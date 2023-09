L’arrêt de fortes doses de dompéridone, médicament utilisé pour l’allaitement, peut provoquer un sevrage, prévient Santé Canada

Une étude de Santé Canada a révélé qu’il existe un risque d’effets de sevrage psychiatrique lorsque les femmes qui utilisent le médicament dompéridone pour stimuler la production de lait maternel arrêtent soudainement de le prendre.

Santé Canada mettra à jour la monographie du produit ou la description scientifique des propriétés d’un médicament « pour noter que des cas d’événements de sevrage psychiatrique ont été signalés », a déclaré l’organisme de réglementation dans un communiqué. déclaration publié sur son portail sur les médicaments et les produits de santé. Il a également publié des directives actualisées à l’intention des médecins et autres prestataires de soins de santé pour les informer du risque.

La dompéridone est un médicament gastro-intestinal approuvé au Canada pour accélérer la digestion à une dose maximale recommandée de 30 mg par jour. UN Enquête de Radio-Canada en décembre 2022, on a découvert qu’il est régulièrement prescrit à des doses plusieurs fois supérieures à celle-ci pour aider les femmes à produire du lait maternel, une fin pour laquelle il n’a jamais été autorisé au Canada.

La dompéridone est également prescrite hors AMM pour d’autres raisons, notamment pour stimuler la lactation en utilisant des doses généralement trois à cinq fois supérieures à l’utilisation gastro-intestinale approuvée. Sur les neuf cas examinés par Santé Canada, huit concernaient des doses supérieures à 30 mg/jour pour stimuler la lactation.

Des femmes ont déclaré à CBC que lorsqu’elles ont arrêté de prendre ce médicament, elles ont ressenti une anxiété extrême, des crises de panique, de l’insomnie et des pensées intrusives si graves qu’elles se sont retrouvées incapables de fonctionner ou de prendre soin de leurs enfants, souvent pendant des mois.

Certaines femmes ont été contraintes de cesser de travailler ou de s’installer chez leurs parents. Au moins une d’entre elles a tenté de se suicider.

Le blog d’une maman montréalaise raconte l’expérience

Jamie Robinson, une résidente de Montréal, a connu des crises de panique débilitantes et une anxiété extrême lorsqu’elle a arrêté de prendre de la dompéridone, huit mois après la naissance de sa fille. Elle se souvient avoir eu du mal à l’expliquer aux médecins, dont certains lui ont dit qu’elle souffrait de dépression post-partum.

« J’avais l’impression qu’il y avait tellement de difficulté à exprimer le niveau de crise que la dompéridone avait provoqué dans ma vie que des mots comme anxiété ou dépression… ne pouvaient même pas commencer à aborder l’intensité de l’expérience », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Les femmes signalent des effets de sevrage alarmants après avoir arrêté la dompéridone : Les femmes signalent des effets de sevrage alarmants liés aux médicaments prescrits pour l’allaitement AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants sur des pensées et des tentatives suicidaires. Correction : Une version précédente de cette vidéo contenait des données inexactes de Santé Canada sur le nombre d’ordonnances de dompéridone exécutées en 2020. Ces données accessibles au public ont depuis été mises à jour pour montrer que 1,7 million d’ordonnances ont été exécutées cette année-là.

La psychologue de Robinson, Karen White, a associé ses réactions soudaines et graves à l’arrêt de la dompéridone, qui bloque la dopamine dans le cerveau et peut agir comme un antipsychotique.

À la maison et mentalement incapable de travailler ou de s’occuper de son enfant, Robinson est allée chercher des rapports faisant état de réactions similaires et n’a trouvé que peu de conseils médicaux. Mais sur les réseaux sociaux, elle a trouvé des dizaines d’autres mères qui avaient ressenti des symptômes similaires lorsqu’elles avaient arrêté de prendre de la dompéridone.

Elle a compilé leurs expériences sur un blog dans l’espoir, dit-elle, que d’autres femmes auraient des informations sur l’arrêt du traitement qu’elle n’avait pas.

Robinson a également encouragé les femmes à signaler leurs symptômes au centre de santé de Santé Canada. Base de données en ligne sur les effets indésirables .

Un examen de Santé Canada confirme le lien

Deux ans plus tard, un examen par Santé Canada des rapports contenus dans cette base de données et des études de cas publiées dans d’autres pays a confirmé le lien.

