La Cour européenne de justice a statué que les autorités des pays européens peuvent interdire la pratique de l’abattage rituel pour promouvoir le bien-être animal.

La décision était factuellement erronée, juridiquement problématique, discriminatoire hypocrite et systémiquement dangereuse.

L’affaire est survenue en Belgique, où il est désormais illégal d’abattre du bétail qui n’a pas d’abord été assommé dans l’inconscience, malgré le fait que les rituels casher musulmans halal et juifs exigent que l’animal soit conscient lorsqu’il est abattu.

Pour être clair, le mot «étourdir» est en quelque sorte un euphémisme dans ce contexte. Les méthodes d’étourdissement pré-abattage les plus courantes comprennent l’utilisation de pistolets à verrou captif, qui tirent un boulon en acier dans le cerveau de l’animal, l’étourdissement électrique, qui consiste à envoyer un courant électrique à haute tension dans le cerveau et / ou le cœur de l’animal, et l’étourdissement au CO2, dans lequel les animaux sont gazés et finissent par tomber inconscients ou meurent par hypoxie ou asphyxie – mais pas instantanément. D’un autre côté, l’abattage rituel casher (shechita) nécessite l’utilisation d’une lame allongée tranchante spéciale qui coupe la trachée et l’œsophage de l’animal en un seul mouvement fluide, provoquant une perte instantanée de tension artérielle, de sorte que l’animal ne ressente rien.

L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit la liberté religieuse et la liberté. L’article 52, intitulé « Portée et interprétation des droits et principes » exige que « Sous réserve du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent réellement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou à la nécessité de protéger les droits et les libertés d’autrui. »

Personne ne prétend que le bien-être animal n’est pas un sujet important. La loi juive, par exemple, interdit la cruauté inutile envers les animaux et considère cela comme un mandat biblique. En tant que tel, il existe des exigences incroyablement strictes pour que l’abattage casher soit sans cruauté, et il en va de même pour Halal.

C’est pourquoi la décision était erronée en fait. La prémisse de départ de la Cour était qu ‘«un consensus scientifique s’est dégagé selon lequel l’étourdissement préalable est le moyen optimal de réduire la souffrance de l’animal au moment de la mise à mort». Il n’y a pas de tel consensus scientifique. Les recherches effectuées par le Dr Temple Grandin, peut-être le plus grand expert mondial sur le traitement sans cruauté des animaux destinés à l’abattage, ont révélé que lorsque shechita est fait correctement, les animaux montrent peu ou pas de réaction de stress à la coupure rituelle avant de perdre connaissance. Selon ses mots, «il semble que l’animal ne se rend pas compte que sa gorge a été coupée.» Il n’y a aucune preuve que l’abattage casher soit en aucune façon plus «cruel» que l’étourdissement.

La décision était également profondément problématique d’un point de vue juridique. Quant à la question de savoir si une telle interdiction serait «nécessaire», la Cour a décidé de traiter ce mot d’une manière si large qu’il le rendrait dénué de sens. Ayant reconnu que «lorsqu’il y a le choix entre plusieurs mesures appropriées, il faut recourir à la moins onéreuse et les inconvénients causés ne doivent pas être disproportionnés par rapport aux buts poursuivis», et que «d’autres mesures, moins drastiques qu’une interdiction d’abattage sans étourdissement préalable, pourrait quelque peu limiter l’impact négatif de cette méthode d’abattage sur le bien-être animal », la Cour a alors fait ce qu’aucune justice laïque ne devrait jamais tenter de faire. Dans un acte vraiment incroyable d’orgueil non informé, la Cour a dit aux savants des confessions juive et islamique que sous la propre lecture des rites religieux, ils devraient tous accepter une exigence stupéfiante, et l’interdiction qui prive les 500 000 musulmans et 30 000 juifs de Belgique du droit de se livrer à leurs exigences religieuses ne constitue donc pas une ingérence disproportionnée dans leur liberté de religion.

La décision était également profondément hypocrite dans la manière dont elle résolvait la contestation de discrimination des requérants. La Cour a reconnu qu’il n’y avait pas de disposition similaire exigeant un étourdissement préalable avant de tuer des animaux dans le cadre d’activités de chasse et de pêche récréative ou lors d’événements culturels ou sportifs, mais a rejeté cette disparité parce qu’il ne s’agit pas d’activités de production alimentaire, une distinction sans différence pratique . La Cour a estimé que «si les notions de« chasse »et de« pêche récréative »ne doivent pas être vides de sens, on ne peut pas soutenir que ces activités sont susceptibles d’être exercées sur des animaux préalablement étourdis.» Incroyablement, de simples paragraphes après avoir redéfini avec assurance le massacre religieux aux fidèles, la Cour ne pouvait pas concevoir de dire la même chose aux pêcheurs amateurs au sujet de leur passe-temps favori.

C’est pourquoi la décision crée un précédent aussi dangereux pour les groupes religieux des pays européens. Cela démontre un manque total de respect pour la tradition religieuse et une volonté de disposer des droits religieux au nom de la fidélité à des revendications scientifiques douteuses et à des caprices culturels changeants. Le message qu’une telle décision envoie est que les minorités religieuses ne sont pas les bienvenues dans l’UE. On ne peut qu’espérer que la Cour européenne des droits de l’homme, à qui s’adressent désormais les requérants, émettra son propre correctif, et que la Cour européenne de justice reconsidérera sa portée excessive.

Sinon, il peut s’agir d’une chasse ouverte (qui ne peut apparemment pas être limitée) sur les droits religieux européens.