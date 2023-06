L’arrière-petite-fille de Ramanand Sagar, Sakshi Chopra, se fait troller pour son avatar audacieux, les internautes l’appellent « Urfi part 2 »

Sakshi Chopra, l’arrière-petite-fille du producteur de la célèbre série télévisée Ramayan de Doordarshan, Ramanand Sagar, est très active sur les réseaux sociaux et partage ses photos audacieuses avec ses fans. L’actrice a récemment été papa à Mumbai et s’est fait troller pour son avatar audacieux.

Vendredi, Viral Bhayani a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle Sakshi Chopra a été vue en train de poser pour les papas alors qu’elle sortait dans la ville. Sakshi a été vue portant un haut de bikini marron à décolleté plongeant et associé à une jupe assortie en filet. Elle a complété son look avec une paire de talons noirs.





Les internautes ont trollé Sakshi pour son sens de la mode et l’ont comparée à Urfi Javed. L’un des commentaires disait « Urfi Javed partie 2 ». Un autre a écrit : « Kulfi, la sœur d’Urfi ». Un autre commentaire disait, « tout le monde veut être Urfi maintenant. » Un autre utilisateur a écrit : « Faire concurrence à Urfi ». Un autre a écrit : « Urfi Javed version 2.0 ».

Sakshi Chopra compte 551 000 abonnés sur les réseaux sociaux et on la voit souvent publier ses photos audacieuses sur Instagram. En plus d’être une célébrité des médias sociaux, Sakshi est également chanteuse et possède sa propre chaîne YouTube.

Plus tôt dans une interview, Sakshi a déclaré: «Je suis très contrarié à cause de la pression du nom de mon arrière-grand-père, chaque fois que je publie des photos audacieuses sur des plateformes sociales, les gens commentent. Ils commencent à me comparer à l’arrière grand-parent (Ramanand Sagar).“

Sakshi Chopra a également dévoilé son intention d’entrer à Bollywood dans une interview et a déclaré: «On m’a proposé de nombreux films de Bollywood, mais je ne peux pas en parler. Mon objectif est de devenir chanteur. Je ne regarde même pas les films de Bollywood. Oui, je veux tenter ma chance sur la plateforme numérique.