L’arriéré du cancer après que Covid menace de « crise sanitaire dévastatrice », avertissent les députés

Des mesures urgentes doivent être prises pour remédier au retard dans le traitement du cancer après Covid et éviter une deuxième crise sanitaire «dévastatrice», ont averti les députés et les experts médicaux.

Près de 70 députés, directeurs de facultés de médecine et oncologues de premier plan exhortent le gouvernement à mettre en place un nouveau plan national «radical» pour lutter contre l’arriéré du cancer ou risquer «des dizaines de milliers de décès inutiles par cancer».

La lettre ouverte adressée au Premier ministre avertit que « sans action urgente, nous sommes confrontés à une deuxième crise sanitaire dévastatrice alors que les services de Covid se vident et que les services de cancérologie se remplissent ».

La lettre a été signée par les présidents des groupes parlementaires multipartites (APPG), d’anciens ministres et un ancien ministre du cancer, et appelle le Premier ministre à examiner les sept recommandations avancées par la communauté du cancer et les députés multipartites.

Les recommandations incluent la nécessité de reconnaître l’urgence de l’arriéré et de mettre en œuvre un nouveau plan national radical, piloté par le niveau ministériel et soutenu par des investissements dans l’équipement, la technologie, les technologies de l’information et la main-d’œuvre et de balayer la bureaucratie qui restreint la capacité de soins contre le cancer.

conseillé

Le député libéral démocrate Tim Farron, président de l’APPG pour la radiothérapie, a déclaré: «Il semble que les ministres et les dirigeants du NHS entendent nos paroles mais n’acceptent toujours pas l’ampleur de cette crise du cancer causée par Covid. Nous n’arrêtons pas d’entendre que « tout est en main » et qu’il y a des « signes encourageants », mais cela va à l’encontre des avertissements du personnel de première ligne, des patients et des experts en cancérologie.

Il a ajouté : « Cette crise ne peut pas être résolue en exhortant simplement le personnel déjà épuisé à » travailler plus dur « . Et faire en sorte que davantage de patients se présentent n’est qu’une partie de la solution. Nous avons besoin de toute urgence que le Premier ministre intervienne et veille à ce que nous ayons un plan national radical soutenu par un véritable « super coup de pouce » en espèces pour donner aux services de lutte contre le cancer les outils et la capacité dont ils ont besoin pour rattraper leur retard. »

Le professeur Pat Price, un oncologue de premier plan, a déclaré que la communauté du cancer « implorait » le Premier ministre de traiter le problème comme une priorité nationale.

« L’ensemble du cheminement du cancer doit être restauré de toute urgence dans tout le pays, le personnel est épuisé et nous n’avons tout simplement pas la capacité de rattraper le retard », a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin d’investissements appropriés, soutenus par les dirigeants politiques, pour garantir que les investissements parviennent là où ils sont le plus nécessaires. Le Premier ministre a montré ce qui peut être fait avec le programme de vaccination. Maintenant, c’est un impératif national qu’il travaille avec nous pour faire de même pour le cancer.

Le ministère de la Santé a été contacté pour commentaires.