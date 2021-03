Dans une déclaration à ses clients lundi, Maersk a déclaré avoir trois navires bloqués dans le canal de Suez et 29 autres en attente d’entrer. La société a également déclaré qu’elle avait choisi de réacheminer 15 navires via le cap de Bonne-Espérance en Afrique australe, un voyage plus long et potentiellement plus dangereux.

