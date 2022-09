L’arrière-grand-mère fête son 105e anniversaire avec des mystères de meurtre « macabres » et un verre de rhum

Monty Johnston est toujours heureux et en bonne santé à 105 ans. « Il y a Anns, et Joes, et Jims, et tout ça. Mais Monty est le seul Monty dans la pièce », a-t-elle déclaré. (Julia Wright/CBC)

À 105 ans, Florentine “Monty” Johnston a déclaré qu’elle se sentait seulement “environ 50 ou 60”.

« J’ai l’impression que je pourrais me lever et partir », a déclaré Johnston, qui vit à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Avec ses cheveux auburn fraîchement coiffés, son élégant tailleur-pantalon vert et son corsage d’œillets roses et blancs, elle est plus vive que certaines personnes ayant la moitié de son âge.

“J’ai toujours mon esprit. Je suis assez bonne dans ma chaise”, a-t-elle déclaré. “C’est comme ça que je reste en vie. Je m’accroche à ce satané truc.”

Signalisation festive sur la pelouse du Château de Champlain. (Julia Wright/CBC)

Lors de sa fête d’anniversaire vendredi après-midi à la communauté de retraités du Château de Champlain à Saint John, qui comprenait un quatre-quarts et une sérénade de joyeux anniversaire par le mécanicien chanteur Danny Joyce, elle était d’humeur à se remémorer une vie bien vécue.

Grandir au Cap-Breton dans les années 1920 et 1930 a été « difficile », dit-elle.

“Quand j’étais jeune, il n’y avait rien à moins que vous ne payiez pour cela. Quand il y a six enfants dans votre famille et que les temps sont durs, vous n’obtenez tout simplement pas tout ce qui se passe.

“Mais je pense que j’ai bien fait.”

REGARDER | Florentine ‘Monty’ Johnston partage les secrets de sa longévité : Florentine ‘Monty’ Johnston de Saint John fête ses 105 ans La femme célèbre une vie bien vécue avec quelques conseils judicieux pour le reste d’entre nous : “ne restez pas assis.”

Elle est diplômée de la Saint John Vocational School, où elle a étudié la sténographie, et s’est mise au travail immédiatement après l’obtention de son diplôme à l’âge de 17 ans. Son premier emploi était au Musée du Nouveau-Brunswick, tapant des informations sur les spécimens.

“Je n’avais pas les moyens d’aller à l’université à l’époque”, a-t-elle déclaré. “Les choses étaient difficiles à l’époque.”

Plus tard, elle a travaillé pour Irving Oil en tant que superviseur des cartes de crédit.

À propos de ce surnom…

Son surnom vient du nom de famille de son premier mari, John F. Montague, le père de ses trois enfants. Après sa mort, elle a épousé son deuxième mari, George Johnston.

Monty, photographiée par un photographe itinérant à l’âge de 14 ou 15 ans. “Il y avait un homme qui prenait des photos et j’aidais mon frère à vendre ses journaux”, a-t-elle déclaré. (Soumis par Derrick Barr)

“Je suis toujours Monty, et tout le monde m’appelle Monty”, a-t-elle déclaré. “Je ne connais pas le nom de tout le monde, mais tout le monde connaît le mien. Les autres – il y a Anns, et Joes, et Jims, et tout ça. Mais Monty est le seul Monty dans la pièce.”

Après avoir survécu à ses deux maris, elle a parcouru le monde avec l’argent qu’elle avait mis de côté, notamment en passant des étés à la Barbade pendant plus de 20 ans.

“Je suis allé en Irlande et j’ai même embrassé la pierre de Blarney. C’est comme ça que je peux parler autant.”

Monty au début de la vingtaine, photographiée chic à Charlottetown à l’occasion de son premier mariage. (Soumis par Derrick Barr)

“Je suis très heureuse, très contente. J’aime la vie et j’aime les gens. J’aime les cartes et j’aime le cribbage”, a-t-elle déclaré.

Sue Palmer, directrice générale du Château de Champlain, décrit Monty comme “un personnage”.

“Monty est une force motrice. À 105 ans aujourd’hui, c’est incroyable. Elle est toujours très active, sait ce qui se passe, connaît les jours de la semaine, elle lit tout le temps. Je ne peux pas croire qu’elle ait 105 ans. “

L’étole en vison est l’un des vêtements préférés de Monty. Elle apprécie également ses rendez-vous réguliers avec le coiffeur du Château de Champlain. (Soumis par Derrick Barr)

Apportez les mystères du meurtre

Monty aime suivre les réalisations de ses cinq petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants – et un bon mystère de meurtre.

“J’adore Sandra Brown. C’est une écrivaine exceptionnelle. J’ai lu tous ses livres.”

Une fois “un homme m’a demandé ce que je cherchais – une histoire d’amour? J’ai dit va-t’en d’ici. Je voulais un meurtre – quelque chose de macabre!”

Son sens de l’humour et son intérêt pour les gens qui l’entourent n’ont jamais faibli. Jusqu’à il y a quelques années, elle était encore bénévole pour la popote roulante et Rocmaura.

“Le téléphone sonne sans arrêt”, dit-elle. “J’ai des amis partout dans le monde.” Sa fille Shawn est “très dévouée”, a-t-elle dit, tout comme ses autres enfants.

Monty fête son anniversaire avec Sue Palmer, directrice générale du Château de Champlain. (Julia Wright/CBC)

“Quand je lui parle d’aller chez Brennan [funeral home]’, elle ne veut rien entendre à ce sujet. Elle pense que je vais vivre éternellement, tu sais. Dieu est bon, mais il n’est pas si bon que ça ! Tu sais ce que je veux dire?”

Quel est le meilleur conseil qu’elle donnerait, après 105 ans d’expérience de vie ?

“Prenez un verre de rhum et d’eau le soir à quatre heures. C’est mieux que toutes les pilules que vous pouvez prendre.”

Cela – et “soyez gentil avec les gens, et ne vous croyez pas meilleur que n’importe qui d’autre”.