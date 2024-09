L’arrêt cardiaque et la crise cardiaque ne sont pas la même chose. Voici comment les différencier. : ScienceAlert

En juillet 2023, la star montante du basket américain Bronny James s’est effondrée sur le terrain pendant l’entraînement et a été envoyée à l’hôpital. L’athlète de 18 ans, fils du célèbre vétéran des LA Lakers LeBron James, avait subi une arrêt cardiaque.

De nombreux médias ont décrit à tort l’événement comme un «crise cardiaque » ou utiliser les termes de manière interchangeable.

Un arrêt cardiaque et une crise cardiaque sont des concepts distincts mais qui se chevauchent associés au cœur.

Avec un peu de contexte dans Comment fonctionne le cœurnous pouvons voir comment ils diffèrent et comment ils sont liés.

Comprendre le cœur

Le cœur est un muscle qui se contracte pour fonctionner comme une pompe. Lorsqu’il se contracte, il propulse le sang, qui contient de l’oxygène et des nutriments, vers tous les tissus de notre corps.

Pour que le muscle cardiaque fonctionne efficacement comme une pompe, il doit être alimenté par son propre apport sanguin, délivré par les artères coronaires. Si ces artères sont obstruées, le muscle cardiaque ne reçoit pas le sang dont il a besoin.

Cela peut entraîner une lésion ou la mort du muscle cardiaque, et empêcher le cœur de pomper correctement.

Crise cardiaque ou arrêt cardiaque ?

En termes simples, une crise cardiaque, techniquement connue sous le nom d’infarctus du myocarde, décrit une lésion ou la mort du muscle cardiaque.

Un arrêt cardiaque, parfois appelé arrêt cardiaque soudain, se produit lorsque le cœur cesse de battre ou, en d’autres termes, cesse de fonctionner comme une pompe efficace.

En d’autres termes, les deux sont liés au fait que le cœur ne fonctionne pas comme il le devrait, mais pour des raisons différentes. Comme nous le verrons plus loin, l’un peut conduire à l’autre.

Pourquoi cela se produit-il ? Qui est à risque ?

Les crises cardiaques sont généralement causées par des blocages dans les artères coronaires. On parle parfois de maladie coronarienne, mais en Australie, on parle plutôt de cardiopathie ischémique.

La cause sous-jacente dans environ 75% des personnes est un processus appelé athérosclérose. Il s’agit d’une accumulation de tissu adipeux et fibreux dans les parois des artères coronaires, formant une plaque. La plaque peut bloquer le vaisseau sanguin ou, dans certains cas, entraîner la formation d’un caillot sanguin.

L’athérosclérose est un processus furtif à long terme, qui comporte un certain nombre de facteurs de risque qui peuvent surprendre n’importe qui. L’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, l’alimentation, diabètele stress et vos gènes ont tous été impliqués dans ce processus de formation de plaque.

D’autres causes de crise cardiaque comprennent les spasmes des artères coronaires (provoquant leur constriction), un traumatisme thoracique ou tout autre élément qui réduit le flux sanguin vers le muscle cardiaque.

Quelle que soit la cause, le blocage ou la réduction du flux sanguin dans ces canaux peut entraîner une insuffisance d’oxygène et de nutriments dans le muscle cardiaque. Les cellules du muscle cardiaque peuvent alors être endommagées ou mourir.

Voici une façon simple de se souvenir de la différence. (Fourni par l’auteur)

Mais un arrêt cardiaque est le résultat d’irrégularités du rythme cardiaque, ce qui rend plus difficile pour le cœur de pomper efficacement le sang dans le corps. Ces irrégularités du rythme cardiaque sont généralement dues à dysfonctionnements électriques dans le cœur. Il existe quatre types distincts :

tachycardie ventriculaire : rythme cardiaque rapide et anormal dans lequel le rythme cardiaque est supérieur à 100 battements par minute (chez l’adulte normal, la fréquence cardiaque au repos est généralement de 60 à 90 battements par minute). Ce rythme cardiaque rapide empêche le cœur de se remplir de sang et donc de pomper correctement

fibrillation ventriculaire : au lieu de battements réguliers, le cœur tremble ou « fibrille », ressemblant à un sac de vers, ce qui entraîne un rythme cardiaque irrégulier supérieur à 300 battements par minute

Activité électrique sans pouls : survient lorsque le muscle cardiaque ne parvient pas à générer une force de pompage suffisante après une stimulation électrique, ce qui entraîne l’absence de pouls

asystolie : le rythme cardiaque plat classique que l’on voit dans les films, indiquant l’absence d’activité électrique dans le cœur.

L’arrêt cardiaque peut être dû à de nombreuses affections sous-jacentes, cardiaques ou non, telles que la noyade, un traumatisme, une asphyxie, un choc électrique et une surdose de drogue. L’arrêt cardiaque de James a été attribué à une malformation cardiaque congénitaleune maladie cardiaque avec laquelle il est né.

Mais parmi les nombreuses causes d’un arrêt cardiaque, la cardiopathie ischémique, comme une crise cardiaque, se distingue comme la cause la plus courante, pour 70% de tous les cas.

Comment une crise cardiaque peut-elle provoquer un arrêt cardiaque ? Vous vous souviendrez que lors d’une crise cardiaque, le muscle cardiaque peut être endommagé ou des parties de celui-ci peuvent mourir. Ce tissu endommagé ou mort peut perturber la capacité du cœur à transmettre des signaux électriques, augmentant ainsi le risque de développer des arythmies, pouvant éventuellement provoquer un arrêt cardiaque.

Ainsi, bien qu’une crise cardiaque soit une cause fréquente d’arrêt cardiaque, un arrêt cardiaque ne provoque généralement pas de crise cardiaque.

À quoi ressemblent-ils ?

Étant donné qu’un arrêt cardiaque entraîne la perte soudaine du pompage cardiaque efficace, les signes et symptômes les plus courants sont une perte soudaine de conscienceabsence de pouls ou de battements cardiaques, arrêt de la respiration et peau pâle ou bleutée.

Mais les signes et symptômes courants d’une crise cardiaque comprennent des douleurs ou une gêne thoracique, qui peuvent se manifester dans d’autres régions du corps comme les bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l’estomac. Sont également fréquents l’essoufflement, les nausées, les étourdissements, la pâleur et la transpiration.

Quel est le message à retenir ?

Bien que la crise cardiaque et l’arrêt cardiaque soient tous deux des troubles liés au cœur, ils diffèrent dans leurs mécanismes et leurs résultats.

Une crise cardiaque est comparable à un blocage dans la plomberie qui alimente une maison en eau. Un arrêt cardiaque est comparable à un dysfonctionnement électrique dans le câblage d’une maison.

Malgré leur nature différente, ces deux pathologies peuvent avoir de graves conséquences et nécessiter une attention médicale immédiate.

Michael TodorovicProfesseur agrégé de médecine, Université Bond et Matthieu BartonMaître de conférences à l’École des sciences infirmières et des sages-femmes, Université Griffith

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.