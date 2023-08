L’arriéré des dossiers d’asile a presque doublé pour atteindre un nouveau record

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’arriéré des dossiers d’asile au Royaume-Uni a atteint un nouveau record, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Au total, 175 457 personnes attendaient une première décision concernant leur demande d’asile au Royaume-Uni fin juin, soit une hausse de 44 % par rapport aux 122 213 de l’année précédente et le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements en 2010.

Le nombre de personnes attendant plus de six mois une première décision s’élevait à 139.961 fin juin, en hausse de 57% sur un an et un nouveau record.

L’augmentation du nombre de demandes d’asile en attente d’une décision initiale est « due au fait qu’il y a plus de cas entrant dans le système d’asile que de cas recevant une décision initiale », a déclaré le ministère de l’Intérieur.

Cependant, le nombre de cas en attente d’une décision a augmenté de moins de 1 pour cent au cours des trois mois se terminant fin juin, ce qui suggère un ralentissement de la hausse.

« Cela est dû en partie à une augmentation du nombre de décisions initiales prises et à une augmentation du nombre de décideurs en matière d’asile employés », a ajouté le ministère de l’Intérieur.

Mais le nombre croissant de demandeurs d’asile en attente d’une décision constitue un coup dur pour Rishi Sunak, qui a promis de résorber l’arriéré de demandes d’ici la fin de cette année.

L’association Charity Refugee Action a appelé le gouvernement à accorder un permis de séjour à ceux qui attendent plus d’un an avant d’obtenir une décision d’asile. Il a également exhorté les ministres à permettre aux demandeurs d’asile de travailler en attendant une décision concernant leur demande.

« L’énorme retard dans la prise de décision en matière d’asile est le produit de l’environnement hostile du gouvernement et cause d’immenses souffrances aux réfugiés qui veulent juste continuer à vivre leur vie », a déclaré Rachel Goodall, responsable des services d’asile.

Elle a déclaré que des milliers de personnes sont contraintes de vivre dans des logements inappropriés, tels que d’anciens hôtels, des bateaux-prison et des sites du ministère de la Défense.

« Seules les entreprises privées qui dépensent des millions de dollars en bénéfices financés par les contribuables en profitent », a-t-elle ajouté.

Et le groupe de réflexion IPPR a averti que l’approche du gouvernement face aux demandes d’asile en attente risquait de « pousser les gens dans la clandestinité » et dans l’économie informelle.

L’indépendant Ce mois-ci, il a été révélé que le gouvernement retirait plus de demandes qu’il n’en décidait, suscitant des accusations selon lesquelles l’arriéré serait réduit « par la porte dérobée ».

Et les chiffres de jeudi ont montré une augmentation de 47 pour cent du nombre de décisions d’asile retirées, ce qui suggère que l’arriéré est réduit par le retrait des demandes plutôt que par la prise de décisions.

Marley Morris, directrice adjointe de l’IPPR pour les migrations, a déclaré : « À long terme, cela pourrait se retourner contre le gouvernement, dans la mesure où les personnes dont les demandes sont retirées finissent par être poussées dans la clandestinité ou par faire de nouvelles demandes d’asile. »

Cela s’est produit alors que les demandes d’asile au cours de l’année jusqu’en juin ont également atteint un sommet en deux décennies de 78 768, soit un cinquième de plus qu’un an plus tôt, ce qui, selon le ministère de l’Intérieur, « reflète en partie une augmentation des arrivées de petits bateaux au Royaume-Uni ».

Au cours de l’année jusqu’en juin, 52 530 migrants ont été détectés entrant au Royaume-Uni via des itinéraires irréguliers, qui comprennent de petits bateaux, des camions et des conteneurs maritimes, soit 17 % de plus qu’un an plus tôt.

Et parmi ceux-ci, 44 460 pour cent sont arrivés via de petits bateaux, soit une augmentation de plus d’un quart par rapport à l’année précédente, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

M. Sunak s’est également engagé en janvier à « arrêter les bateaux », mais a depuis admis qu’il s’agissait d’une question « complexe » et a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de le faire avant les élections générales prévues à l’automne prochain.

Le ministère de l’Intérieur a souligné une légère baisse du nombre de traversées en petits bateaux entre janvier et juin, mais a admis que « les comparaisons des arrivées entre les mêmes mois et différentes années peuvent également être affectées par les différences de conditions météorologiques ».

Les travaillistes ont déclaré que toute baisse des passages jusqu’à présent cette année était due au mauvais temps.