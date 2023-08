L’arriéré de demandes d’asile atteint un nouveau record de 175 457, selon les chiffres – La politique britannique en direct

Le point de données le plus frappant est le nombre toujours très élevé de personnes relevant de la filière « Travailleurs qualifiés – Santé et services sociaux ». pic.twitter.com/7QOhMDh5Dt

Dans l’ensemble, cela signifie que la migration sera probablement plus qualifiée et mieux rémunérée ; mais aussi moins flexibles, orientés vers le marché et réactifs à la demande. L’impact à long terme sur la santé de l’économie britannique reste incertain

Et ceux-ci viennent de Professeur Jonathan Portes économiste et spécialiste des migrations, sur les chiffres.

Les travaillistes renforceront le système, augmenteront la transparence et introduiront une commission indépendante d’éthique et d’intégrité qui nettoiera notre politique et rétablira les normes de la vie publique.

Malgré ses excuses et ses promesses répétées de changement, Rishi Sunak a récemment abandonné une recommandation clé de la commission parlementaire des normes, soutenue par les travaillistes, visant à resserrer les règles relatives à la déclaration d’intérêts et d’hospitalité.

Le nombre de personnes attendant plus de six mois une première décision s’élevait à 139 961 fin juin, en hausse de 57 % sur un an par rapport à 89 231 et un autre record.

Au total, 175 457 personnes étaient en attente d’une première décision concernant une demande d’asile au Royaume-Uni fin juin 2023, soit une hausse de 44 % par rapport aux 122 213 fin juin 2022 et le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements actuels en 2010.

il y a 1h 04h44 HAE Rishi Sunak s’excuse pour la violation « par inadvertance » des règles de la Chambre des communes concernant la déclaration d’intérêts

Bonjour. Rishi Sunak s’est excusé d’avoir omis par inadvertance de déclarer son intérêt au comité de liaison des Communes. En ce qui concerne les violations du code de conduite des parlementaires, elles se situent à l’extrémité la plus mineure de l’échelle. Mais cela reste embarrassant pour celui qui a promis « intégrité, professionnalisme et responsabilité à tous les niveaux » le jour où il est devenu Premier ministre. Sunak essayait de se différencier de son avant-un prédécesseur, Boris Johnson, qui était notamment déficient sur les trois mesures.

Les excuses de Sunak ont ​​été présentées tard hier, après qu’il est apparu que Daniel Greenbergle commissaire parlementaire aux normes, a publié un dossier de 37 pages expliquant comment il avait réglé la plainte concernant Sunak via le processus de rectification. Il s’agit d’un système utilisé pour résoudre les plaintes mineures qui, selon lui, n’ont pas besoin d’être renvoyées au comité des normes des Communes, normalement parce qu’elles impliquent des violations mineures et involontaires de la règle.

La plainte a été déclenchée par le fait que Koru Kids, une entreprise de garde d’enfants appartenant en partie à l’épouse de Sunak, Akshata Murty, va bénéficier d’une mesure de financement prévue au budget. Sunak a été interrogé sur cette politique par le député travailliste Catherine McKinnell au comité de liaison des Communes et, lorsqu’elle a demandé si le premier ministre avait quelque chose à déclarer, Sunak a répondu : « Non. Toutes mes révélations sont déclarées de la manière habituelle.

McKinnell a écrit au commissaire pour lui demander s’il s’agissait d’une violation de la règle de la Chambre des communes selon laquelle les députés doivent déclarer leurs intérêts pertinents dans toute procédure parlementaire, y compris les audiences des comités.

Après une longue enquête, Greenberg a admis qu’au moment de l’audience, Sunak n’était peut-être pas au courant de la participation de sa femme dans Koru Kids. Mais il a déclaré que Sunak avait le devoir de rectifier les faits lorsqu’il en était pleinement conscient, et il a déclaré qu’une lettre ultérieure au comité disant que son intérêt avait été « à juste titre déclaré au Cabinet Office » n’allait pas assez loin.

Greenberg dit que Sunak était « confus » parce qu’il avait confondu l’obligation d’enregistrer les intérêts (qui, pour les ministres, peut inclure les intérêts qui ne sont pas publiés) avec l’obligation de déclarer publiquement les intérêts (qui couvre les intérêts qui pourraient influencer l’action). prises par les députés).

Greenberg dit dans sa décision :

J’étais convaincu que M. Sunak avait confondu le concept d’enregistrement (que ce soit dans le registre des intérêts financiers des membres ou dans le cadre d’arrangements distincts conclus pour les ministres) avec le concept de déclaration d’intérêts en vertu du paragraphe 6 du Code et du chapitre 2 du Guide. aux Règles relatives à la conduite des députés. J’ai estimé que le défaut de déclaration résultait de cette confusion et qu’il s’agissait donc d’une inadvertance de la part de M. Sunak.

Et voici les excuses de Sunakenvoyé à Greenberg le 5 juillet et publié hier.

Comme nous en avons discuté lors de notre réunion, je comprends maintenant que ma lettre à Sir Bernard [Jenkin, chair of the liaison committee] n’était pas suffisamment étendu en ce qui concerne la déclaration (par opposition à l’enregistrement). Cette lettre faisait référence à la couverture médiatique de la participation minoritaire de mon épouse et soulignait mon enregistrement (correct) de cet intérêt en vertu du Code ministériel. Après réflexion, j’accepte votre opinion selon laquelle j’aurais dû utiliser la lettre pour déclarer explicitement l’intérêt. Je m’excuse pour ces erreurs involontaires et confirme l’acceptation de votre proposition de rectification.

Je couvrirai toute réaction à cela aujourd’hui.

Aujourd’hui également, nous recevons des chiffres du ministère de l’Intérieur en matière d’asile et d’immigration, et Jeremy Corbyn, l’ancien leader travailliste, s’exprime lors d’un événement au Festival Fringe d’Édimbourg.

C’est également le jour des résultats du GCSE en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Mabel Banfield-Nwachi les couvre sur un blog en direct.

