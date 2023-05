L’arriéré d’asile au Royaume-Uni atteint un nouveau record – malgré la promesse de Rishi Sunak de l’abolir

L’arriéré d’asile de la Grande-Bretagne est maintenant à un autre niveau record – malgré la promesse de Rishi Sunak de l’abolir.

Les dernières statistiques ont révélé que 172 758 personnes attendaient toujours une décision – le nombre le plus élevé depuis le début des records.

Des migrants emmenés de Douvres après avoir traversé la Manche Crédit : PA

Les chiffres ont augmenté de 57% par rapport à la fin mars 2022.

Et trois sur quatre de toutes les demandes de petits bateaux depuis 2018 sont toujours en attente d’une décision.

Plus de 100 000 personnes ont attendu plus de six mois, ne serait-ce que pour une première décision.

Seulement un pour cent des personnes qui sont venues sur de petits bateaux l’année dernière avaient leurs décisions.

Rishi Sunak a promis au début de l’année d’abolir l’arriéré de réclamations dont il a hérité d’ici la fin de l’année – mais les chiffres ont augmenté de 10 000 depuis lors.

Les critiques ont déclaré que cela laissait les gens dans l’incertitude à un coût énorme pour les gens et le contribuable.

Cela vient alors qu’il a été révélé que le nombre de criminels étrangers et de demandeurs d’asile déboutés expulsés au cours de la dernière année était de 3 860.

Ce chiffre est le nombre le plus bas jamais enregistré en dehors de la pandémie.