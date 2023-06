L’arrivée d’Aaron Rodgers à New York est comme celle de Brady dans la tuberculose, dit Whitehead

Les Jets de New York ont ​​Aaron Rodgers sur leur liste, et à cause de cela, leurs chances de gagner le Super Bowl ont grimpé en flèche par rapport à il y a un an.

Du moins, c’est ce que disent les parieurs. Mais les fans et les joueurs des Jets ont également des attentes en matière de championnat.

Il suffit de demander à la sécurité Jordan Whitehead, qui a comparé l’arrivée de Rodgers à New York à celle d’un ancien coéquipier dans son ancienne ville natale, Tampa Bay.

« C’était un peu la même situation dans laquelle je suis tombé quand j’étais les Bucs », a déclaré Whitehead cette semaine. « Nous avions une excellente défensive l’année précédente et nous avions juste besoin d’une pièce qui manquait. … Je dis aux gars que c’est un peu comme du déjà-vu pour moi. »

Le fan d’Aaron Rodgers, Craig Carton, était pleinement d’accord avec Whitehead lors de son émission de mercredi, et il a exprimé sa confiance dans la capacité de l’équipe à remporter un trophée Lombardi.

« Aaron Rodgers, Tom Brady, Tampa Bay, Super Bowl, Yahtzee ! » s’exclama Carton.

« Je dirai ceci, la défense des Jets de New York, alors qu’ils n’étaient pas parmi les cinq premiers statistiquement, ils n’ont pas beaucoup retourné le ballon. … Si vous deviez chercher un coup, ils n’étaient pas une défense parmi les cinq premiers en ce qui concerne les chiffres d’affaires. Mais écoutez… Il n’a pas besoin d’être Tom Brady. S’il est Aaron Rodgers, ils gagnent le Super Bowl.

« [Whitehead] compare une rock star à une rock star. Vétéran à un vétéran. A gagné un Super Bowl avant, a gagné un Super Bowl avant. … Ce n’est pas un coup de dire qu’un gars n’est pas Tom Brady. Tom Brady est l’un des seuls. … Mettons tous Tom Brady là où il appartient. [Aaron Rodgers] c’est de l’argent. »

Plaxico Burress n’était pas sur la même longueur d’onde que son coanimateur.

« Jordan Whitehead, je n’irais pas aussi loin », a déclaré Burress. « Vous avez besoin de plus d’une pièce. Vous n’avez pas de Rob Gronkowski, vous n’avez pas de Mike Evans. Vous n’avez pas de Chris Godwin. Et nous savons tous qu’Aaron Rodgers n’est pas Tom Brady. … Par n’importe quel effort d’imagination. Et en plus de cela, la défense des Bucs était meilleure que la défense des Jets.

Rodgers a certainement beaucoup de pression sur ses épaules alors qu’il prend les rênes de New York la première année. Mais Whitehead a-t-il raison d’attribuer une attente du Super Bowl à son nouveau QB ?

