L’arriéré d’asile en chiffres : qu’est-ce qui a poussé les listes d’attente à des niveaux record ?

Le nombre de demandeurs d’asile en attente de décision au Royaume-Uni a atteint un nouveau record de 175 457.

Le ministère de l’Intérieur accuse « un plus grand nombre de cas entrant dans le système d’asile que de décisions initiales » plutôt qu’un ralentissement dans le traitement des demandes.

Charity Refugee Action a déclaré que l’arriéré croissant « cause d’immenses souffrances aux réfugiés qui veulent simplement continuer leur vie ».

Et les travaillistes ont accusé Rishi Sunak de présider à un « chaos complet », l’hébergement à l’hôtel pour ceux qui sont hébergés dans des hôtels coûtant aux contribuables 6 millions de livres sterling par jour.

Ici, nous examinons d’où viennent les personnes bénéficiant du système d’asile et comment elles arrivent ici.

Demandes d’asile

Au cours de l’année jusqu’en juin, 97 390 personnes ont demandé l’asile au Royaume-Uni – soit plus d’un cinquième de plus qu’à la même période l’année dernière et portant ce nombre à un sommet en deux décennies.

Cette hausse est en partie due à ceux qui arrivent en Grande-Bretagne par des itinéraires irréguliers, notamment à bord de petits bateaux, de camions et de conteneurs maritimes.

Et même si le ministère de l’Intérieur a plus que doublé le nombre de décideurs en matière d’asile au cours de l’année écoulée, il a toujours du mal à suivre le nombre croissant de demandeurs d’asile.

Itinéraires irréguliers

Entre juin et juin, 52 530 demandeurs d’asile sont arrivés par des itinéraires dits irréguliers, soit une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente.

Et, portant un coup dur à la promesse de M. Sunak d’« arrêter les bateaux », 85 pour cent, soit 44 460, de ceux qui sont venus par ces routes, sont venus sur de petits bateaux.

Au cours des cinq dernières années, les trois quarts des personnes arrivant via de petits bateaux étaient des hommes âgés de 18 ans et plus, tandis qu’environ un sur six étaient des enfants âgés de 17 ans ou moins.

De quels pays viennent-ils ?

La nationalité la plus répandue parmi les demandeurs d’asile était l’Albanais, avec 11 790 demandes. Parmi eux, 7 557 avaient traversé la Manche via de petites embarcations.

Le nombre d’Afghans demandant l’asile en Grande-Bretagne a également augmenté depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août 2021. Ils étaient le deuxième demandeur d’asile le plus courant, avec 9 964 demandes, soit près du double du nombre d’un an plus tôt.

Les Iraniens viennent en troisième position, avec 7 776 demandes d’asile au Royaume-Uni au cours de l’année précédant juin.

Parallèlement, le nombre de demandeurs d’asile indiens a plus que doublé au cours de l’année jusqu’en juin, avec 4 403 demandes.

Au cours de la même période, à la suite de l’invasion du pays par la Russie, 266 Ukrainiens ont demandé l’asile. Cependant, le ministère de l’Intérieur a souligné que la plupart sont arrivés par des itinéraires spéciaux pour ceux qui fuyaient le conflit, instaurés depuis mars dernier.

Entre juin et juin, près de la moitié des arrivées de petits bateaux provenaient de deux nationalités : Albanaise et Afghane.

Itinéraires sûrs et légaux

La promesse du Premier ministre d’« arrêter les bateaux » qui traversent la Manche repose sur l’insistance selon laquelle les réfugiés doivent atteindre la Grande-Bretagne en empruntant « des itinéraires sûrs et légaux ».

Ceux qui arrivent par des voies sûres et légales, comme les programmes sur mesure visant à faire venir ceux qui fuient l’Afghanistan et l’Ukraine, ne sont pas à l’origine de l’arriéré croissant d’asiles.

Mais l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, prévient que pour ceux qui ne bénéficient pas de programmes spécifiques, « il n’existe pas de voies sûres et régulières » pour demander l’asile au Royaume-Uni.

Au cours de l’année jusqu’en juin, 154 254 personnes se sont vu proposer un itinéraire sûr et légal vers le Royaume-Uni, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Parmi eux, 102 807 visas ont été accordés à des Ukrainiens, dont 43 368 étaient originaires de Hong Kong et ont reçu un visa britannique national outre-mer (BNO). Quelque 2 570 personnes venaient d’Afghanistan et ont été réinstallées au Royaume-Uni dans le cadre de programmes, notamment de la politique de relocalisation et d’assistance afghane pour ceux qui travaillaient aux côtés du gouvernement et des forces armées britanniques.

4 671 autres personnes sont entrées au Royaume-Uni en utilisant des visas de réunion pour rejoindre des membres de leur famille déjà présents.