe/Getty Images)

Cependant, le tennis étant le tennis, avec sept organisations différentes habilitées à édicter leurs propres règles avec peu de contribution des joueurs actifs, les quatre tournois les plus importants – Wimbledon, l’US Open, l’Open d’Australie et l’Open de France – ne sont pas obligés de suivre cette règle. .

Les arrivées tard dans la nuit ne sont pas un problème à Wimbledon, qui impose un couvre-feu à 23 heures, ou à Roland-Garros, qui ne programme qu’un seul match lors de ses sessions nocturnes, mais Melbourne et New York ne respectent pas le couvre-feu, donc certains de leurs plus grands matchs finit par se dérouler devant quelques centaines d’âmes courageuses.

“C’est une chose très évidente qui doit changer”, a déclaré Andy Murray la semaine dernière à propos des départs et des arrivées tard dans la nuit et des changements aux règles du circuit. « Du point de vue d’un joueur, cela va certainement l’aider à récupérer pour les matches du lendemain et des choses comme ça. Je pense certainement que pour les fans et le tournoi, cela semble probablement un tout petit peu plus professionnel si vous ne terminez pas à trois ou quatre heures du matin.

Tennis Australia a apporté quelques modifications au tournoi cette année qui, selon elle, visaient à éviter les départs et les arrivées tard dans la nuit. Plus particulièrement, il n’a programmé que deux matches de l’après-midi sur les courts principaux au lieu de trois, réduisant ainsi le risque d’un début tardif de la séance du soir.

Le premier tour a été étendu à trois jours au lieu de deux, ce qui laisse plus de place pour programmer les 128 premiers matches en simple. Cela a eu peu d’effet sur les départs tardifs parce que l’heure de début des séances du soir est restée 19 heures et parce que les matchs de tennis sont plus longs qu’avant parce qu’il y a plus de profondeur, plus d’athlétisme et de points, donc les jeux, les sets et les matchs durent plus longtemps.

Lors de la soirée d’ouverture, la championne en titre féminine, Aryna Sabalenka, est entrée sur le terrain à 23h30 après le combat de quatre heures de Novak Djokovic avec Dino Prizmic.

Il convient de noter, et les responsables de Tennis Australia ont tenu à le faire, qu’une série d’événements en cascade a conduit au départ et à l’arrivée tardifs de jeudi.

Deux averses inattendues se sont produites en début d’après-midi, la première ayant retardé le jeu à la Rod Laver Arena car la pluie n’était pas prévue et son toit était ouvert. Iga Swiatek traverse généralement les matches comme si elle devait assister à un concert de Taylor Swift, mais son duel avec Danielle Collins a duré plus de trois heures.

(Robert Prangé/Getty Images)

Ensuite, la victoire de Carlos Alcaraz sur Lorenzo Sonego a duré près de trois heures et demie. Comme le jeu à Rod Laver ne commence qu’à midi, contre 11 heures sur les autres courts, les longs matchs de l’après-midi ont repoussé le début de la séance du soir à 19 heures. Ensuite, le premier match du soir, entre Elena Rybakina et Anna Blinkova, a duré près de trois heures et comprenait un bris d’égalité décisif avec un score final de 22-20, le bris d’égalité le plus long de l’histoire du Grand Chelem.

Medvedev est resté dans le tunnel pendant une demi-heure, attendant la fin. Il a finalement accédé au tribunal vers 23h30. Un autre terrain de spectacle, quoique plus petit, situé à environ 250 mètres de Rod Laver, était alors disponible depuis près de deux heures. Quatre heures et cinq sets plus tard, Medvedev était au troisième tour.

En moyenne, deux matchs masculins et deux matchs féminins à l’Open d’Australie devraient représenter environ neuf heures de tennis. Jeudi et vendredi matin, l’action sur Rod Laver a duré près de 14 heures.

Il y a même eu un avantage à cette arrivée tardive que les responsables de Tennis Australia ont vanté vendredi après-midi dans la lumière trouble de la journée. Ils ont consulté les réseaux sociaux et ont vu de nombreux fans en Europe et aux États-Unis qui, compte tenu du décalage horaire à deux chiffres, ont pu profiter du triomphe de Medvedev pendant une partie de leur journée de travail.

Il a suffi au numéro 3 mondial de passer une nuit blanche.

(Photo du haut : Anthony Wallace/AFP via Getty Images)