L’arrière de l’équipe du shérif du comté d’Ogle s’est terminé dans des conditions de blizzard – Shaw Local

OREGON – Un adjoint du shérif du comté d’Ogle a subi des blessures mineures lorsque son équipe a été frappée par derrière hier alors que des conditions de blizzard se sont propagées dans le nord de l’Illinois, provoquant de nombreuses routes secondaires jugées «impraticables».

Samedi matin, le département du shérif du comté d’Ogle a publié des photos sur les réseaux sociaux et cet article sur l’accident survenu sur la route 26 de l’Illinois et Prairie Dell Road, dans le nord-ouest du comté d’Ogle.

“Heureusement, notre adjoint était dans un SUV et s’en est sorti avec des blessures mineures (toutes les autres parties n’ont pas été blessées) après avoir été percuté par un camion hier après-midi. Ce matin, les députés continuent de signaler des conditions de dérive et de voile blanc dans les zones ouvertes. Pour la sécurité de tous, ralentissez si vous devez sortir.

Tard vendredi après-midi, le département du shérif a exhorté les automobilistes à ne pas essayer de conduire sur la route du comté et des cantons en raison des vents violents et de la poudrerie.

Les chasse-neige des comtés et des cantons ont travaillé toute la journée pour essayer de dégager les congères sur les routes rurales. Ces charrues ont suspendu leurs efforts tard vendredi et ont repris leurs efforts tôt samedi matin.

Samedi matin, le shérif du comté d’Ogle, Brian VanVickle, a remercié tous les services d’incendie et EMS qui ont répondu aux appels tout au long de la tempête.

«Je tiens à remercier tous les services d’incendie qui ont également répondu. Nous avons eu deux accidents impliquant plusieurs véhicules en même temps et la relation de travail avec ces agences a permis de s’assurer que tout le monde était en sécurité », a-t-il déclaré. “Les départements de Polo et Forreston ont non seulement aidé les blessés, mais ont également aidé à détourner le trafic pendant cette période.”

L’autre accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit sur la route 26 de l’Illinois et Haldane Road, entre Polo et Forreston.

Le département du shérif du comté de Carroll a également exhorté les automobilistes à rester à l’écart de toutes les routes secondaires jusqu’à ce que la tempête soit passée.

Samedi, le département a posté ce message : « Les équipages travaillent dur ce matin pour ouvrir les routes. Pour le moment, il est toujours recommandé d’éviter les routes secondaires.

Les responsables ont également partagé une carte des endroits où les véhicules abandonnés étaient bloqués.

«Nous travaillons à retirer les véhicules abandonnés des routes. Nous étions occupés hier soir avec. 58 appels de service liés à la météo et 67 véhicules bloqués sur la chaussée.

Le poste indique que 26 personnes ont été transportées en lieu sûr tandis que quatre personnes dormaient dans leurs véhicules et huit personnes dormaient dans un service d’incendie.

« J’espère que le vent cessera bientôt. Soyez en sécurité là-bas!”, A déclaré le message.

Le département du shérif du comté de Carroll a fourni cette carte samedi matin montrant où les voitures ont été abandonnées en raison de la tempête hivernale qui s’est propagée dans le nord de l’Illinois. (Département du shérif du comté de Carroll)

L’arrière d’une camionnette a mis fin à une équipe du comté d’Ogle pendant la tempête hivernale. (Département du shérif du comté d’Ogle)

Un adjoint du shérif du comté d’Ogle a subi des blessures mineures après que son équipe ait été emboutie par une camionnette pendant la tempête hivernale. (Département du shérif du comté d’Ogle)