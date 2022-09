Les chefs du football anglais ont été critiqués pour avoir reporté tous les matchs de ce week-end après le décès de la reine Elizabeth II, la décision étant qualifiée d ‘”occasion manquée” de rendre hommage au monarque le plus ancien du pays.

Après la mort de la reine à l’âge de 96 ans jeudi, la Premier League a choisi d’annuler les rencontres de ce week-end en consultation avec le gouvernement britannique.

Les chefs du football ont été informés vendredi par le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports qu’il n’y avait aucune obligation d’annuler ou de reporter les rencontres sportives pendant la période de deuil national.

Mais la Premier League a estimé que c’était la bonne décision d’honorer la reine pour sa “vie extraordinaire et sa contribution à la nation”.

Le championnat de deuxième niveau, ainsi que les ligues un et deux, ont suivi la Premier League en reportant les matchs de ce week-end.

Ce n’était pas seulement le football professionnel, car toutes les ligues amateurs du samedi et du dimanche à travers le Royaume-Uni, y compris le football des jeunes, ont été annulées.

Cependant, le England and Wales Cricket Board a lancé samedi le troisième test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud après que le jeu du premier jour ait été interrompu et que le second ait été reporté en raison du décès de la reine.

Le test décisif de la série se déroulera sur trois jours à l’Ovale, avec une minute de silence observée à la mémoire de la reine et la première interprétation lors d’un événement sportif de “God Save the King” – l’hymne national britannique désormais modifié donné à Charles III est le nouveau monarque.

D’autres sports ont également repris ce week-end, avec des rencontres de rugby à XV en Premiership, des matchs de Super League, le tournoi de golf du championnat PGA et la Great North Run de dimanche, tous programmés.

Les courses de chevaux, le sport auquel la reine était le plus étroitement associée, reprendront également dimanche avec le St Leger, l’une des cinq classiques anglaises et que son cheval Dunfermline a remporté en 1977, la course vedette à Doncaster.

L’ancien attaquant de Liverpool et d’Angleterre, Peter Crouch, a remis en question l’arrêt temporaire du football, tweetant : « Je sais que ce n’est qu’un match et certaines choses sont beaucoup plus importantes, mais imaginez que tous nos matchs se sont déroulés ce week-end.

« Des brassards noirs, des silences observés, l’hymne national, un groupe royal jouant, etc. devant des millions de spectateurs dans le monde ? N’est-ce pas un meilleur départ ? »

“Décision ridicule”

Manchester United, West Ham et Arsenal avaient tous rendu hommage à la reine en portant des brassards noirs et en observant une minute de silence lors de leurs matches européens jeudi soir.

Les fans de West Ham ont même chanté “God save the Queen” tout au long de leur match contre le FCSB au stade de Londres.

L’opportunité d’une démonstration de respect similaire de la part du reste du football anglais a été refusée par les reports.

La personnalité de la télévision Piers Morgan, un fan reconnu d’Arsenal, a écrit sur les réseaux sociaux : “Décision ridicule. Les événements sportifs doivent continuer. a) La reine aimait le sport et b) Ce serait formidable de voir / entendre des foules immenses chanter l’hymne national en hommage à Sa Majesté, comme les fans de West Ham l’ont si magnifiquement fait hier soir.

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Gary Neville, a répondu en disant: “Je suis d’accord avec Piers. Le sport peut démontrer mieux que quiconque le respect que mérite la reine. »

Les fans étaient également frustrés de se voir refuser la possibilité de rendre hommage à la reine.

Une déclaration de l’Association des supporters de football a déclaré: «Nous pensons que le football est à son meilleur lorsqu’il rassemble les gens à des moments d’une grande importance nationale – qu’il s’agisse de moments de joie ou de moments de deuil.

«Notre point de vue, que nous avons partagé avec les autorités du football, est que la plupart des supporters auraient aimé assister à des matchs ce week-end et rendre hommage à la reine aux côtés de leurs collègues supporters.

“Tout le monde ne sera pas d’accord, il n’y a donc pas eu de décision parfaite pour les autorités du football, mais de nombreux supporters auront le sentiment que c’était une occasion manquée pour le football de rendre ses propres hommages.”

La présidente de la Football Association, Debbie Hewitt, qui a participé aux réunions de vendredi avec le gouvernement, a défendu la décision.

“C’est un excellent exemple de football travaillant dans l’unité. Nous sommes tous absolument d’accord à 100% que c’était la bonne chose à faire pour lui rendre hommage », a-t-elle déclaré.

