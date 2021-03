Emre Can fait preuve d’habileté et d’attaque alors qu’il se transforme en un membre presque certain de l’équipe allemande pour les Euros cet été – dans la position inconnue d’arrière gauche.

Un contrôle habile du ballon suivi d’un talon arrière précis juste devant l’entraîneur Joachim Loew dimanche à Bucarest n’était qu’un des moments où il a montré qu’il pouvait être le meilleur homme pour le poste, rapporte la DPA.

« Emre était vraiment, vraiment fort », a déclaré Loew après le 1-0 de l’Allemagne contre la Roumanie en qualifications pour la Coupe du monde. « Il est très bon sur le ballon et très fort physiquement, il tient les adversaires occupés. »

Le joueur de 27 ans du Borussia Dortmund, avec des mandats précédents à la Juventus et à Liverpool, est normalement un défenseur central ou un milieu de terrain avec beaucoup d’expérience.

«Je me considère comme un acteur central», a-t-il déclaré récemment.

Can a fait ses débuts en Allemagne en 2015, en tant qu’arrière droit, et a disputé chaque match lors de la course réussie de l’Allemagne au trophée de la Coupe des Confédérations 2017. Il n’a pas si bien fait en demi-finale de l’Euro 2016 que l’Allemagne a perdu contre la France et a raté la Coupe du monde 2018 en raison d’une blessure.

Sa position de numéro six préférée est presque impossible à gagner en équipe nationale à cause de Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Toni Kroos et Ilkay Guendogan, et en tant que défenseur central, il a été expulsé 15 minutes dans un match de qualification à l’Euro en Estonie deux. il y a des années.

C’est une coïncidence que Can se retrouve maintenant comme arrière laissé derrière l’ailier Leroy Sane, à commencer par 3-0 jeudi contre l’Islande.

Robin Gosens de l’Atalanta souffrait de problèmes musculaires, Marcel Halstenberg a dû entrer en quarantaine liée au coronavirus et Philipp Max ne semblait pas prêt pour le poste lors de la crise de 6-0 de l’année dernière en Espagne.

Can est ainsi devenu en quelque sorte une solution d’urgence, avec son expérience des clubs et maintenant 32 sélections internationales l’aidant.

On s’attend à ce qu’il remplisse à nouveau le poste mercredi contre la Macédoine du Nord et constitue alors une véritable option aux Euros également où les adversaires de la phase de groupes seront d’un calibre très différent en France, championne du monde et au Portugal.

Ce ne serait pas la première fois que Loew devait trouver un arrière gauche de fortune alors que l’ancien arrière central Benedikt Hoewedes remplissait le même rôle lorsque l’Allemagne a remporté la Coupe du monde 2014.

«Il n’était pas prévu qu’Emre joue à gauche. Il a bien, très bien fait », a déclaré Loew.