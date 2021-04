Une pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 devrait se poursuivre jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur un effet secondaire rare du vaccin, a décidé mercredi un comité consultatif fédéral.

Le comité se réunira à nouveau dans un délai d’une semaine à dix jours pour évaluer davantage de données qui devraient devenir disponibles.

Six femmes au cours des dernières semaines, ainsi qu’un homme dans un essai clinique antérieur, ont développé une combinaison rare de caillots sanguins et de faibles numérations plaquettaires dans les deux semaines suivant la réception du vaccin J&J. Un huitième cas présentant des symptômes similaires est en cours d’enquête.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention s’est réuni mercredi pour discuter des cas.

Mardi, la Food and Drug Administration et le CDC ont recommandé une pause dans l’administration du vaccin après des rapports de caillots sanguins chez un petit nombre de personnes qui l’ont reçu.

Les caillots sanguins extrêmement rares ont été signalés chez sept des 7,2 millions d’Américains qui ont reçu le vaccin J&J. Les six cas récents ont été signalés chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, et les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination. Une femme est décédée et trois sont restées hospitalisées.

Certains membres du comité ont exprimé leur inquiétude que la pause pourrait nuire à ceux qui ont le plus besoin du vaccin dont J&J n’a besoin que sur injection et est plus facile à stocker et à transporter que les deux autres vaccins autorisés.

«Toute prolongation de la pause entraînera invariablement le fait que les personnes les plus vulnérables aux États-Unis qui sont les principaux candidats pour le vaccin Janssen / Johnson et Johnson resteront vulnérables. Les plus à risque resteront à risque, et ceux qui bénéficieraient immédiatement de la vaccination qui resteront non vaccinés pendant une période de temps inconnue », a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur du Maine Center for Disease Control and Prevention.

Le comité ACIP est un groupe d’experts indépendants qui rend compte au CDC. Il ne peut que faire des recommandations et ne réglemente pas les médicaments, mais ses conseils sont généralement considérés comme un étalon-or par les agences et par d’autres pays.

Environ 3,4 millions de doses du vaccin J&J ont été distribuées avant le 30 mars, tandis que 3,7 millions ont été distribuées du 30 mars au 13 avril. Cela signifie que si le problème persiste, un nombre égal ou supérieur de cas peut devenir apparent au cours des deux prochaines semaines. , donnant à la FDA et au CDC une meilleure idée du risque.

Le comité a noté que la poursuite de la pause n’affecterait pas de manière significative la capacité de vacciner les Américains. Deux autres vaccins, qui n’ont pas connu de tels événements indésirables, sont autorisés aux États-Unis. Le vaccin J&J représente jusqu’à présent moins de 5% des vaccins administrés aux États-Unis.

Les experts ont souligné que l’effet secondaire observé dans ces cas était très spécifique et extrêmement rare. Il s’agissait d’une combinaison de caillots sanguins près du cerveau avec une faible numération plaquettaire. Tous ceux qui ont été testés avaient également un anticorps inhabituel contre les plaquettes dans leur sang.

Cette combinaison spécifique de caillots sanguins et de faibles plaquettes a également été observée après l’utilisation du vaccin AstraZeneca en Europe. Cependant, cette combinaison de caillots sanguins et de plaquettes faibles est si rare que les experts n’ont pas été en mesure d’estimer la fréquence à laquelle elle pourrait survenir dans la population.

Les cas ont été signalés au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins du CDC, connu sous le nom de VAERS, que le CDC et la FDA co-gèrent. Il sert de système d’alerte précoce pour surveiller la sécurité des vaccins.

Le système a très bien fonctionné, identifiant rapidement les preuves des très rares complications dans un délai d’un mois après l’autorisation du vaccin.

L’une des raisons de la pause était d’alerter les professionnels de la santé sur la possibilité des rares problèmes de coagulation sanguine afin qu’ils puissent être correctement traités et signalés aux CDC.

L’ACIP se compose de 15 experts membres votants qui sont principalement responsables des recommandations de vaccins. Le secrétaire du ministère américain de la Santé et des Services sociaux sélectionne le comité par le biais d’un processus de candidature et de nomination.

Quatorze ont une expertise en vaccinologie, immunologie, pédiatrie, médecine interne, soins infirmiers, médecine familiale, virologie, santé publique, maladies infectieuses ou médecine préventive. Un membre est un défenseur des consommateurs pour fournir une perspective sur les aspects sociaux et communautaires de la vaccination.

Outre les membres votants, il y a 30 représentants sans droit de vote d’organisations professionnelles très appréciées dans le domaine de la santé. Ils commentent les recommandations de l’ACIP et offrent les points de vue des groupes qui mettront en œuvre les recommandations.