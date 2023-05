L’arrière-grand-mère Helen Holland, 81 ans, qui a été frappée par l’escorte royale de la duchesse Sophie, est décédée après deux semaines de bataille à l’hôpital

LA femme qui a été percutée par une moto de police escortant la duchesse d’Edimbourg, est décédée, selon sa famille.

Helen Holland, 81 ans, de Birchanger dans l’Essex, a été frappée à la jonction de West Cromwell Road et Warwick Road à Earl’s Court, dans l’ouest de Londres, le 10 mai.

Helen Holland est maintenant décédée, sa famille a confirmé Crédit : document familial

Sa famille a déclaré qu’elle s’était battue « pour sa vie pendant près de deux semaines… mais des dommages irréversibles à son cerveau ont finalement mis fin à la bataille d’aujourd’hui ».

Le chien de garde de la police avait précédemment ouvert une enquête sur l’accident.

Buckingham Palace avait précédemment déclaré que « les pensées et les prières les plus sincères de Sophie la duchesse d’Édimbourg accompagnent la femme blessée et sa famille ».

