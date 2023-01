L’arrêt cardiaque de Damar Hamlin est un sombre rappel de l’importance de la formation en RCR, déclare le pompier DeKalb, ambulancier – Shaw Local

DeKALB – Un moment surprenant lors d’un match de football du lundi soir la semaine dernière qui a laissé la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin en arrêt cardiaque a rappelé de manière sinistre l’importance des formations en RCR, a déclaré le pompier de DeKalb Noah Millard.

Millard est le président du syndicat DeKalb Fire Fighters Local 1236. Il a déclaré que l’expérience déchirante de Hamlin qui a amené la NFL à faire une pause et à annuler plus tard le match entre les Bills et les Bengals de Cincinnati a suscité l’intérêt de la communauté sur le sujet.

« J’ai eu quatre personnes qui m’ont contacté – des dirigeants communautaires dans différents lieux – et ils m’ont dit : ‘Que devons-nous faire ? J’ai toujours eu envie de faire ça. Que devons-nous faire pour obtenir un cours de RCR ? » », a déclaré Millard.

Le pompier et ambulancier DeKalb Lt. a déclaré qu’un arrêt cardiaque soudain, comme ce que Damar Hamlin a vécu, est un phénomène courant auquel les premiers intervenants sont confrontés lors d’appels de service.

“C’est absolument quelque chose qui se produit régulièrement et que nous voyons sur le terrain que nous traitons”, a déclaré Millard.

Hamlin, 24 ans, a taclé le receveur des Bengals Tee Higgins, s’est levé puis est tombé inconscient. Hamlin a été libéré lundi du centre médical de l’Université de Cincinnati. Hamlin se dirige maintenant vers le Buffalo General Medical Center pour un traitement supplémentaire.

Selon l’American Heart Association, les causes d’un arrêt cardiaque peuvent inclure toute maladie cardiaque connue, l’hypertension artérielle, la consommation de drogues récréatives, les anomalies des vaisseaux sanguins et électriques, l’épaississement du muscle cardiaque et la cicatrisation du tissu cardiaque.

Millard a souligné que l’arrêt cardiaque est plus courant que les gens ne le pensent et que la jeunesse n’est pas toujours un moyen de dissuasion.

“Cela ne signifie pas qu’il doit s’agir d’une personne âgée”, a déclaré Millard. «Nous avons eu des personnes plus jeunes que cela a affectées et auxquelles nous avons téléphoné. … Une partie essentielle de cela concerne ces problèmes préexistants, ces conditions, disons. Avec cela, comment encourageons-nous un mode de vie plus sain, quoi qu’il en soit, pour essayer de les dissuader évidemment? Mais quand nous les avons, nous espérons que les personnes que nous avons formées ont au moins une compréhension de base de ce qu’elles peuvent faire pour aider.

Photo du dossier local de Shaw – Travis Karr, pompier/ambulancier du service d’incendie de DeKalb, prépare l’un des camions à être remis dans la baie le 21 mai 2021 à la caserne de pompiers n° 3 à DeKalb. (Mark Busch/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Millard a déclaré qu’il ne savait que trop bien à quel point l’intervention d’urgence était critique après l’effondrement de Hamlin lorsque son cœur a cessé de battre.

«Nous comprenons de notre point de vue évidemment [in] le premier intervenant, le domaine paramédical et ce que cela signifie lorsqu’un spectateur… passe immédiatement à l’action et commence à faire la RCR comme cela a été fait sur M. Hamlin », a déclaré Millard. “En fin de compte, cela donne à cette personne les meilleures chances de survie.”

Le programme communautaire encourage la préparation au pire scénario

Le service d’incendie profite de l’occasion pour rappeler à la communauté son programme d’aide à la distribution de défibrillateurs externes automatiques aux entreprises et organisations DeKalb. Le programme offre une subvention de 50-50, aidant les groupes et les organisations de la zone d’aide avec des fonds pour aider à acheter l’équipement.

Les machines AED sont essentielles pour aider les chances d’une personne de survivre à un arrêt cardiaque. Les machines peuvent aider à la RCP et fournir un choc électrique au cœur d’une personne s’il a cessé de battre, et peuvent aider à identifier le choc nécessaire pour ramener le cœur à son rythme d’origine.

