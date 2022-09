L’arriéré des permis de travail maintient le matelot de pont du traversier de l’île Pelée dans l’incertitude

Daniel Torres est au Canada depuis 2017, où il a obtenu son diplôme supérieur en technologie marine et navigation du Georgian College à Owen Sound, en Ontario, l’année dernière.

L’immigrant péruvien a demandé son permis de travail post-universitaire en mai 2021 et son statut de résident permanent en juillet de l’année dernière, estimant qu’il serait accordé bien avant l’expiration de son visa d’étudiant en novembre. Mais il attend toujours.

“Donc, tout ce que je veux, c’est que le ministre de l’Immigration puisse examiner mon dossier et que ma demande soit traitée”, a déclaré Torres, qui travaille comme matelot de pont sur le Pelee Islander II.

Son employeur est la Owen Sound Transportation Company (OSTC). Cette année, le traversier Pelee Islander II est en service d’avril à début décembre, avec des allers-retours (aller-retour d’environ une heure et demie) entre l’île Pelée dans le lac Érié et Leamington dans le sud-ouest de l’Ontario.

L’éducation de Torres le qualifie pour être officier de quart sur le ferry – un poste qui paie environ 70 000 $ par an. Il ne gagne actuellement qu’environ 22 $ de l’heure et peut travailler au Canada en attendant que sa demande de permis de travail soit traitée. Mais cela pourrait prendre encore plusieurs mois en raison des arriérés continus à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Sans le permis de travail et le statut de résident, Torres ne peut pas obtenir une licence de Transports Canada, dont il a besoin pour occuper le poste le plus élevé.

Le Pelee Islander II se prépare à charger des véhicules à Kingsville, en Ontario. (Dale Molnar/CBC)

“Je n’ai pas les avantages des soins médicaux, de l’OHIP, de l’assurance-emploi ou de tout autre avantage dont bénéficie un employé à temps plein”, a déclaré Torres.

De plus, a déclaré Torres, il espère que ses proches au Pérou ne tomberont pas malades non plus, car s’il quittait le pays, il ne pourrait pas revenir au Canada. Il ne peut continuer à travailler ici que s’il reste ici.

L’OSTC a déjà dit qu’il pourrait avoir un poste de second — ce que son statut d’officier de quart lui permet — une fois qu’il aura obtenu sa licence de Transports Canada.

“Daniel est un employé apprécié de l’OSTC. Il travaille dur et est ambitieux, mais il a malheureusement perdu de nombreuses opportunités en raison des exigences de licence”, a déclaré le capitaine Paul Mancini, directeur des opérations chez Pelee Transportation Services, ajoutant qu’il avait perdu trois promotions. fois en raison de sa situation.

“Une fois que Daniel aura obtenu une licence, l’OSTC espère promouvoir Daniel et encourager sa carrière d’officier”, a déclaré Mancini.

Pour ajouter à la frustration de Torres, il a dit qu’il voit des réfugiés d’Ukraine et d’Afghanistan obtenir des permis de travail en quelques jours alors qu’en tant que contribuable, il languit sans un. Pendant la saison morte, il doit se trouver un emploi temporaire parce qu’il ne peut pas toucher de prestations d’assurance-emploi.

Le retard d’IRCC pourrait durer des années; avocat

L’avocat de l’immigration Eddie Kadri a déclaré que, malheureusement, il ne voit pas l’arriéré de l’IRCC être éliminé avant environ deux ans et pense que Torres a encore de nombreux mois à attendre.

“Malheureusement, il y a presque comme une tempête parfaite, une combinaison de tant de facteurs différents”, a déclaré Kadri, pointant l’inventaire des demandes liées au COVID-19, un nombre plus élevé que d’habitude de demandes reçues, un nombre réduit de demandes de visa officiers dans un système déjà tendu, et la hiérarchisation des demandes humanitaires de l’Ukraine et de l’Afghanistan.

“Ce n’est pas comme si vous pouviez simplement embaucher 1 200 nouvelles personnes pour assumer ces rôles, car elles doivent être formées et cette formation est complète. Cela prend du temps”, a déclaré Kadri.

À la fin du mois de juillet, environ 1,3 million de demandes d’immigration dans le système avaient pris plus de temps à traiter que les normes de service du gouvernement ne l’exigent. Cela représente environ 54 % de toutes les demandes en attente dans le système.

Torres a demandé l’aide du bureau du député libéral Chris Bittle à St. Catharines. Torres vit maintenant à Kingsville, en Ontario, mais a initialement contacté le député alors qu’il vivait à St. Catharines l’année dernière.

Le bureau de Bittle a fourni à Torres une lettre, qui confirme son “statut maintenu”, qu’il peut remettre aux employeurs prouvant qu’il peut légalement travailler au Canada. La lettre se lit en partie, “Conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, M. Torres a le droit de rester au Canada et de continuer à travailler pendant que son permis de travail postdiplôme est en cours. »

Bittle a envoyé une déclaration à CBC News disant qu’ils ne commenteraient pas le cas de Torres, mais a écrit: “Notre bureau aidera toujours les habitants de St Catharines avec les problèmes concernant le gouvernement fédéral.”