L’arrière latéral de Manchester City, Rico Lewis, est la solution idéale pour l’évolution tactique de Pep Guardiola, déclare Jamie Carragher | Nouvelles du football

Jamie Carragher a fait l’éloge de l’arrière latéral de Manchester City, Rico Lewis, saluant le joueur de 18 ans comme “la solution idéale” pour le système de Pep Guardiola.

Riyad Mahrez a frappé deux fois alors que City a organisé une superbe riposte pour raviver ses espoirs de titre avec une victoire 4-2 sur Tottenham.

Les champions de Premier League ont été secoués lorsque les Spurs ont marqué deux fois grâce à Dejan Kulusevski et Emerson Royal dans les derniers instants de la première mi-temps après les erreurs d’Ederson au stade Etihad.

Après un doublé rapide des hôtes, Lewis a fait un blocage crucial pour empêcher Ivan Perisic de restaurer l’avance des Spurs à l’heure de jeu, le jeune déviant son tir sur les boiseries.

Le défenseur polyvalent n’en savait pas trop sur le bloc, mais c’était une intervention qui pourrait s’avérer cruciale dans le calcul final après que City ait effectué un superbe revirement en seconde période.

Image:

Lewis a excellé cette saison sous Guardiola





Carragher pense que Guardiola s’est tourné vers Lewis dès le départ sur le mérite, et ayant déjà excellé sur le côté gauche de la défense lorsqu’il était préféré à Joao Cancelo, il a plus que justifié sa sélection devant Kyle Walker jeudi soir.

“Ce jeune garçon méritait sa chance avec la chance Perisic”, a déclaré Carragher Sports du ciel. “Ce qu’il fait maintenant à 18 ans … ce n’est pas seulement jouer au poste qu’il occupe – c’est sa compréhension tactique pour aller au milieu de terrain.

“Il joue devant l’arrière droit anglais. À 18 ans, pour prendre la place d’un international chevronné – un gars qui a remporté presque tous les trophées que vous pouvez gagner.

Image:

La carte tactile de Rico Lewis contre Tottenham





“Je ne pense pas que ce soit un cas de rotation ce soir. Je ne pense pas que Pep était content de Kyle Walker à Old Trafford, et ce garçon a été absolument exceptionnel à chaque fois qu’il a joué et [Guardiola thought] “Je vais le mettre dans un match énorme que Manchester City doit gagner”.

“Ils devaient gagner, et il était absolument fantastique. Lorsque Pep Guardiola est entré dans le club il y a six ou sept ans, on pouvait voir dès son premier match ce qu’il voulait de ses arrières latéraux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, n’a pas hésité lors de son entretien d’après-match. Avant que Guardiola ne s’éloigne d’une question, il a affirmé que son équipe de City et les fans manquaient de “feu”.



“Ce n’est pas quelque chose qui a grandi avec le temps, comme vous pouvez le voir tout de suite. Lewis aurait eu environ 11 ans à l’époque à l’académie, donc c’est quelque chose qui aurait été nourri très tôt dans les tranches d’âge.

“Cela a traversé l’académie de la façon dont Guardiola veut que ses arrières latéraux jouent, il a donc été formé pour être comme ça pendant de nombreuses années. Même si nous le félicitons de l’avoir fait, il a probablement l’habitude de jouer de cette façon, semaine après , semaine avec les équipes juniors.

“Il est la personne idéale.”

Lewis donne le contrôle à Guradiola

Image:

Pep Guardiola salue Lewis après sa victoire sur Leeds





Face à la perspective d’Arsenal, leader de huit points et ayant joué un match de plus, l’équipe de Guardiola s’est réveillée après la pause.

City a été hué par une petite section de fans alors qu’ils se dirigeaient vers le vestiaire, mais leur réponse a été remarquable – et la performance mature de Lewis a été un catalyseur dans le retour de l’équipe locale.

Le milieu de terrain féminin de Man City, Izzy Christiansen, a ajouté: “Il est plus fiable en possession de possession. Son contrôle rapproché est exceptionnel et il libère le ballon au bon moment. Il a des instincts défensifs massifs.

“Pep Guardiola sait à quel point il est bon et chaque fois que je l’ai vu jouer cette saison, Kyle Walker apporte un style plus dynamique à son jeu mais Guardiola veut contrôler le jeu.

“En ce moment, Rico Lewis lui donne ce contrôle parce que sa compréhension du jeu dépasse de plusieurs années son âge.

“Au cours des premières saisons sous Pep à City, les arrières latéraux se chevauchaient et sous-roulaient. Nous ne voyons pas cela si souvent maintenant que l’arrière moderne dans le système de Pep est Rico Lewis. Il joue un plus profond Rôle n°6, contrôlant le jeu avec Rodri, il joue sur la même ligne.

“Je vois une évolution dans ce que fait Guardiola parce que Walker a aidé contre Chelsea en FA Cup avec un chevauchement contre Chelsea mais c’est l’ancien Man City. C’est une autre facette de l’évolution de Guardiola.”

Richards : les arrières latéraux de Pep sont désormais des milieux de terrain

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rico Lewis dit que la saison n’est pas terminée et que c’est le même Manchester City qui a remporté la Premier League ces dernières années, sentir que leur retour montre au reste de la ligue qu’ils ne sont “pas là pour déconner”.



L’ancien défenseur de Man City, Micah Richards, a déclaré à Sky Sports :

“La raison pour laquelle l’arrière latéral sous Pep joue maintenant de cette manière est de laisser les hommes larges libres et de les laisser en tête-à-tête. Tant de fois ce soir, Lewis a traîné Son à l’intérieur avec lui pour laisser Stones monter sur le ballon. jouer.

“Techniquement, il est fantastique. Je ne veux pas mettre trop de pression sur lui. Lorsque Kyle Walker a fait irruption sur la scène des Spurs, il était un arrière latéral en maraude. Il a appris un système différent.

“Lewis a été élevé grâce à ce nouveau, et c’est pourquoi il a l’air si à l’aise.”

Pourquoi l’évolution de l’arrière est déséquilibrée

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Tottenham en Premier League.



Carragher a ajouté: “Quand on parle de l’évolution de l’arrière latéral, on parle de Manchester City et d’Arsenal. Ce sont deux équipes avec des principes similaires car Mikel Arteta est un élève de Guardiola.

“Personne d’autre ne le fait. La raison pour laquelle Pep le fait est parce qu’il aime ses joueurs larges si larges, puis ses deux milieux de terrain jouant en tant que n ° 10. Cela signifie qu’il se retrouverait avec un milieu de terrain central, donc l’une des raisons n’est pas seulement prendre le ballon en possession.

“C’est en fait juste pour arrêter la contre-attaque. Vous avez donc presque cinq attaquants, puis cinq derrière le ballon. C’était un problème pour Man City sur le deuxième but des Spurs lorsque Rodri a été laissé seul.

“City jouait Stones à l’arrière droit quand ils jouaient à l’arrière avec Nathan Ake à gauche, Akanji seul au milieu avec Lewis au milieu de terrain avec Rodri donc c’était presque un 3-2-5 que Pep jouait.

“Ces équipes de systèmes jouent maintenant sont fantastiques et cela revient en grande partie à Pep Guardiola lorsqu’il est arrivé à Barcelone. Il a changé de football. Maintenant, beaucoup de gens suivent son modèle, mais je pense toujours que la position d’arrière latéral est toujours très beaucoup de Pep et d’Arteta. Les équipes ne font toujours pas la même chose en ce moment.”