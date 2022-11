L’arrière-petit-fils de Tchang Kaï-chek remporte les élections clés à Taïwan

La nouvelle star du parti nationaliste Kuomintang est devenue le plus jeune maire de l’histoire de Taipei

L’arrière-petit-fils de l’ancien dirigeant autoritaire de Taïwan, Chiang Kai-shek, est devenu une étoile montante du parti nationaliste Kuomintang (KMT) du pays, remportant l’élection à la mairie de Taipei.

Chiang Wan-an, qui à 43 ans est devenu le plus jeune maire de l’histoire de la capitale, a déclaré la victoire samedi soir après que ses deux rivaux dans une course à trois ont concédé la défaite. L’avocat d’entreprise formé aux États-Unis, qui est retourné à Taïwan en 2013 pour faire de la politique, a remporté 42,3 % des voix. Son adversaire le plus proche, Chen Shih-chung du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir à Taïwan, a obtenu 31,9 %.

La mairie de Taipei a été un tremplin vers la présidence taiwanaise ces dernières décennies. En fait, chacun des quatre derniers présidents taïwanais, y compris l’actuel dirigeant Tsai Ing-wen, a été maire de la capitale du pays avant de prendre les rênes nationales.

Chiang a également des antécédents familiaux de son côté. Il est l’arrière-petit-fils de l’homme qui a dirigé Taïwan pendant plus de 25 ans après avoir fui vers l’île en 1949 après la défaite des nationalistes par les forces communistes pendant la guerre civile chinoise. Le grand-père du maire élu, Chiang Ching-kuo, a poursuivi la dynastie politique familiale en tant que président de 1978 à 1988. Chiang Kai-shek et Chiang Ching-kuo ont tous deux régné jusqu’à leur mort.

La victoire de Chiang Wan-an a marqué l’un des nombreux revers majeurs pour le parti au pouvoir de Tsai lors des élections locales de samedi des maires et des chefs de comté. Le DPP n’a remporté que cinq sièges, le pire résultat depuis sa fondation en 1986, tandis que le KMT en a remporté 13. Tsai, dont le mandat actuel à la présidence court jusqu’en 2024, a démissionné de son poste de chef du parti.

L’un des principaux problèmes dans l’esprit des électeurs était la montée des tensions avec la Chine, qui a intensifié les exercices militaires dans le détroit de Taiwan et s’est engagée à se réunifier avec l’île autonome. Tsai avait présenté le concours comme un référendum sur “La persistance et la détermination de Taiwan à défendre la liberté et la démocratie.” Pékin a salué le résultat, affirmant que les élections montraient que le peuple taiwanais soutenait la paix, la stabilité et “une bonne vie.”

Tsai et le DPP ont accéléré leurs efforts pour supprimer les symboles du passé autoritaire de Taiwan, comme la destruction des statues de Chiang Kai-shek. Cependant, les liens familiaux avec des dictateurs décédés ont été une formule gagnante dans la politique asiatique. Park Geun-hye, la fille du sud-coréen Park Chung-hee, a été élue présidente en 2012. L’actuel président philippin Ferdinand Marcos Jr. est le fils et l’homonyme de l’ancien dirigeant Ferdinand Marcos.

