L’arriéré des appels relatifs aux armes à feu repousse les audiences jusqu’en 2026

2 novembre — Lorsque John Hinman, 65 ans, d’Avon, a demandé un permis d’arme à feu au service de police d’Avon le 19 juillet 2022, il ne prévoyait aucun problème.

Ce vétéran de l’armée américaine n’avait jamais eu de démêlés avec la justice et ne voyait aucune raison pour laquelle on lui refuserait un permis. Hinman a déclaré qu’il voulait simplement pouvoir porter une arme à feu au champ de tir avec son gendre, comme c’est son droit constitutionnel.

Mais il lui a fallu plus de deux ans pour obtenir l’approbation après son refus initial d’« aptitude » de la part du service de police d’Avon. Hinman a été refusé en raison des circonstances dans lesquelles il a quitté l’armée dans les années 1970, qui, selon lui, étaient liées à un problème de santé.

Hinman fait partie des centaines de personnes qui font appel chaque année au Conseil des examinateurs des permis d’armes à feu, soit pour lutter contre un refus, soit pour faire rétablir un permis après sa révocation.

La raison pour laquelle Hinman a mis autant de temps à obtenir une audience est l’arriéré de dossiers – 1 217 en octobre.

L’arriéré est un problème récurrent et a retardé le processus d’appel pendant au moins deux décennies, depuis 2001, selon le dernier audit d’État du Bureau de la responsabilité gouvernementale. L’audit a montré un arriéré de 1 260 dossiers – 735 révocations et 525 refus – en 2022.

« Le délai considérable entre la réception des demandes d’appel et l’audience correspondante ou le règlement négocié (ministère des Services d’urgence et de la Protection publique) peut priver les appelants de leur droit à une audience en temps opportun », conclut l’audit.

Le DESPP rétablit lui-même certaines des révocations, par exemple lorsqu’il est informé de l’expiration d’une ordonnance du tribunal interdisant à une personne de détenir un permis.

L’arriéré actuel signifie que toute personne faisant appel maintenant devra se réunir en mai 2026, malgré les efforts déployés ces dernières années par le conseil d’administration composé de neuf membres bénévoles pour augmenter le nombre d’audiences. Le conseil se réunit deux fois par mois et programme jusqu’à 30 cas par réunion, sachant que beaucoup ont été résolus avant la date de l’audience.

Même si certaines révocations sont traitées par la police d’État, les auditeurs ont constaté que le manque de notification au conseil d’administration avait entraîné la programmation d’audiences qui avaient déjà été résolues.

Au cours de l’exercice 2023-24, le conseil a tenu 21 réunions et entendu 193 cas, mais a traité 781 cas, a déclaré la directrice du bureau du conseil, Nancy Lotas.

L’avocat Ralph Sherman, basé en Nouvelle-Bretagne, qui représente fréquemment des clients qui se présentent devant la commission, a déclaré que l’attente est « flagrante » et entraîne d’autres problèmes, comme le fait que des clients déménagent avant une date d’audience et sont obligés de présenter une nouvelle demande à une autre agence, commençant ainsi la procédure. tout le processus est terminé.

« Ce n’est pas la faute du conseil d’administration. Ils ne peuvent traiter qu’un nombre limité de cas parce qu’ils ne disposent que d’un nombre limité d’effectifs », a déclaré Sherman.

Sa suggestion est d’augmenter le nombre de membres du conseil d’administration et de diviser le groupe pour tenir davantage de réunions. Le conseil d’administration compte huit membres, nommés par un mélange d’agences d’État, de groupes armés et d’individus, tous nommés par le gouverneur. Le président est l’avocate Carolyn Futtner, qui a été nommée membre du public.

Même s’il comprend qu’il est probablement difficile de faire du bénévolat au sein d’un conseil d’administration avec autant de travail, Sherman pense également que le problème a été largement ignoré.

« Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi », a déclaré Sherman.

Refus et révocations

Dans le Connecticut, les gens ne peuvent pas obtenir de permis d’armes à feu s’ils sont reconnus coupables d’un crime ou de certains délits mineurs – depuis les voies de fait au troisième degré jusqu’au harcèlement criminel au deuxième degré. Une condamnation pénale n’est cependant pas le seul motif de refus. Une personne peut être refusée pour des raisons telles que des ordonnances d’interdiction ou de protection, une maladie mentale ou un manque d’aptitude, comme ce fut le cas pour Hinman.

Les permis peuvent également être révoqués pour des raisons telles que la conduite en état d’ébriété avec une arme à feu ou une condamnation pénale.

Toute personne demandant un permis temporaire pour pistolet doit d’abord s’adresser au chef de la police locale ou équivalent. Cette personne ou agence a huit semaines pour prendre une décision, et l’approbation au niveau local conduit finalement à une décision de l’Unité spéciale des licences et des armes à feu du Département des services d’urgence et de la protection publique, l’agence qui délivre le permis d’État.

