L’arrière du rugby de North Okanagan gagne le départ du Canada

Isaac (Ike) Olson de Coldstream obtient le départ pour le Canada lors d’un match amical international de Rugby à 15 contre l’hôte Tonga le mercredi 9 août (19 h, heure du Pacifique).

Olson, qui a aidé les Free Jacks de la Nouvelle-Angleterre à remporter le championnat de la Ligue majeure de rugby en juillet, sera l’un des demis partants du Canada contre les Tongans, classés 15e au monde.

L’entraîneur Kingsley Jones sait que son équipe canadienne sera en eau profonde contre les Tonga (une île du Pacifique Sud).

C’est exactement ce que veut l’ancien capitaine du Pays de Galles.

« C’est pourquoi nous sommes venus ici », a déclaré Jones mardi depuis les Tonga. « Nous voulons nous mesurer à de meilleures équipes. Nous voulons nous mesurer à une équipe du top 15. »

Les Tongans, classés au 15e rang, dont la liste a été renforcée grâce aux récentes modifications des règles d’éligibilité, se préparent pour la Coupe du monde de rugby du mois prochain. Les insulaires du Pacifique sont endurcis au combat après quatre matchs difficiles et bénéficieront d’un soutien à domicile lors de leur premier test match à domicile depuis 2017.

La Tonga Rugby Union fête également son centenaire.

Le Canada, numéro 23, n’a pas joué depuis une défaite de 43-37 contre la Namibie, numéro 21, en novembre.

Les deux équipes se retrouveront lundi (mardi heure locale).

Les Tonga représentent probablement le défi le plus difficile du Canada depuis une paire de matchs contre l’Angleterre et le Pays de Galles en juillet 2021, que les Canadiens ont perdus 70-14 et 68-12, respectivement.

Avant de se rendre aux Tonga, le Canada a organisé un camp d’entraînement de 12 jours à Nadi, aux Fidji, qui comprenait un entraînement fermé avec l’académie Fijian Drua.

Les internationaux d’août ont une signification particulière pour l’entraîneur du Canada, dont le défunt père Phil Kingsley Jones a déjà entraîné les Tonga.

La 23e journée de Jones comprend Olson et sept autres membres des Free Jacks, qui ont remporté 12 victoires consécutives en route vers le titre de la Major League Rugby le 8 juillet.

Les hommes canadiens n’ont joué que 12 fois (5-7-0) depuis qu’ils n’ont pas réussi à sortir de la phase de groupes de la Coupe du monde 2019 au Japon.

Le Canada n’a disputé que quatre sorties en 2022, s’inclinant contre l’Espagne, 20e, 57-34 à Ottawa et battant la Belgique, 29e, 45-0 à Halifax en juillet avant de battre les Néerlandais, 26e, 37-25 et de tomber 43-37 contre la Belgique, 29e, 45-0. 21 Namibie à Amsterdam en novembre.

Jones, qui s’attend à avoir plus de matchs en novembre, veut avoir 45 joueurs en place, trois à chaque poste, d’ici le début des qualifications pour la Coupe du monde 2027, probablement en 2025.

D’où son désir de sang de nouveaux talents.

« Nous devons donner à ces gars une exposition pour nous mettre dans une bonne position », a déclaré Jones. « Nous ne pouvons pas entrer dans ces jeux en 25 avec des personnes ayant moins de 10 tests (expérience). »

Le Canada a un dossier en carrière de 5-4-0 contre les Tonga, mais a perdu les deux dernières rencontres – 33-23 en août 2019 à Lautoka, aux Fidji, et 28-18 en juillet 2015 à Burnaby, toutes deux lors de la Coupe des nations du Pacifique.

La dernière victoire du Canada a été une décision croustillante de 36-27 à Kingston, en Ontario, en juin 2013, également à la Coupe des nations du Pacifique.

Les équipes se sont affrontées trois fois à la Coupe du monde et le Canada a remporté les trois rencontres : 25-20 en 2011 en Nouvelle-Zélande, 24-7 en 2003 en Australie et 37-4 en 1987 en Nouvelle-Zélande.

L’Angleterre est actuellement classée n ° 6 tandis que le Pays de Galles est n ° 8.

Les équipes les mieux classées que le Canada a affrontées depuis lors sont le Portugal, les États-Unis et l’Uruguay, actuellement classés 16e, 17e et 18e. ont été battus 38-16 lors du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde pour perdre 59-50 au total.

Le Canada a ensuite perdu 54-46 contre le Chili, 22e au total, et a raté la Coupe du monde pour la première fois.

Les Tonga sont devenues la 19e équipe à se qualifier pour la Coupe du monde à 20 équipes en juillet 2022 lorsqu’elles ont battu le n ° 24 Hong Kong lors des éliminatoires Asie / Pacifique 1.

Les Tonga sont dans un groupe B difficile, aux côtés de l’Irlande n°1, de l’Afrique du Sud n°4, de l’Ecosse n°5 et de la Roumanie n°19.

Les Tonga ont bénéficié d’un récent changement de règle de World Rugby permettant aux joueurs qui n’ont pas représenté leur pays depuis trois ans de changer de pays de naissance ou de naissance de leurs parents ou grands-parents.

Cela signifie que l’équipe connue sous le nom d’Ikale Tahi (Sea Eagles) peut présenter des joueurs comme les anciens All Blacks Malakai Fekitoa, Charles Piutau, Augustine Pulu, George Moala et Vaea Fifita et les anciens Wallabies (Australie) Israel Folau et Adam Coleman.

Les Tonga viennent de remporter la dernière place de la Coupe des nations du Pacifique à quatre équipes, qui s’est déroulée du 22 juillet au samedi, perdant 36-20 contre les Fidji, n°10, 21-16 contre le Japon, n°14, et 34-9 contre le n°10. 12 Samoa.

Avant cela, les Tongiens avaient battu l’Australie ‘A’ 27-21 à Nuku’alofa lors de son premier match à domicile depuis 2017.

