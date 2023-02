L’arrêt de la production du Ford F-150 Lightning a été déclenché par un incendie de batterie de véhicule

Le PDG de Ford, Jim Farley, tapote un camion Ford F-150 Lightning avant d’annoncer lors d’une conférence de presse que Ford Motor Company s’associera à la plus grande société de batteries au monde, une société basée en Chine appelée Contemporary Amperex Technology, pour créer une usine de batteries de véhicules électriques. à Marshall, Michigan, le 13 février 2023 à Romulus, Michigan.

Ford a déclaré mercredi qu’il pensait que les ingénieurs avaient trouvé la cause profonde de l’incendie. L’enquête sur le problème devrait être terminée d’ici la fin de la semaine prochaine, suivie d’ajustements au processus de production de la batterie du camion qui “pourraient prendre quelques semaines”.

La confirmation de l’incendie et le calendrier mis à jour surviennent un jour après que Ford a confirmé que la production du véhicule très surveillé avait été suspendue au début de la semaine dernière après qu’un véhicule ait présenté un problème avec la batterie lors d’une inspection de qualité avant livraison.

Une porte-parole de Ford a refusé de divulguer des détails supplémentaires sur le problème, ce qui a entraîné l’arrêt de la production ainsi qu’un arrêt de l’expédition des camions déjà produits.

Le fournisseur de batteries pour le camion est SK On, basé en Corée du Sud, une spin-off de SK Innovation, avec laquelle le constructeur automobile de Detroit a annoncé une coentreprise avec l’année dernière pour établir des installations de production de batteries aux États-Unis.

Ford a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun incident lié à ce problème dans des véhicules qui ont déjà été livrés à des clients et à des concessionnaires. Les détaillants peuvent continuer à vendre des véhicules qu’ils ont déjà en stock.

Le F-150 Lightning est surveillé de près par les investisseurs, car il s’agit de la première camionnette électrique grand public sur le marché et d’un lancement majeur pour Ford.

Le problème de la batterie s’ajoute aux “problèmes d’exécution” en cours détaillés aux investisseurs plus tôt ce mois-ci par le PDG de Ford, Jim Farley, qui ont paralysé le constructeur automobile. résultats du quatrième trimestre.

Farley a réitéré mercredi que le constructeur automobile devait faire mieux sur le plan opérationnel pour être plus rentable et aligner ses marges sur celles de ses concurrents. Il a déclaré que Ford est moins rentable que ses pairs hérités, car son désavantage en termes de coûts se situe entre 7 et 8 milliards de dollars.

“Nous pouvons réduire les coûts, nous pouvons réduire les effectifs, nous pouvons le faire très rapidement et nous ferons tout ce dont nous avons besoin”, a déclaré Farley lors d’une conférence de Wolfe Research. “La réalité est que si vous ne changez pas l’efficacité de l’ingénierie, de la chaîne d’approvisionnement et de la fabrication, l’énoncé de travail de base, la façon dont les gens travaillent, l’efficacité de tout cela repoussera

Farley a ajouté plus tard : “Il s’agit vraiment de repenser ce que nous faisons dans la partie de l’entreprise qui existe depuis 120 ans.”

Les constructeurs automobiles ont régulièrement des problèmes et des rappels associés aux véhicules, mais les problèmes de batteries sont particulièrement préoccupants et intéressants, car les constructeurs automobiles investissent des milliards de dollars dans les véhicules.

L’un des problèmes les plus notables concerne les véhicules électriques Chevrolet Bolt de General Motors. Il y a deux ans, le constructeur automobile de Detroit a dû rappeler tous les véhicules construits jusque-là pour résoudre les problèmes d’incendie causés par de “rares défauts de fabrication” dans les installations de son fournisseur de batteries LG Battery Solution.