L’arriéré des demandes de passeport du Canada est désormais «pratiquement éliminé», selon le ministre

Le gouvernement fédéral a déclaré mardi avoir gagné face à un arriéré massif de demandes de passeport, alors que le ministre du Développement social a annoncé que 98 % des demandes retardées avaient maintenant été traitées.

La plupart des nouvelles demandes de passeport étaient traitées à temps en octobre, mais des milliers de personnes qui avaient fait leur demande avant cette date étaient toujours confrontées à des retards excessifs.

Ces délais ont finalement pris fin, a annoncé mardi la ministre du Développement social, Karina Gould.

«L’arriéré est pratiquement éliminé», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse lors d’une retraite du cabinet avec ses collègues ministres à Hamilton, en Ontario.

La pandémie a provoqué une accalmie de près de deux ans dans les demandes de passeport, mais une fois que les gens ont recommencé à voyager, la demande de nouveaux passeports a augmenté de façon spectaculaire.

Cette augmentation a entraîné de longues files d’attente et des attentes plus longues pour les documents de voyage.

Certaines personnes ne reçoivent que leur passeport maintenant, malgré le fait qu’elles aient postulé dès l’été, a déclaré Gould avant de présenter des excuses à ceux qui ont dû attendre.

Les quelques personnes qui attendent encore pourraient être retenues pour plusieurs raisons, a-t-elle dit. Certaines demandes sont plus complexes en raison de problèmes tels que la garde des enfants, par exemple, tandis que d’autres ont été signalées pour des raisons d’admissibilité ou d’intégrité.

« Les Canadiens peuvent avoir confiance qu’ils devraient pouvoir obtenir leur passeport à temps, tant que tout est correct avec leur demande », a-t-elle déclaré.

Pour rattraper son retard, Service Canada a doublé le nombre d’employés traitant les passeports depuis mars, et les travailleurs ont accumulé des milliers d’heures supplémentaires.

Les nouveaux travailleurs devraient rester pour aider à faire face aux futurs pics de demande, a déclaré Gould.

Elle a dit qu’elle s’attend à ce qu’un grand nombre de Canadiens fassent une demande au cours des prochaines années, car les premiers passeports délivrés avec une date d’expiration de 10 ans devront être renouvelés en juillet.

Service Canada devrait traiter jusqu’à 3,5 millions de passeports au cours de cet exercice, a-t-elle déclaré, soit le double du nombre de passeports traités l’an dernier. Entre trois et cinq millions de demandes devraient arriver chaque année au cours des prochaines années.

La bonne nouvelle, a déclaré Gould, est que Service Canada sera mieux en mesure de gérer ce niveau de demande qu’au printemps dernier.

Entre 80 et 85% des demandes l’année dernière provenaient de personnes qui n’avaient jamais eu de passeport auparavant, ce qui signifiait qu’elles étaient plus compliquées à traiter, a-t-elle déclaré.

“Alors que ce que nous prévoyons, en particulier pour cet été, c’est un niveau plus élevé de renouvellements, et ceux-ci sont beaucoup plus simples à faire”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Bien que les bureaux des passeports fonctionnent à nouveau normalement, Gould a toujours encouragé les personnes qui prévoient de voyager à vérifier les dates d’expiration de leurs passeports et à déposer leurs demandes tôt pour éviter les retards.

—Laura Osman, La Presse canadienne

