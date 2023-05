Les Phillies de Philadelphie ont signé Trea Turner pour fortifier leur champ intérieur et aider à bâtir sur un fanion de la Ligue nationale. À ce jour, ce dernier a été un combat, car les Phillies ont une fiche de 22-25 – bon pour la quatrième place dans l’Est de la Terre-Neuve – tandis que leur précieux ajout hors saison a connu des difficultés.

« Je suis honnête avec moi-même, j’ai été nul » Turner a dit sans ambages ESPN après la défaite 6-3 des Phillies contre les Diamondbacks de l’Arizona au Citizens Bank Park lundi soir.

Turner n’a totalisé que quatre circuits et 11 points produits, tout en arborant une ligne de frappeur de .256/.303/.390 cette saison. Si la moyenne au bâton de 0,256 et 0,693 OPS de Turner devaient se maintenir, ce serait sa pire saison dans les deux catégories depuis qu’il est devenu partant à plein temps pour les Nationals de Washington en 2016.

Philadelphie a signé avec Turner un contrat de 300 millions de dollars sur 11 ans au cours de la dernière intersaison. Il faisait partie d’une poignée d’arrêts-courts à obtenir un salaire considérable, notamment Xander Bogaerts (contrat de 11 ans et 280 millions de dollars avec les Padres de San Diego), Carlos Correa (contrat de 6 ans et 200 millions de dollars avec les Twins du Minnesota) et Dansby Swanson. (contrat de 177 millions de dollars sur sept ans avec les Cubs de Chicago).

De 2016 à 22, Turner a réalisé en moyenne 18 circuits, 62 points produits et 33 buts volés par saison, tout en affichant une ligne de frappe combinée de .303/.356/.489. Il est deux fois All-Star et un Silver Slugger qui a remporté un titre au bâton, ainsi que la Série mondiale 2019 avec les Nationals, qui l’ont initialement repêché. Turner, 29 ans, était avec Washington de 2015 à 2021 avant d’être échangé aux Dodgers de Los Angeles au milieu de la saison 2021 de la MLB, où il est resté jusqu’en 2022.

Turner se concentre sur le redressement du navire mais souligne qu’il ne peut pas se mentir à propos de ses luttes au marbre.

« Chaque présence au bâton, chaque jeu, chaque match est un autre jour pour essayer de faire mieux et essayer d’être le joueur que je sais que je suis », a déclaré Turner. « Si vous insistez sur hier, ou si vous insistez sur le dernier au bâton, cela va juste faire boule de neige sur vous, vous ne pourrez pas renverser la vapeur.

« Donc je suis honnête avec moi-même. Je me dis franchement et je ne me mens pas. Je pense que je suis un gars positif. Je pense que je peux toujours faire mieux et que je peux toujours être meilleur. C’est l’attitude que j’ai , mais en même temps, je sais quand je ne fais pas quelque chose de bien. »

Trea Turner écrase un grand chelem qui donne aux États-Unis une avance de 9-7 en huitième manche

Peu de temps avant le début de la saison, Turner a présenté un spectacle lors de la Classique mondiale de baseball 2023 ; il a totalisé cinq circuits et 11 points produits, tout en affichant une ligne de frappeur de .391/.440/1.043 en seulement six matchs. Le moment le plus marquant de Turner est survenu lorsqu’il a réussi un Grand Chelem lors de la huitième manche du match de quart de finale de l’équipe américaine contre le Venezuela, ce qui a aidé les Américains à progresser.

