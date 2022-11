« L’arrière-cour » du Canada : les yeux sur les vulnérabilités de l’Arctique

Dans un rapport publié le 15 novembre, la vérificatrice générale Karen Hogan a souligné les lacunes dans la surveillance par le Canada de ses eaux arctiques, dont beaucoup pourraient exposer le Canada à des menaces pour la sécurité, à la pêche illégale et à l’entrée non autorisée de navires et de navires.

La principale préoccupation exprimée dans le rapport est le nombre de navires et de satellites qui devraient se retirer avant d’avoir pu être remplacés, laissant un vide dans la capacité du Canada à détecter les menaces dans les eaux arctiques.

“Je pense que nous devrions considérer les voies navigables de l’Arctique comme nos eaux intérieures, qui ressemblent essentiellement à notre arrière-cour, voudriez-vous que quelqu’un se promène dans votre arrière-cour?”, A déclaré vendredi le vice-amiral à la retraite Darren Hawco sur CTV’s Your Morning.

Hawco affirme que le Canada a l’obligation de maintenir une souveraineté stable sur les eaux arctiques non seulement pour soutenir les navires là-bas, mais aussi pour l’environnement.

“Nous sommes responsables de la gérance de l’environnement, nous sommes responsables de la recherche et du sauvetage, donc les navires qui se trouvent dans l’Arctique et qui sont incapables de surveiller la glace et d’autres risques, nous sommes obligés de répondre pour les soutenir, car c’est notre interne eaux où s’appliquent les lois canadiennes.

Hawco affirme que le Canada doit se concentrer davantage sur les vulnérabilités entre les communications gouvernementales et investir dans l’amélioration des infrastructures portuaires afin de mieux desservir les navires de passage.

“Là où nous sommes vraiment vulnérables, c’est que nous n’avons pas une bonne infrastructure portuaire dans le Nord, nous n’avons pas une bonne surveillance respiratoire entre tous les ministères et, plus important encore, la capacité de faire circuler l’information et de permettre la prise de décisions par le Centre des opérations de la sécurité maritime, les communications polaires et c’est un vrai défi », a-t-il dit.

Dans le rapport, Hogan a déclaré que trois satellites RADARSAT lancés en 2019 devraient être mis hors service en 2026. Leur successeur, qui n’est pas encore terminé, ne sera probablement pas lancé avant 2035.

Hawco dit que le Canada ne restera pas complètement sans protection pendant cette période, car il dit qu’un satellite plus ancien sera parmi les quatre qui seront toujours en activité.

“La réalité est que la mission RADARSAT à deux constellations, qui a été lancée en 2007, vole toujours et fournit toujours des images via MDA au gouvernement du Canada, de sorte que ces satellites dureront bien au-delà de ce point”, a-t-il déclaré.

Dans une entrevue accordée cette semaine à la période des questions de CTV, Joyce Napier, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a déclaré que l’engagement de 40 milliards de dollars du gouvernement fédéral annoncé cette année servira, en partie, à moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord.

“Nous sommes dessus”, a-t-elle déclaré. “La souveraineté de l’Arctique est absolument cruciale alors que cet environnement mondial continue de changer, nous continuerons à améliorer nos protections dans notre Nord.”



