AstraZeneca a déclaré plus tôt cette semaine qu’il y avait eu des rapports de caillots sanguins chez 37 personnes parmi les 17 millions qui ont reçu au moins une dose de son vaccin en Europe. « C’est beaucoup plus faible que ce à quoi on s’attendrait naturellement dans une population générale de cette taille et est similaire à d’autres vaccins COVID-19 sous licence », a déclaré la société dans un déclaration .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy