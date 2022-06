L’arrière latéral de Leicester et d’Angleterre James Justin pressenti pour la Coupe du monde

Gareth Southgate a fait ses débuts en Angleterre avec près de 60 joueurs depuis qu’il a pris en charge les Three Lions en 2016.

L’un des derniers à avoir fait ses débuts par l’ancien patron de Middlesbrough était James Justin de Leicester City.

Justin a été appelé dans l’équipe d’Angleterre pour la première fois en juin 2022 et devait avoir une chance d’impressionner avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le joueur de 24 ans a débuté pour l’Angleterre lors de leur première sortie de la trêve internationale de juin, mais sa sortie a été écourtée car il a dû être retiré après 45 minutes en raison d’une blessure. Cette blessure a empêché Justin de participer aux trois derniers matches de l’Angleterre ce mois-là.

Ce n’est pas la première fois que Justin subit un revers de blessure ces derniers temps. Le défenseur a subi une blessure au LCA lors de la victoire de la FA Cup au cinquième tour de Leicester contre Brighton en février 2021 – une blessure qui l’a mis à l’écart jusqu’au 19 janvier.e2022.

Suite au dernier revers de Justin, 101GrandsObjectifs s’est entretenu avec Peter Booker, analyste des performances de Luton Town, pour en savoir plus sur le défenseur.

Peter a rejoint Luton en 2013 et a travaillé en étroite collaboration avec Justin jusqu’à ce qu’il soit signé par Leicester de l’actuelle tenue de championnat en 2019.

Quand on parle à 101Booker n’a pas tardé à féliciter l’arrière pour son éthique de travail :

“Justin a toujours été une personne ancrée qui a travaillé dur pour performer », a déclaré Booker. «Je crois que cela est venu du soutien de sa famille et des conseils de son entraîneur de jeunesse Paul Driver. Quand il est arrivé dans l’équipe première, il était toujours concentré et à l’écoute du staff, le manager Nathan Jones a eu une grande influence sur lui.

“Nous avions également un bon environnement au sein de l’équipe qui cherchait à aider les jeunes joueurs et à leur donner des conseils. Il a également saisi ses opportunités lorsqu’elles sont venues à lui, comme lorsqu’il a fait ses débuts complets contre Aston Villa et semble toujours l’être jusqu’à ce jour où elles se présentent.

Et lors de la discussion sur la blessure au LCA susmentionnée de Justin, le membre du personnel de Luton Town a déclaré que Justin était mentalement fort et qu’il aurait été impatient de se remettre dans les meilleures conditions possibles :

“Justin a toujours été concentré sur son objectif principal de jouer. Il a toujours semblé être fort mentalement et aurait été très motivé pour se remettre dans la meilleure condition physique possible.

Justin devra être motivé et fort mentalement s’il veut se mériter une place à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’Angleterre a déjà une pléthore d’options d’arrière droit parmi lesquelles choisir cet hiver, mais Booker pense que la polyvalence de Justin lui sera très utile pour une place dans l’avion :

“Je crois que Justin a de fortes chances de faire partie de l’équipe d’Angleterre », a-t-il déclaré. “Sa capacité à jouer de chaque côté offre de la flexibilité au manager et il pourrait être efficace pour nier des joueurs individuels, ainsi que pour fournir une menace à l’avenir.”

Élaborant sur la polyvalence de Justin, Booker a déclaré: “Justin a joué à différents postes, y compris au milieu de terrain. Quand il a joué pour Luton, il a été efficace des deux côtés [left and right-back] pour nous. Mais comme Jack Stacey était également arrière droit, il jouait souvent à gauche où il était très efficace pour nous. Je pense qu’il est aussi performant [well] de chaque côté.”

Enfin, Booker a donné un aperçu des plus grandes forces de la star de Leicester :

“Justin est un très bon défenseur un contre un et [that is] l’un de ses meilleurs attributs », a-t-il déclaré. “Son athlétisme est également efficace pour lui à l’avenir. Il fait souvent des centres dangereux parfois avec sa première touche à travers la surface, ce qui est difficile pour les défenseurs lorsqu’ils courent vers leur propre but.

