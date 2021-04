L’arriéré de patients accumulé à cause de Covid-19 prendra cinq ans pour se résorber avec près de cinq millions de personnes actuellement en attente de traitement, ont averti les chefs du NHS.

Les fournisseurs du NHS, qui représentent tous les hôpitaux du NHS et les services de santé mentale, communautaires et ambulanciers en Angleterre, ont déclaré que s’attaquer au problème dans les zones les plus touchées pourrait prendre de trois à cinq ans.

Selon des données récentes du NHS England, 4,7 millions de personnes attendaient de commencer le traitement à la fin du mois de février – le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements en août 2007.

Le nombre d’attente de plus de 52 semaines pour commencer un traitement hospitalier était de 387 885, le plus élevé de tous les mois civils depuis décembre 2007.

En février de l’année dernière, le nombre de personnes ayant dû attendre plus de 52 semaines était de 1 613.

NHS Providers a appelé à une «approche de transformation audacieuse» avec un financement supplémentaire du gouvernement pour éliminer l’arriéré dans un délai raisonnable.

Le directeur général Chris Hopson a déclaré: «Les premiers travaux des responsables de la confiance montrent qu’il y a un énorme arriéré à éliminer.

«Les dirigeants de la fiducie vont aussi vite que possible pour lutter contre les cancers, les chirurgies et autres cas les plus urgents. Ils ne sont que trop conscients de l’impact des retards.

«L’ampleur de l’arriéré à venir est très préoccupante.

«Certains directeurs généraux insistent sur le fait que nous devons éviter de revenir à la situation du début des années 2000, lorsque le NHS avait beaucoup trop de gens qui attendaient des années, et non des mois, sur des listes d’attente.

«Ce qu’il faut maintenant, c’est une approche d’équipe – le NHS transforme la façon dont il fournit des soins et le gouvernement fournit le financement supplémentaire nécessaire pour permettre cette transformation.

«Nous devons travailler ensemble au cours des prochains mois pour créer un plan conjoint de prestation pour les patients et les utilisateurs de services qui sera annoncé dans le cadre de l’examen des dépenses pluriannuel auquel nous nous attendons à la fin de l’année.

M. Hopson a ajouté que le problème ne concernait pas seulement les arriérés électifs et de cancer dans les hôpitaux de soins intensifs, mais aussi les patients et les utilisateurs de services en attente de services de santé mentale et communautaires.

L’organisation a déclaré que les changements nécessaires comprennent une augmentation de la capacité de la main-d’œuvre, un investissement dans un nouveau réseau de centres de diagnostic communautaires et de nouvelles façons de traiter les patients.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Notre NHS a fait face à des défis importants au cours de l’année écoulée et nous continuons à soutenir notre incroyable personnel de santé et de soins qui a maintenu les services ouverts cet hiver pour des milliers de patients.

«Nous soutenons notre NHS avec 7 milliards de livres supplémentaires pour les services de santé et de soins cette année, ce qui porte notre investissement total supplémentaire dans Covid-19 à 92 milliards de livres.

« Cela comprend 1 milliard de livres sterling pour soutenir le rétablissement du NHS en s’attaquant aux listes d’attente et en fournissant jusqu’à un million de chèques, de scans et d’opérations supplémentaires supplémentaires. »

Le Premier ministre Boris Johnson s’est engagé à ce que le gouvernement fournisse au NHS ce dont il a besoin pour s’attaquer au problème.

Il a déclaré: «Nous allons nous assurer de donner au NHS tout le financement dont il a besoin, comme nous l’avons fait tout au long de la pandémie, pour vaincre l’arriéré.»

