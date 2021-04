Une pause sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 devrait se poursuivre jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur un effet secondaire rare du vaccin, a décidé mercredi un comité consultatif fédéral.

Le comité se réunira à nouveau dans une semaine à 10 jours pour évaluer davantage de données qui devraient devenir disponibles.

Six femmes au cours des dernières semaines, ainsi qu’un homme dans un essai clinique antérieur, ont développé une combinaison rare de caillots sanguins et de faibles numérations plaquettaires dans les deux semaines suivant la réception du vaccin J&J. Un huitième cas présentant des symptômes similaires est en cours d’enquête.

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention s’est réuni mercredi pour discuter des cas. Il ne peut que faire des recommandations et ne réglemente pas les médicaments, mais ses conseils sont généralement considérés comme un étalon-or par les agences et par d’autres pays.

Mardi, la Food and Drug Administration et le CDC ont recommandé une pause dans l’administration du vaccin après des rapports de caillots sanguins chez un petit nombre de personnes qui l’ont reçu.

Les caillots sanguins extrêmement rares ont été signalés chez sept des 7,2 millions d’Américains qui ont reçu le vaccin J&J. Les six cas récents ont été signalés chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, et les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination. Une femme est décédée et trois sont restées hospitalisées.

L’effet secondaire n’est pas observé avec les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech, qui sont beaucoup plus largement disponibles aux États-Unis.

Les cas de J&J ont été signalés au système de notification des événements indésirables liés aux vaccins du CDC, connu sous le nom de VAERS, que le CDC et la FDA co-gèrent. Il sert de système d’alerte précoce pour surveiller la sécurité des vaccins.

Les membres du comité ont déclaré que le système fonctionnait bien, identifiant rapidement les preuves des très rares complications dans un délai d’un mois après l’autorisation du vaccin.

Caillots sanguins et vaccins COVID-19: Comment les scientifiques commencent à démêler les rares effets secondaires des vaccins J&J et AstraZeneca

L’une des raisons de la pause était d’alerter les professionnels de la santé sur la possibilité des rares problèmes de coagulation sanguine afin qu’ils puissent être correctement traités et signalés aux CDC.

On craignait que la pause ne nuise à ceux qui en avaient le plus besoin car J&J ne nécessite qu’un seul vaccin et est plus facile à stocker et à transporter que les deux autres vaccins autorisés.

«Toute prolongation de la pause entraînera invariablement le fait que les individus les plus vulnérables aux États-Unis qui sont les principaux candidats pour le vaccin Janssen-Johnson & Johnson resteront vulnérables», a déclaré le Dr Nirav Shah, directeur du Maine Center for Contrôle et prévention des maladies et directeur de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires. « Les plus à risque resteront à risque, et ceux qui bénéficieraient immédiatement de la vaccination qui resteront non vaccinés pendant une période de temps inconnue. »

Les membres du Comité ont noté, cependant, que la poursuite de la pause n’affecterait pas de manière significative la capacité de vacciner la plupart des Américains. Le vaccin J&J à dose unique représente jusqu’à présent moins de 5% des injections administrées aux États-Unis. Les deux autres vaccins, de Moderna et Pfizer-BioNTech, sont plus largement disponibles et n’ont pas connu de tels événements indésirables.

Environ la moitié des vaccinés J&J n’ont pas encore dépassé la barre des deux semaines après leur injection. Cela signifie que si l’effet secondaire est plus répandu, plus de cas peuvent devenir apparents au cours des deux prochaines semaines.

Les experts ont souligné que l’effet secondaire observé était spécifique et extrêmement rare. Il s’agissait d’une combinaison de caillots sanguins, souvent dans le cerveau, avec une faible numération plaquettaire. Tous ceux qui ont été testés avaient également un anticorps inhabituel contre les plaquettes dans leur sang.

Experts:«Ne paniquez pas» à propos de la pause vaccinale de Johnson & Johnson. Les chances de caillot sanguin sont inférieures à 1 sur un million.

On pense que la maladie rare est similaire à celle observée chez les receveurs d’un vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui n’est pas disponible aux États-Unis, mais qui a été largement utilisé au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.

Ce vaccin a été associé à 86 cas de caillots sanguins et à une faible numération plaquettaire dans l’Union européenne, entraînant 18 décès et 79 cas au Royaume-Uni, entraînant 19 décès. La plupart de ceux qui ont développé la maladie étaient des femmes de moins de 60 ans.

Les données démographiques aux États-Unis ont été similaires avec le vaccin J&J. Parmi les cas récents, tous concernaient des femmes adultes de moins de 50 ans qui ont reçu le vaccin une à deux semaines avant le début de leurs symptômes.

Cinq des six femmes ont d’abord signalé des maux de tête, la sixième rapportant des maux de dos et des ecchymoses. Tous les six ont développé des caillots sanguins appelés thrombose du sinus veineux cérébral, qui empêchent le sang de quitter le cerveau. Trois ont également développé des caillots sanguins ailleurs et quatre ont souffert d’hémorragies cérébrales.

Un homme de 25 ans qui a participé à l’essai clinique J&J présentait des symptômes similaires de caillots et de faibles taux de plaquettes sanguines, et a ensuite été testé positif pour le même anticorps. À l’époque, il n’était pas clair si son état était lié à la vaccination.

Le même anticorps a été observé chez au moins 11 des personnes qui ont développé des réactions indésirables après avoir reçu le vaccin AstraZeneca-Oxford, selon une étude scientifique récente.

La présence de l’anticorps suggère que la personne réagira mal à l’héparine anticoagulante, dont au moins quatre des six femmes ont reçu avant que leur état ne soit reconnu. Il n’est pas clair si la femme décédée a été traitée à l’héparine, selon J&J. Des tests pour l’anticorps existent mais ne sont pas largement disponibles.

Quatre des femmes restent hospitalisées tandis qu’une femme et l’homme se sont rétablis. On sait peu de choses à ce jour sur le huitième cas suspect, une femme de 28 ans présentant des symptômes similaires.

Vos questions, répondues: Que dois-je faire si j’ai reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19?

Les membres du comité des CDC ont déclaré mercredi qu’ils n’étaient pas à l’aise de voter sur le vaccin J&J jusqu’à ce que l’on puisse en savoir plus sur la maladie et sur les personnes les plus susceptibles d’être touchées.

Il est possible que le comité recommande de limiter l’utilisation du vaccin aux personnes de plus de 50 ou 60 ans, qui semblent peu susceptibles de développer la maladie. Plusieurs pays européens l’ont fait avec le vaccin AstraZeneca-Oxford.

Mais il n’est pas encore clair si les personnes âgées sont également sensibles et n’ont tout simplement pas été identifiées car elles sont plus susceptibles de développer des caillots sanguins.

La Dre Beth Bell, membre du comité et experte en santé publique à l’Université de Washington, a déclaré qu’elle ne pouvait pas voter sur la base de si peu d’informations, et si peu de temps après que les cas ont été révélés.

«Nous examinons ce problème depuis deux jours ou moins», a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que nous ayons suffisamment d’informations pour prendre une décision fondée sur des preuves. »

Le Dr Sandra Freyhofer, représentant l’American Medical Association lors de la réunion, a déclaré que la réponse rapide mais approfondie du gouvernement a accru sa confiance dans la sécurité des vaccins.

Elle a dit au groupe qu’elle soutenait l’idée de poursuivre une pause dans les vaccinations J&J, « afin que nous puissions déterminer s’il s’agit d’une aiguille dans une botte de foin ou de la pointe de l’iceberg. »