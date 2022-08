L’arrière Khari Blasingame est cool d’être de la vieille école – Shaw Local

LAKE FOREST – Sous la direction du nouvel entraîneur-chef Matt Eberflus, les Bears vont encore être durs.

Après quatre ans d’imitation heureuse de Matt Nagy des Chiefs de Kansas City, les Bears reviennent au jeu au sol. Rien ne le montre plus que l’ajout d’un arrière pendant l’intersaison.

Le signataire de l’agent libre Khari Blasingame arrive à Chicago après trois saisons dans le Tennessee en tant que bloqueur principal du porteur de ballon All-Pro Derrick Henry. Les Bears ont signé Blasingame pour un contrat d’un an en mars. À 6 pieds et 233 livres, la taille de Blasingame se démarque lorsqu’il se tient à côté des porteurs de ballon.

Dans la NFL d’aujourd’hui, l’arrière semble sortir d’un livre d’histoire. Mais alors que de plus en plus d’équipes – comme les Bears – adaptent le schéma de course en zone large rendu si populaire par l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan et d’autres, l’arrière fait son retour.

“Je n’ai aucun problème avec le fait que ce soit de la vieille école”, a déclaré Blasingame dimanche après l’entraînement. “Je suis cool avec ça.”

Le joueur maintenant âgé de 26 ans savait que le poste d’arrière pourrait être dans son avenir lorsqu’il sortirait de Vanderbilt. Il a joué partout sur le terrain au cours de sa carrière. Sortant du lycée en Alabama, il a joué la sécurité. À Vanderbilt, ils l’ont changé en secondeur et finalement en porteur de ballon.

Sa taille ne se prêtait pas à courir au niveau de la NFL. Il n’a pas été repêché en 2019 et a passé sa première saison dans la NFL dans les équipes d’entraînement des Vikings et des Titans.

“L’adaptabilité a toujours été quelque chose pour m’aider à entrer sur le terrain”, a déclaré Blasingame. “Passer à l’arrière n’était qu’une autre façon de s’adapter et d’entrer sur le terrain, d’apporter de la valeur et de continuer à jouer au football aussi longtemps que possible.”

Blasingame a montré une capacité à attraper des passes difficiles pendant le camp d’entraînement. Il n’est cependant pas susceptible d’avoir beaucoup le ballon entre les mains. En trois saisons dans le Tennessee, il a participé à 32 matchs de saison régulière et a touché le ballon 13 fois au total. Il a plaisanté dimanche en disant qu’il avait suffisamment touché le ballon au collège.

Non, il est là pour créer des trous et ouvrir la voie à David Montgomery et Khalil Herbert.

“[The fullback] crée plus d’écarts dans le jeu de course lorsque vous avez cette avance là-bas, et vous devez certainement en tenir compte sur le plan défensif », a déclaré Eberflus.

Les Bears n’ont pas eu d’arrière depuis que Michael Burton a occupé le poste en 2018. Burton a beaucoup joué en 2017 sous l’ancien entraîneur John Fox, puis a vu son utilisation chuter de manière significative lors de la première saison de Matt Nagy en 2018.

Nagy a complètement abandonné le poste au cours des trois saisons suivantes. La plupart du temps, les Bears se sont alignés dans une formation avec un arrière latéral, l’attaque de Nagy a utilisé un bout serré à cet endroit.

Avoir un vrai arrière devrait rendre le système de blocage de course du coordinateur offensif Luke Getsy beaucoup plus efficace.

“Il y a beaucoup d’arrières latéraux dans la ligue, mais peu d’équipes l’utilisent beaucoup”, a déclaré Blasingame. “Donc, je suis définitivement fier d’être [in] position pour prouver qu’on peut compter sur moi pour faire des jeux pour l’attaque et nous aider à diriger le ballon.

Adams parle : Le secondeur Matthew Adams s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis son arrestation cet été. Adams a été accusé de possession d’arme à feu pour délit en juin.

La police a déclaré avoir récupéré une arme lors d’une fouille de son véhicule au centre-ville de Chicago. Il a également été cité pour avoir possédé un magazine de grande capacité dans les limites de la ville et des balles perforantes, une violation du code municipal.

Dimanche, Adams a déclaré que son arme était enregistrée au Texas. Il a indiqué qu’il ne connaissait pas les lois de l’Illinois après avoir déménagé dans l’État.

“Cela frapper les médias sociaux et être une nouvelle personne dans l’équipe, c’est un revers majeur pour ce que j’essaie d’apporter à l’équipe”, a déclaré Adams.

Adams a déclaré avoir parlé en privé avec le directeur général Ryan Poles et Poles l’a mis au défi “de couvrir ce terrain que nous avons perdu”.

Prise de présence : Le demi de coin Kindle Vildor est revenu sur le terrain d’entraînement dimanche pour la première fois depuis plusieurs jours.

Le receveur N’Keal Harry, qui s’est blessé à la cheville samedi, n’était pas présent dimanche. Son statut n’est pas clair.

Les autres absences dimanche comprenaient le demi de coin Kyler Gordon, le receveur Velus Jones Jr., le receveur Byron Pringle, le plaqueur défensif Angelo Blackson, l’ailier défensif Al-Quadin Muhammad, le demi de coin Duke Shelley, le demi de coin Tavon Young, le receveur Dante Pettis et le demi de coin Noah Dawkins.

Le secondeur Roquan Smith reste également absent.

Tacle Teven Jenkins s’est entraîné pour la deuxième journée consécutive. Il a joué le tacle droit dans les exercices d’équipe mais n’a pris aucun représentant avec l’attaque de la première équipe.

Transactions: Les Bears ont renoncé au secondeur CJ Avery dimanche. Dans un mouvement correspondant, l’équipe a signé le secondeur agent libre Javin White.

Les Jets ont renoncé à White il y a environ une semaine. Le secondeur de 25 ans de l’UNLV a déjà joué pour les Raiders de Las Vegas. Il est apparu dans six matchs en carrière dans la NFL.