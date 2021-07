L’arrière-garde de Hashim Amla remporte le match nul de Surrey contre le Hampshire au championnat du comté | Nouvelles de cricket

Hashim Amla était d’humeur provocante pour Surrey contre le Hampshire

Un affichage provocant au bâton pour les âges de Hashim Amla a évité la défaite de Surrey et a contrecarré la poussée de Hampshire pour la victoire et sa quête pour une place parmi les deux premiers dans le groupe deux du championnat LV = Insurance County.

Reprenant le 6-2, Surrey a tenu le coup pour un match nul improbable, atteignant 128-8, l’ancien batteur sud-africain Amla battant toute la journée pour être invaincu sur 37 sur 278 balles.

Amla a fait preuve d’une retenue incroyable pour repousser une attaque qui a renversé 64 jeunes filles incroyables et plus de 500 balles à points dans une manche glaciale où les hôtes ont dû payer cher pour trois captures abandonnées.

Malgré l’héroïsme d’Amla, le résultat a presque certainement mis fin à toute chance que Surrey soit l’une des six équipes à se qualifier pour jouer en Division One plus tard dans la saison et l’opportunité de remporter le titre et le trophée Bob Willis.

Un demi-siècle provocateur de Jack Leaning a permis Kent s’accrocher pour un match nul à Emirates Old Trafford comme Lancashire ont confirmé leur qualification pour la Division One. Tableau de bord Lancashire vs Kent

Les 53 invaincus de Leaning sur 199 balles ont permis aux visiteurs d’être menés huit à la fin de la quatrième journée d’un match affecté par la pluie qui avait été dominé par les hôtes depuis que le 7-19 de James Anderson a aidé à écarter Kent pour seulement 74 dans leurs premières manches.

Lancashire a poussé fort pour la victoire, avec les meilleurs chiffres de première classe de Tom Hartley de 4-42 leur donnant plus qu’un reniflement alors que le temps tournait par un après-midi sombre à Manchester.

Mais Leaning et un impressionnant James Logan, qui a terminé invaincu sur trois, se sont accrochés pour voir le temps et permettre à Kent de se partager le butin.

Harry Swindells a avancé son meilleur score de première classe en carrière à 171 pas comme Leicestershirecorrespond à Somerset à Taunton s’est soldé par un nul. Tableau de bord Somerset vs Leics

Le gardien de guichet, âgé de 22 ans, avait battu pendant près de six heures et demie, faisant face à 322 balles et frappant 24 quatre et six, lorsque de fortes pluies se sont abattues pendant l’intervalle du déjeuner le dernier jour, provoquant l’abandon du jeu. .

À ce moment-là, Swindells et Ed Barnes avaient porté leur huitième stand ininterrompu à 203, avec Barnes, 23 ans, à 83, également un record en carrière, une manche couvrant 165 balles et comportant 14 limites.

Skipper Ben Brown a marqué son 20e siècle de première classe comme Sussexmatch contre Glamorgan à Hove s’est soldé par un match nul. Tableau de bord Sussex vs Glamorgan

Brown est arrivé à trois chiffres avec un six de Tim van der Gugten et a immédiatement déclaré la deuxième manche de Sussex sur 263-6, fixant à Glamorgan un objectif de 275 pour gagner en 51 overs.

Jack Carson a pris trois guichets et il restait encore 10 overs lorsque Kiran Carlson a dominé un balayage pour laisser Glamorgan 131-5, mais Andrew Salter et Dan Douthwaite sont restés fermes, prenant leur parti à 154-5 lorsque les joueurs ont tremblé. mains après deux balles de la finale terminée.

Warwickshire et Durham participeront tous les deux au tour final des matches de championnat la semaine prochaine avec pour objectif de terminer parmi les deux premiers après que la pluie ait entraîné leur affrontement à Edgbaston se terminant par un match nul. Tableau de bord Warwickshire vs Durham

Le mauvais temps qui a ravagé le match, emportant toute la première journée, s’est poursuivi jusqu’à la quatrième, empêchant tout jeu après le déjeuner. Au cours des deux heures de cricket possibles, Durham a avancé à 253-7 en réponse aux 237 du Warwickshire.

David Bedingham a caressé un 92 invaincu chic, tandis que Craig Miles a pris 5-62 pour faire des courses consécutives de cinq guichets lors de matchs de championnat successifs, mais le match était mort depuis longtemps en tant que concours.

Ce furent quatre jours frustrants pour les deux équipes – Durham ayant par la suite déduit deux points pour un lent sur-taux – mais les deux ont tout pour jouer lors de la ronde finale à partir de dimanche.

Warwickshire sait que la victoire sur Worcestershire à New Road leur assurera une place parmi les deux premiers, tandis que Durham occupera la troisième place du groupe A et affrontera les leaders Nottinghamshire à Riverside sachant qu’une solide performance pourrait les propulser dans le premier rang.