Le service d’incendie de DeKalb a acquis au fil des ans des machines qui effectuent la RCR, et Millard a déclaré qu’elles valaient l’investissement.

« Personnellement, j’ai l’impression que nous avons eu de meilleurs résultats. Je dirais probablement les cinq dernières années », a déclaré Millard. “Avant, nous pratiquions la RCP manuelle comme vous l’avez vu [with Hamiln]. Maintenant, nous avons une machine qui fait la RCR pour nous, qui est évidemment alimentée par batterie [and] ne se fatigue pas. »

En 2022, le syndicat local des pompiers a lancé le programme de subventions de contrepartie pour équiper cinq entreprises et organisations de la région de leur propre équipement DEA.

Le syndicat est engagé à fournir au moins cinq autres boursiers avec leur propre équipement AED en 2023, a déclaré Millard.

Millard a déclaré que le syndicat est ouvert aux opportunités de parrainage si les entreprises et les organisations souhaitent aider à rendre les DEA plus largement disponibles dans la communauté.

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, poursuit un receveur des Chicago Bears après une passe de Justin Fields lors de leur match du samedi 24 décembre 2022 au Soldier Field de Chicago. Hamlin a fait un arrêt cardiaque le lundi 2 janvier 2023 lors de leur match contre les Bengals de Cincinnati et a reçu une RCR. Il a été libéré d’un hôpital de Cincinnati une semaine plus tard, le 9 janvier, et reçoit un traitement supplémentaire dans un hôpital de Buffalo. (Marc Busch)

Millard a déclaré que le syndicat avait de grandes attentes pour la santé de la communauté.

“Notre objectif est d’être reconnu comme une” communauté Heart Safe “, a déclaré Millard. “Nous avons du travail à faire. Mais je pense que nous pouvons le faire. Je suis ravi que notre section locale [union] et nos membres ont mis leur argent dans leur bouche pour pouvoir aider à faire avancer les choses.

« A Heart Safe Community » est une accréditation qui reconnaît les communautés en fonction, entre autres, de leur disponibilité de formation en RCR et d’équipement de DEA.

Le syndicat propose des formations sur le DEA et la RCR sur demande, ont indiqué des responsables.

L’un de ces membres du syndicat veut s’assurer que l’ensemble de la communauté dispose de l’équipement nécessaire ainsi que des connaissances nécessaires pour l’utiliser en cas d’urgence.

“Notre chef des pompiers, Mike Thomas, a déclaré que tous ceux à qui nous accordons la contrepartie de 50 % pour la subvention AED et d’autres, il aimerait intensifier notre formation en RCR et notre formation AED au sein de la communauté”, a déclaré Millard. .

Millard a souligné que les témoins n’ont pas besoin d’être certifiés pour aider d’autres personnes dans le besoin.

Il a déclaré qu’un spectateur peut jouer un rôle important dans la survie d’une personne à un arrêt cardiaque.

“Nous n’avons pas besoin de respirer le bouche à bouche sur une personne, car cela enlève une RCP de bonne qualité”, a déclaré Millard. “Grâce à une bonne RCR de haute qualité, ils obtiennent en fait suffisamment d’oxygénation pour pouvoir survivre jusqu’à ce que les premiers intervenants puissent arriver et commencer à faire les choses les plus avancées qui peuvent être faites pour aider quelqu’un qui ne respire pas à ce moment-là.”

Millard a déclaré que cela rassure les membres du syndicat en sachant qu’il y a des passants qui sont prêts à intervenir dans une situation d’urgence jusqu’à ce que les premiers intervenants arrivent sur les lieux.

“Nous avons des passants qui interviennent et qui ont commencé à faire ces choses”, a déclaré Millard. « Certains d’entre eux avaient une formation médicale. Certains ne l’étaient pas. Certains n’avaient aucune idée. Certains n’avaient aucune formation médicale et ont simplement fait ce qu’ils pensaient être la bonne chose, et cela a vraiment sauvé la vie d’une personne.