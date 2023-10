L’arriéré de résidence permanente persiste malgré les progrès, selon un rapport de l’AG

Un nouveau rapport du vérificateur général du Canada publié jeudi prévient que même si des progrès ont été réalisés, le gouvernement fédéral doit améliorer la façon dont il gère les programmes d’immigration afin de réduire les arriérés de résidence permanente.

Le rapport de la vérificatrice générale Karen Hogan indique également que le gouvernement fédéral ne sait pas s’il fait des progrès dans la réduction des obstacles et des inégalités pour les minorités et qu’il doit accélérer ses efforts pour moderniser la prestation de l’assurance-emploi, de la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada afin d’éviter un panne majeure.

Le bureau de Hogan a audité huit programmes de résidence permanente et a constaté que malgré les efforts visant à réduire les arriérés liés à la pandémie, la plupart des personnes demandant la résidence permanente attendaient encore longtemps que leur demande soit traitée.

Les huit programmes examinés par le bureau de Hogan se répartissent en trois catégories : réfugiés et humanitaires, économiques et familiaux. Même si les délais de traitement se sont améliorés pour les catégories économiques et familiales, ils se sont empirés pour les réfugiés.

« Fin 2022, environ 99 000 réfugiés attendaient toujours une décision concernant leur demande, et dans l’environnement de traitement actuel, beaucoup attendront des années », a déclaré Hogan dans un communiqué.

Le rapport indique que la plupart des réfugiés parrainés par le secteur privé ont attendu environ 30 mois pour obtenir une décision concernant leur demande, comparativement au délai de livraison prévu de 12 mois par Immigration, Réfugié et Citoyenneté Canada (IRCC).

Seulement cinq pour cent des réfugiés de cette catégorie ont vu leur demande traitée dans le délai de 12 mois.

La plupart des personnes présentant une demande dans le cadre du Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement ont attendu 26 mois, comparativement à la même norme. Seulement 26 pour cent des réfugiés de cette catégorie ont vu leur demande traitée en 12 mois.

Délais de traitement retardés

Le rapport de Hogan indique que les retards restent élevés pour un certain nombre de raisons, notamment la décision du ministère de traiter les nouvelles demandes avant les plus anciennes déjà en attente.

L’audit a également révélé qu’IRCC assignait des charges de travail aux bureaux sans déterminer au préalable si ces ministères disposaient des ressources nécessaires pour effectuer le travail.

Bien qu’IRCC ait introduit des portails numériques pour accélérer les délais de traitement des demandes des réfugiés, les avantages de ce nouveau système n’ont pas été exploités car la plupart des personnes postulant n’étaient pas en mesure d’accéder aux portails.

« Le ministère n’a pas surveillé la mise en œuvre de son nouvel outil automatisé d’évaluation de l’éligibilité pour déterminer si l’outil réduisait les délais de traitement globaux ou pour identifier et résoudre tout résultat différentiel involontaire pour les candidats », indique le rapport.

Hogan a déclaré qu’IRCC doit mieux comprendre pourquoi il a des arriérés, s’assurer que les outils qu’il utilise fonctionnent pour les réduire et que les ressources sont correctement réparties pour répondre aux demandes.

Assurer l’assurance-emploi, le RPC et la SV

Le rapport révèle également que les systèmes informatiques utilisés pour soutenir la prestation de l’assurance-emploi, de la Sécurité de la vieillesse et du Régime de pensions du Canada étaient « vieux de plusieurs décennies et risquaient de tomber en panne ».

Le rapport indique que le plan du gouvernement libéral visant à moderniser la prestation de ces prestations est retardé et met en péril la prestation de ces prestations.

Le système de prestation de la SV était censé être mis en œuvre cette année, mais il a été repoussé jusqu’en 2024 et pourrait l’être jusqu’en 2025, selon le rapport.

Ces retards augmentent le risque d’une « panne majeure qui pourrait perturber le versement des prestations », indique le rapport.

« Même si la décision d’Emploi et Développement social Canada de se concentrer d’abord sur la migration des systèmes donne, à juste titre, la priorité à la continuité des prestations, je crains que si les défis et les retards persistent, des décisions pourraient être prises pour supprimer certains aspects de la transformation ou prendre des raccourcis pour respecter les délais ou le budget. , comme cela s’est produit avec le système de paie Phénix, a déclaré Mme Hogan.

Le rapport du vérificateur général a également examiné dans quelle mesure les initiatives du gouvernement fédéral ont réussi à réduire les obstacles et les inégalités connus en milieu de travail pour les employés racialisés, et a déterminé qu’aucun des obstacles existants n’avait été entièrement éliminé.

Le rapport a audité six agences et ministères responsables de la sécurité, de la justice et du maintien de l’ordre, notamment : l’Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel du Canada, le ministère de la Justice, le Service des poursuites pénales du Canada, Sécurité publique Canada et la GRC.

L’étude a révélé que même si un certain nombre d’initiatives ont été mises en place pour réduire les obstacles, elles n’ont pas été suivies ou mesurées pour déterminer leur efficacité.

« En conséquence, les six organisations ne savaient pas si leurs actions avaient fait ou feraient une différence dans la vie professionnelle des employés racialisés », indique le rapport.