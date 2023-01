L’arrestation par CBI de l’ex-banquier Chanda Kochhar est illégale, déclare la Haute Cour de Bombay

Chanda Kochhar, ex-PDG d’ICICI Bank, et son mari Deepak Kochhar devraient être libérés après que la Haute Cour de Bombay a déclaré que leurs arrestations n’étaient pas conformes à la loi. Ils ont été arrêtés par le Bureau central d’enquête (CBI) le 23 décembre dans une affaire liée à des irrégularités présumées dans un prêt de plus de Rs 3 000 crore accordé au groupe Videocon lorsque Chanda Kochhar dirigeait la banque du secteur privé.

Les Kochhars ont fait valoir devant le tribunal que leur arrestation était illégale en vertu de la loi sur la prévention de la corruption, la sanction en vertu de l’article 17A de la loi est obligatoire pour ouvrir une enquête, et l’agence n’a pas obtenu une telle sanction pour ouvrir cette enquête.

La CBI avait nommé les Kochhars, le président du groupe Videocon, Venugopal Dhoot, ainsi que les sociétés NuPower Renewables (NRL) gérées par Deepak Kochhar, Supreme Energy, Videocon International Electronics Ltd et Videocon Industries Limited, comme accusé dans le FIR enregistré sous les sections IPC liées à complot criminel et dispositions de la loi sur la prévention de la corruption en 2019.

La CBI allègue qu’ICICI Bank a sanctionné des facilités de crédit à hauteur de Rs 3 250 crore aux sociétés du groupe Videocon en violation de la loi sur la réglementation bancaire, des directives de la RBI et de la politique de crédit de la banque.

Il a en outre allégué que dans le cadre de la contrepartie, Venugopal Dhoot avait investi 64 crores de roupies dans Nupower Renewables via Supreme Energy Pvt Ltd (SEPL) et transféré SEPL à Pinnacle Energy Trust géré par Deepak Kochhar par une voie détournée entre 2010 et 2012.