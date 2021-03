Kerala Blasters FC a annoncé la signature de Sanjeev Staline sur un contrat de trois ans qui le maintiendra au club jusqu’en 2024 jeudi. L’arrière gauche de 20 ans rejoindra l’équipe portugaise d’Aves. Staline a représenté l’Inde aux niveaux U-17 et U-20 – notamment à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2017, qui était la première participation de l’Inde à la Coupe du Monde de la FIFA à tous les niveaux. Il se vante d’un penchant pour les coups de pied arrêtés et est également habile des deux pieds. Plus particulièrement, c’est l’aide de Staline depuis le coin qui a conduit à son nouveau coéquipier, le but de la tête de Jeakson Singh contre Columbia.

Staline, qui a déménagé au Portugal en 2019, a rejoint l’équipe du Deportivo Aves U-23 pour poursuivre son développement. Avant sa signature avec KBFC, Staline avait également un prêt au club portugais Sertanense. Staline tient à s’associer à sa nouvelle équipe et est particulièrement excité de rejoindre ses anciens coéquipiers Rahul KP et Jeakson Singh à KBFC.

Lors de sa signature pour le Kerala Blasters FC, Staline l’a qualifié de «rêve» dans sa carrière. Il a dit qu’il avait hâte de commencer et de jouer devant les fans. «Je suis heureux de continuer mon parcours footballistique avec le Kerala Blasters FC et de revenir en Super League indienne après avoir tant appris en Europe. Le football est plus qu’une passion pour moi. C’est un rêve que je vis au quotidien, le seul rêve que je travaille dur pour rendre aussi mémorable et joyeux que possible et atteindre les plus hauts niveaux possibles. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec l’équipe et de jouer devant l’Armée jaune », a déclaré Sanjeev Staline.

Le directeur sportif Karolis Skinkys a déclaré qu’avoir un jeune talent comme Staline donnait confiance à l’équipe avant la saison. Karolis était positif quant à la contribution de Staline en termes d’expérience et d’exposition à l’étranger.

«Je suis heureux qu’un joueur talentueux comme Sanjeev Staline rejoigne le Kerala Blasters FC. C’est un jeune joueur qui a la capacité d’avoir un impact dans notre équipe. L’expérience qu’il a acquise en jouant 2 ans au Portugal signifie qu’il sera plus mature et prêt à jouer au plus haut niveau. Je lui souhaite la meilleure des chances et je lui apporterai tout mon soutien dans son développement », a déclaré Karolis Skinkys, directeur sportif du Kerala Blasters FC.

Staline a commencé sa carrière de jeune à la Chandigarh Football Academy et a progressé vers la configuration senior en 2017, avec les flèches indiennes. Ayant développé une réputation comme l’un des jeunes footballeurs les plus prometteurs du pays avec un penchant pour les coups de pied arrêtés, Staline a fait 28 apparitions pour les Indian Arrows sur 3 saisons.