Comme pour les titulaires d’un permis d’arme à feu, les noms des personnes qui font appel restent confidentiels. Hinman a accepté de donner son nom après sa réunion de septembre. Il s’est dit stupéfait du temps qu’il a fallu avant de pouvoir être entendu et il n’était pas d’accord avec le refus initial.

« J’ai dû attendre deux ans », a déclaré Hinman en secouant la tête.

Hinman a déclaré qu’il était tout aussi perturbé par le déni. Lors de son audition le 19 septembre, le sergent de police d’Avon. Jeff Gilbert a expliqué au jury que Hinman avait été refusé parce qu’il avait coché « non » à la question de savoir si sa libération de l’armée était « moins qu’honorable ».

« Je n’avais aucune intention de mentir sur ma candidature », a déclaré Hinman. « Il ne dit pas moins qu’honorable. Il dit ‘autre qu’honorable’. J’ai servi honorablement. Quand j’étais dans le service, j’ai été libéré pour des raisons médicales.

Hinman a expliqué au conseil d’administration qu’il travaillait sur un porte-avions dans les années 1970 et qu’il était tombé malade lors des rénovations du navire qui comprenaient une exposition à l’amiante. Hinman a déclaré qu’il avait servi à bord de l’USS Forrestal.

Celui de Hinman fait partie d’une variété de cas portés devant la commission ces dernières semaines, plusieurs en septembre et d’autres dans lesquels des personnes ont attendu plus d’un an avant d’être informées qu’une condamnation pénale les disqualifierait automatiquement de l’obtention d’un permis.

Un homme qui a comparu devant la commission le mois dernier s’est vu refuser un permis faute d’aptitude par le service de police de Naugatuck.

L’homme, qui n’a pas été identifié, a demandé un permis d’utilisation d’armes à feu le 17 juin 2022. La police a déclaré qu’une recherche dans la base de données a révélé deux cas dans lesquels des interactions avec la police et des interpellations d’urgence ont conduit à la décision. L’homme prenait des médicaments contre la schizophrénie et le trouble bipolaire.

Lors d’une réunion le 24 octobre devant le conseil d’administration, l’homme a parlé de sa foi, de ses visions et de sa qualité de prophète.

Il semblait également indiquer qu’il croyait avoir tué quelqu’un avec son esprit.

L’avocat Stephen Sanetti, membre du conseil d’administration et membre de la Ye Connecticut Gun Guild, a demandé à l’homme : « On aurait dit que vous rêviez ou que vous entendiez des voix et quelque chose à propos de personnes qui étaient de mauvaises personnes pour lesquelles vous souhaitiez de mauvaises choses ?

L’homme a expliqué qu’une femme lui avait fait honte devant ses collègues. L’homme n’a pas expliqué qui était cette femme ni en quoi elle l’avait embarrassé.

« J’ai entendu parler de malédictions et de trucs comme ça. Je ne savais pas qu’ils fonctionneraient réellement à ce moment-là. Je lui ai simplement envoyé une malédiction dans ma tête. J’ai dit ce que je voulais qu’il se produise. Et deux semaines plus tard, j’ai découvert qu’elle était décédée. Je me sentais mal », a déclaré l’homme.

« Dans votre esprit, pensez-vous que vous auriez pu contribuer à provoquer cela ? » demanda Sanetti.

L’homme a dit que oui. Son appel a été rejeté.

Dans sa réponse à l’audit d’État de 2022, le conseil d’administration a accepté les recommandations visant à réduire son arriéré et a déclaré qu’il attendait avec impatience la mise en œuvre de la nouvelle fonctionnalité du système de vérification des antécédents du DESPP.

Le nouveau système, selon le DESPP, possède une fonctionnalité qui permet une interface électronique entre le DESPP et le conseil, permettant l’envoi d’avis lorsqu’un permis est rétabli.

Le sergent. Brianna Maurice, membre de l’unité spéciale des licences et des armes à feu de la police de l’État du Connecticut, a déclaré que le système de notification avait été mis en œuvre en 2022. Il génère un e-mail à la BFPE lorsque les permis ont été rétablis, afin que le personnel puisse immédiatement retirer des personnes de la liste. .

Maurice a déclaré que son unité s’occupe quotidiennement des révocations d’ordonnances de protection, d’ordonnances de non-communication et d’examens de santé mentale – à la fois volontaires et involontaires. C’est également l’unité qui révoque les permis en raison de renvois basés sur des enquêtes menées par la police d’État et locale.

Les demandes de commentaires du conseil d’administration sont restées sans réponse. Outre Futtner et Sanetti, les autres membres du Conseil des examinateurs de permis d’armes à feu sont : le colonel Kyle E. Overturf, un représentant de la Connecticut State Rifles and Revolvers Association ; Dre Cynthia Conrad, représentante du ministère de la Santé mentale et des Services de toxicomanie; Elbert Gray III, membre du public nommé par le gouverneur Ned Lamont ; Gudrun Johnson, représentante du Département des services d’urgence et de la protection publique ; Chris Lewis, représentant du ministère de l’Énergie et de la Protection de l’environnement ; et le chef Carl Rosensweig, représentant de la Connecticut Police Chiefs Association.

