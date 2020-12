TEHERAN, Iran (AP) – Le chef suprême de l’Iran et le président du pays ont tous deux averti les États-Unis mercredi que le départ du président Donald Trump ne signifiait pas immédiatement de meilleures relations entre les deux nations.

Ces remarques interviennent alors que l’Iran approche du premier anniversaire de la frappe de drones américains qui a tué le général des gardiens de la révolution Qassem Soleimani à Bagdad, une attaque qui a failli plonger Washington et Téhéran dans une guerre ouverte après des mois de tensions. Ces dernières semaines, un scientifique qui a fondé le programme nucléaire militaire iranien il y a deux décennies a été abattu lors d’une attaque dans une zone rurale en dehors de Téhéran à laquelle l’Associated Press a accédé pour la première fois mercredi.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a pris la parole à Téhéran à l’Imam Khomeini Hosseinieh, ou salle de la congrégation, où il a assisté à une réunion avec la famille de Soleimani et les principaux chefs militaires. Ils étaient tous assis à environ 5 mètres (16 pieds) de Khamenei, 81 ans, qui portait un masque facial en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit toujours en Iran.

« Vous avez vu ce que l’Amérique de Trump et l’Amérique (de l’ancien président Barack) Obama vous ont fait », a déclaré Khamenei. «Les hostilités ne concernent pas que l’Amérique de Trump, qui se termine quand il part. L’Amérique d’Obama a également fait du mal à vous et à la nation iranienne.

Plus tôt dans la journée, Rohani, s’exprimant lors d’une réunion du Cabinet, a fait un point similaire pour critiquer Trump – à un moment donné, même en disant que le président américain «avait commis tant de crimes, il était un assassin et un terroriste».

« Certaines personnes disent: » Vous êtes excité pour M. Biden « », a déclaré Rouhani. « Non, nous ne sommes pas ravis que M. Biden prenne ses fonctions, mais nous sommes très heureux que M. Trump soit parti. »

«La prochaine administration américaine peut choisir ce qu’elle doit faire», a déclaré Rohani. «Le chemin est ouvert. C’est à eux de décider s’ils sont reconnaissants ou ingrats. S’ils veulent le bon chemin, c’est prêt. S’ils veulent le mauvais chemin, celui-ci est également prêt pour eux.

Biden a suggéré que les États-Unis pourraient rejoindre l’accord nucléaire de Téhéran de 2015 avec les puissances mondiales, dont Trump a unilatéralement retiré l’Amérique en 2018 et imposé des sanctions plus sévères à l’Iran. Cette décision a marqué le début de tensions accrues entre les deux pays alors que l’Iran a abandonné les limites d’enrichissement d’uranium et que le Moyen-Orient a connu une série d’incidents et d’attaques croissants.

En réponse à la mort de Soleimani, Téhéran a lancé une attaque de missiles balistiques qui a blessé des dizaines de soldats américains en Irak. Cette même nuit, il a également abattu par erreur un avion de ligne ukrainien décollant de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord.

Dans l’espoir de faire pression sur l’Europe, le parlement iranien a récemment adopté un projet de loi appelant Téhéran à augmenter son enrichissement d’uranium à 20%, une courte étape technique par rapport aux niveaux de qualité militaire, et à expulser les inspecteurs internationaux. Le gouvernement de Rohani s’est opposé au projet de loi, révélant une fracture au sein du gouvernement civil iranien que le chef suprême a semblé aborder dans son discours de mercredi.

« Résolvez vos différends en négociant les uns avec les autres », a déclaré Khamenei. « Ne dites-vous pas que nous devrions négocier avec le monde, n’est-il pas possible de négocier et de résoudre les différends avec l’élément interne? »

Ce projet de loi est intervenu après le meurtre, le 27 novembre, de Mohsen Fakhrizadeh, qui dirigeait le soi-disant projet AMAD de l’Iran, qui, selon Israël et l’Occident, était une opération militaire examinant la faisabilité de la construction d’une arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique affirme que le «programme structuré» a pris fin en 2003. Les agences de renseignement américaines ont approuvé cette évaluation dans un rapport de 2007 et le département d’État l’a approuvé aussi récemment que l’année dernière.

Israël, soupçonné d’avoir commis le meurtre de Fakhrizadeh, insiste sur le fait que l’Iran maintient toujours l’ambition de développer des armes nucléaires, pointant du doigt le programme de missiles balistiques de Téhéran et la recherche sur d’autres technologies. L’Iran maintient depuis longtemps que son programme nucléaire est pacifique.

Les journalistes de l’AP ont accédé au site du meurtre de Fakhrizadeh pour la première fois mercredi juste à l’extérieur de la ville d’Absard. Des vergers de pommiers bordent la route devant la chaîne de montagnes enneigée d’Alborz. Un nouveau panneau était accroché au-dessus d’un poteau électrique endommagé où sa voiture criblée de balles s’est immobilisée, l’identifiant comme «le site de l’ascension du scientifique martyr … au ciel».

L’écrivain d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a contribué à ce rapport.