L’arrière gauche de l’USMNT Vines rejoint le Royal Antwerp en provenance de Colorado Rapids

Les Colorado Rapids ont finalisé un transfert pour envoyer l’arrière gauche international américain Sam Vines au Royal Antwerp en Belgique.

Après avoir terminé son évaluation médicale, Vines signera un contrat de trois ans avec une année d’option, a annoncé jeudi Royal Antwerp. Les frais de transfert n’ont pas été divulgués.

Vines, 22 ans, a fait ses débuts pour les Rapids en 2018 et a participé à 53 matchs au cours des quatre dernières saisons, dont 49 départs, et s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches de la Major League Soccer.

Il a reçu sa première sélection avec l’équipe nationale contre le Costa Rica en 2020 et a joué un rôle important pour les États-Unis lors de leur récente participation à la Gold Cup, où ils ont battu le Mexique, 1-0, en finale. Il est apparu dans les six matches et a marqué le vainqueur lors d’une victoire 1-0 contre Haïti lors du premier match.

Vines est le dernier d’une liste croissante de joueurs MLS Homegrown à faire le saut en Europe cette saison, rejoignant le milieu de terrain du FC Dallas Tanner Tessmann, qui a déménagé au Venezia FC en Serie A italienne et devrait être rejoint par le milieu de terrain du Sporting Kansas City Gianluca Busio de façon imminente.