L’arrière latéral belge Timothy Castagne hors du tournoi après avoir subi des fractures au visage contre la Russie

Le défenseur belge Timothy Castagne, qui a subi deux fractures au visage au début de la victoire 3-0 contre la Russie à l’Euro 2020 samedi, a été exclu du reste du tournoi, a déclaré l’entraîneur Roberto Martinez. L’arrière latéral de Leicester a affronté le Russe Daler Kuzyaev à la 26e minute et a été remplacé par Thomas Meunier, qui a ensuite joué avec un but et une passe décisive. Transporté à l’hôpital, Castagne a subi des tests qui ont révélé une « fracture de l’orbite de l’œil », selon Martinez. C’était le premier tournoi majeur du joueur de 25 ans.

Mais Martinez a déclaré que la blessure à la cheville qui a contraint le défenseur central Jan Vertonghen à quitter tard était « moins grave ».

« J’ai attrapé mes crampons sur le terrain », a déclaré Vertonghen de Benfica. « J’ai des antécédents de blessures à la cheville, c’est pourquoi je me tape toujours bien les chevilles. Ça va aller. »

La Belgique était déjà privée du meneur de jeu de Manchester City Kevin De Bruyne, qui a subi des fractures au visage lors de la défaite finale de son club en Ligue des champions contre Chelsea, et du milieu de terrain du Borussia Dortmund Axel Witsel pour la victoire contre la Russie à Saint-Pétersbourg.

Le capitaine Eden Hazard n’était assez en forme que pour une apparition de 18 minutes en tant que remplaçant après une saison de blessures avec le Real Madrid.

La Belgique, l’équipe la mieux classée au monde, affrontera jeudi le Danemark à Copenhague avant de conclure sa campagne du Groupe B contre la Finlande à Saint-Pétersbourg le 21 juin.

