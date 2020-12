Il faudra peut-être jusqu’au réveillon du Nouvel An pour éliminer l’arriéré de chauffeurs de camion à la frontière, a déclaré un expert informant l’UE.

Raluca Marian, la déléguée générale auprès de l’UE de l’IRU – Union internationale des transports routiers, a déclaré mercredi matin qu’un accord conclu hier soir pour tester les conducteurs et ouvrir la frontière signifiait « nous sommes dans un meilleur endroit qu’hier ».

Mais, a-t-elle dit, il y avait environ 10 000 conducteurs dans la région de Kent et «environ 7 000 encore y arriveraient».

Robert Jenrick, le secrétaire aux communautés, a déclaré ce matin que le gouvernement estimait qu’il y avait 4 000 chauffeurs dans la région.

De nombreux chauffeurs se sont rassemblés au port mercredi matin et se sont affrontés avec colère avec la police pour avoir été détenus dans le Kent.

Mme Marian a déclaré que l’arriéré ne serait pas éliminé même avec des tests rapides, administrés par l’armée.

« Même avec ces tests rapides, ce sera absolument un désastre. »

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps cela pourrait prendre pour effacer, elle a répondu: « Le réveillon du Nouvel An. Ou après? C’est difficile à calculer.

Les Français ont fermé la frontière après des inquiétudes concernant une souche britannique du coronavirus, la même souche qui pourrait voir davantage le Royaume-Uni soumis à des restrictions de niveau plus strictes.

Suivez les dernières mises à jour ci-dessous.

09h12

Nicola Sturgeon « furieuse contre elle-même » après la violation des règles du masque

Le directeur clinique national de l’Écosse, Jason Leitch, a déclaré que Nicola Sturgeon était «furieuse contre elle-même» après avoir enfreint les règles sur les coronavirus en retirant son masque facial lors d’un sillage funéraire.

S’exprimant sur l’émission Good Morning Scotland de BBC Radio Scotland, il a déclaré: « Je pense que le Premier ministre sait que cela compte, je pense qu’elle est aussi furieuse contre elle-même que certains pourraient l’être contre elle. »

L’histoire continue

Le Scottish Sun a rapporté ce matin que Mme Sturgeon avait retiré son masque à la veillée.

La première page du Scottish Sun ce matin – The Sun

« Nous avons eu une brève conversation hier soir et elle est absolument en colère contre ce petit manque de concentration », a déclaré M. Leitch.

« C’est si facile à faire, nous vivons dans un monde complètement différent d’il y a un an, n’est-ce pas? »

Il a dit que Mme Sturgeon était « à peu près à la porte et a été rappelée ».

Il a ajouté: « Son masque était éteint parce qu’elle partait, puis (elle est retournée) et (a eu) un petit manque – ne l’a pas remis. »

08h50

Les chauffeurs de camion et la police s’affrontent après des jours assis à la frontière

Les transporteurs et la police se sont affrontés dans le port de Douvres alors que les chauffeurs de camion exprimaient leur fureur d’être laissés dans le Kent pendant des jours sans route de retour.

Le gouvernement affirme que les premiers passages pourraient avoir lieu ce matin, mais l’arriéré de jusqu’à 4 000 camions près de Douvres pourrait prendre des jours à se résorber.

Les manifestations ont commencé hier, les chauffeurs de camion essayant de se frayer un chemin à travers la police pour se rendre au port – qui est actuellement fermé.

Voici les dernières photos des manifestations:

Un homme est retenu par un policier au port de Douvres – Getty Images Europe / Dan Kitwood

Un homme fait des remontrances à un policier à l’extérieur du port – Steve Parsons / PA

Les voyageurs en Europe sont arrêtés par des policiers au port de Douvres – Dan Kitwood / Getty Images Europe

08h43

Verrouillage national sur la table alors que l’annonce des niveaux se profile

Robert Jenrick n’a pas hésité à suggérer qu’il pourrait y avoir une réforme racine et branche du système de niveaux pour faire face à la nouvelle variante de coronavirus mutant ce matin.

Des sources gouvernementales nous apprennent qu’un verrouillage national complet pourrait être sur la table au début de l’année prochaine, mais une annonce est possible cet après-midi qui entrera en vigueur le lendemain de Noël – couvrant la période entre Noël et le nouvel an.

Le comité gouvernemental «Covid-O» se réunit aujourd’hui pour envisager de prendre des mesures.

Ce matin, M. Jenrick a déclaré: « Nous n’avons pas de plan d’action immédiat, mais le nombre de cas augmente et la variante se propage à d’autres régions du pays, nous verrons donc s’il est nécessaire d’en faire plus et de faire sûr que le système à plusieurs niveaux est suffisamment robuste pour les nouvelles circonstances.

«Parce que rappelez-vous, le système à plusieurs niveaux a été conçu avant que nous connaissions toute la férocité de la nouvelle variante, et nous devons donc nous assurer qu’il est suffisamment robuste pour pouvoir résister à cela et empêcher les cas d’augmenter aux niveaux très inquiétants qu’ils sont maintenant dans certaines parties du pays. «

La souche de virus mutant s’est déjà répandue dans la majeure partie du pays, ont averti les scientifiques hier, ce qui signifie que les restrictions les plus strictes ne seront peut-être plus réservées à Londres et au sud-est.

Voici une carte des restrictions actuelles du Royaume-Uni:

08h36

Y aura-t-il un accord sur le Brexit aujourd’hui?

Lord Frost, photographié quittant la résidence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles ce matin – Virginia Mayo / AP

Les parties britannique et européenne se sont désormais déclarées « optimistes » quant à la possibilité d’un accord sur le Brexit avant la date limite légale du 31 décembre.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, a suggéré hier une date butoir provisoire la veille de Noël (demain) pour parvenir à un accord, suggérant que les deux parties pourraient être plus proches que jamais.

Mais Downing Street est moins sûr. Des sources ont déclaré hier à Politico qu’un accord était aussi probable que non – et ont souligné que le Premier ministre était prêt à continuer à négocier jusqu’au fil plutôt que de s’installer la veille de Noël.

Les problèmes fondamentaux demeurent: la pêche, les règles du jeu équitables et la gouvernance sont toujours des points de friction pour les deux parties.

Une offre britannique sur la pêche a été rejetée hier par l’UE, laissant l’industrie de plusieurs milliards de livres en suspens.

Avec des interdictions de voyager en place et des déplacements limités entre le Royaume-Uni et le continent, le Sun rapporte ce matin que la RAF se tient prête à rapatrier Lord Frost et son équipe de négociateurs à temps pour Noël.

08h25

Bonjour

Robert Jenrick a averti que l’arriéré des ports pourrait prendre des jours, car les experts ont averti que cela pourrait durer toute la pause de Noël.

Les conducteurs de poids lourds se réveillent ce matin à la triste nouvelle qu’ils pourraient être détenus à l’aéroport de Manston pendant une semaine.

Mais M. Jenrick a déclaré qu’il était « raisonnablement optimiste » que le Royaume-Uni pourrait conclure un accord commercial avec l’UE, car des sources européennes ont suggéré qu’un accord pourrait être signé plus tard dans la journée.

La première page de ce matin vous apporte les nouvelles que le système de niveaux devrait être renforcé cet après-midi – mais les restrictions n’entreront en vigueur que le lendemain de Noël.

telfront

M. Jenrick a déclaré qu’il n’y avait « pas de plans immédiats » pour changer les niveaux, mais les ministres ont laissé entendre que le système actuel n’était pas suffisamment « robuste » pour faire face à la souche mutante du coronavirus.