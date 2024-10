L’arrestation pour meurtre de Snoop Dogg en 1993 officiellement scellée, pétition accordée en février 2024

Snoop Dogg a pris les mesures nécessaires plus tôt cette année pour garantir que son passé juridique difficile devienne de l’histoire ancienne — L’accusation de meurtre du Doggfather en 1993 a été officiellement scellée plus tôt cette année !!!

Le procès était une énorme nouvelle à l’époque… Snoop était encore une superstar en herbe et a été tristement célèbre arrêté après sa performance passionnée aux MTV Awards de son tube « Murder Was The Case », un morceau créé autour de la frénésie suscitée par les allégations. Snoop et un garde du corps ont été accusés d’avoir tiré sur un homme dans un parc de Los Angeles en 1993.