« Tumhe kya lagta hai musibat calendrier dekh ke aati hai. Bonne année (qu’en pensez-vous, les problèmes viennent avec un calendrier). » Le dernier tweet souhaitant aux gens une bonne année sur la chronologie Twitter de l’humoriste Munawar Faruqui se lit comme sa prédiction pour lui-même maintenant. Ce tweet est intervenu quelques heures avant son arrestation à Indore à la suite d’une plainte alléguant que Faruqui avait fait des «remarques indécentes» sur les dieux et déesses hindous.

Cela fait trois jours depuis son arrestation et ce tweet. Faruqui a été arrêté à Indore vendredi après la plainte du fils du député BJP Malini Gaur, Eklavya Gaur. Il a qualifié Faruqui de «délinquant en série» qui «fait souvent des blagues diffamatoires sur les dieux et déesses hindous».

Gaur a déclaré qu’il était allé regarder l’émission avec ses associés lorsque Faruqui a fait des « remarques indécentes », après quoi il a forcé les organisateurs à arrêter le spectacle. Dans le clip vidéo, qui est maintenant devenu viral, on peut voir Faruqui essayant de pacifier ceux qui ont été offensés par la blague. Cependant, il aurait été battu puis arrêté.

Faruqui est un jeune humoriste basé à Bombay. Alors qu’il appartient à l’origine à Junagadh du Gujarat, une petite ville endormie, comme il la définit. « Junagadh est une ville tellement paresseuse que les gens dorment de 13 heures à 16 heures et s’excusent s’ils doivent appeler quelqu’un pendant cette période », dit-il dans l’un de ses numéros. Son contenu est souvent articulé autour de stéréotypes musulmans, grandissant au Gujarat pendant les émeutes et bien sûr dans sa ville natale endormie.

Dans l’un de ses actes, il a rappelé de manière satirique et humoristique comment les émeutes s’étaient déroulées au Gujarat, le couvre-feu qui avait été imposé dans la région et l’harmonie communautaire qui garantissait à chacun de rester en sécurité dans sa localité à cette époque.

Lors du lock-out de l’année dernière, ses croquis de Razzaq bhai sont devenus populaires. Razzaq bhai a parlé en hindi à la Mumbai et a fait attendre les fans de Faruqui pour de nouveaux épisodes au cours des premiers jours de verrouillage.

Quelques jours après l’arrestation de Faruqui, la police a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve vidéo le montrant en train de faire de telles remarques.

« Il n’y a aucune preuve contre lui pour avoir insulté les divinités hindoues ou le ministre de l’Union Amit Shah », a déclaré Kamlesh Sharma, inspecteur de la ville d’Indore (poste de police de Tukaganj) à The Indian Express, ajoutant que Faruqui avait été désigné comme organisateur.

Faruqui et ses associés Edvin Anthony, Prakhar Vyas, Priyam Vyas et Nalin Yadav ont été inscrits aux sections 295-A de l’IPC (actes délibérés et malveillants, destinés à scandaliser les sentiments religieux de toute classe en insultant sa religion ou ses croyances religieuses), 298 (énonciation , paroles, etc., avec l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux de quiconque), 269 (Quiconque accomplit illégalement ou par négligence un acte qui est, et qu’il sait ou a des raisons de croire être, susceptible de propager l’infection maladie dangereuse pour la vie), 188 (désobéissance à un ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) et 34 (actes accomplis par plusieurs personnes dans le cadre d’une intention commune).

Des humoristes et des artistes comme Varun Grover et Vir Das se sont ralliés à Faruqui et ont qualifié son arrestation d’attaque contre la liberté d’expression et l’art. Une vidéo de l’incident est devenue virale où Faruqui est interrompu au milieu de sa performance à Indore alors qu’il tente d’expliquer son contenu à ceux qui sont offensés par ses blagues.

Dans les images, on peut le voir en référence à ses anciennes vidéos où il a fait des blagues sur l’islam et que son contenu n’avait jamais eu l’intention de provoquer des sentiments hindous. Gaur aussi peut être vu sur scène, même s’il est parti par la suite.