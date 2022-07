L’arrestation et la condamnation d’Asim Ghafoor aux EAU suscitent une interrogation des États-Unis

Les Émirats arabes unis ont condamné Ghafoor au cours du week-end à trois ans de prison et à une amende de 800 000 dollars pour blanchiment d’argent et évasion fiscale après une condamnation par contumace dans le passé, selon le WAM, l’agence de presse d’État.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré lundi que les États-Unis demandaient des “informations supplémentaires” aux Émirats arabes unis sur l’arrestation d’Asim Ghafoor, un citoyen américain et ancien avocat du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi.

“Le ministère public des Émirats arabes unis a salué la coordination mutuelle pour lutter contre les crimes transnationaux avec les États-Unis, qui a conduit à l’arrestation de l’accusé, et sa présentation au tribunal pénal d’Abu Dhabi conformément aux procédures légales établies à cet égard”, a déclaré la nouvelle. rapporte l’agence.

Price, cependant, a déclaré que les États-Unis n’avaient pas demandé l’arrestation de Ghafoor et ont fait part aux Émirats arabes unis de leur attente qu’il “bénéficie d’une procédure judiciaire équitable et transparente et qu’il soit traité avec humanité”.