« L’examen par Santé Canada des informations disponibles a révélé une association entre l’arrêt brutal ou la diminution progressive du dompéridone, utilisé hors AMM pour la stimulation de la lactation, et les événements de sevrage psychiatrique, y compris, mais sans s’y limiter, la dépression, l’anxiété et l’insomnie », a déclaré l’agence dans un communiqué. Radio-Canada. L’examen a débuté en décembre 2022.

Dans huit des neuf cas examinés par Santé Canada, la dose quotidienne totale de dompéridone était supérieure au maximum recommandé de 30 mg par jour, indique le communiqué.

« La dompéridone doit être utilisée à la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire », a indiqué l’agence.

Santé Canada a déjà émis des avertissements concernant les effets secondaires cardiaques potentiellement dangereux du médicament, et la dompéridone est interdite aux États-Unis pour cette raison.

Le Dr Bev Young, psychiatre périnatal à Toronto, affirme qu’il est important d’arrêter progressivement la prise de médicaments comme la dompéridone. (Soumis par le Dr Bev Young)

Environ 1,7 million d’ordonnances de dompéridone ont été exécutées en 2021, selon Santé Canada. On ne sait pas combien étaient destinés à l’allaitement. On ne sait pas non plus à quelle fréquence les effets de sevrage psychologique surviennent, car les seules données qui existent au Canada sont celles autodéclarées dans la base de données sur les effets indésirables.

Ceci est généralement considéré comme un sous-dénombrement, car les gens peuvent ne pas se rendre compte que les réactions pourraient être une réponse au médicament ou ne pas connaître l’existence de la base de données.

Mais les experts interrogés par CBC estiment généralement que de telles réactions sont rares.

Les deux Centre international de l’allaitement maternel à Toronto et dans Clinique d’allaitement Herzl-Goldfarb à Montréal décrivent la dompéridone comme un médicament sûr pour aider à stimuler la lactation chez les femmes qui ont des difficultés à allaiter.

Les groupes de médias sociaux regorgent de récits de femmes qui ont réussi à allaiter leur bébé après avoir pris le médicament.

Réduire progressivement les médicaments

La Dre Bev Young est psychiatre périnatale à Toronto et cofondatrice de Bria, une clinique virtuelle de santé mentale pour les femmes. Au cours de plus de deux décennies dans le domaine, elle dit avoir observé à plusieurs reprises certaines réactions à la dompéridone.

« L’une des questions que j’ai appris à poser, surtout lorsque je vois des femmes qui se présentent avec une anxiété aiguë, cette anxiété très grave qui apparaît assez soudainement, est la suivante : ‘Avez-vous récemment pris de la dompéridone et l’avez-vous arrêté ?’ ‘ «

La dompéridone est un médicament approuvé au Canada pour aider à accélérer la digestion, mais il a aussi un effet secondaire : la lactation. Certains médecins le prescrivent hors indication pour faciliter l’allaitement. (Oléna Yakobchuk/Shutterstock)

Réduire progressivement le médicament plutôt que d’arrêter d’un seul coup peut réduire le risque de tels symptômes de sevrage, dit Young. Pour les femmes à qui l’on prescrit des doses élevées, cela peut impliquer de prendre jusqu’à 16 semaines pour arrêter progressivement leur traitement.

Bien que certaines femmes reçoivent de telles instructions de la part des prestataires, Young affirme que d’autres ne le font pas.

Et d’autres, comme Robinson, doivent réduire progressivement le médicament – ​​mais seulement pour que leur production de lait maternel ne soit pas soudainement perturbée. Robinson n’était pas préoccupée par cela parce qu’elle avait décidé d’arrêter d’allaiter, alors elle a arrêté la dinde d’un seul coup.

ÉCOUTER | En savoir plus sur le « médicament miracle » utilisé pour l’allaitement : Brûleur avant28h18Questions sur le médicament « miracle » utilisé pour l’allaitement

Young et Robinson affirment que le fait de disposer de conseils accessibles au public de Santé Canada aidera les femmes à prendre une décision éclairée quant à savoir si elles doivent prendre le médicament à cette fin.

« Je pense que c’est une énorme victoire », a déclaré Robinson.

« Je veux dire, quand j’ai commencé à faire du militantisme à ce sujet, c’est ce que j’espérais, c’est juste qu’il y aurait plus d’informations… une sorte de lien de causalité au moins établi dans un endroit où les gens pourraient les trouver. «

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :