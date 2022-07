L’arrestation d’un Saoudien pour avoir menti au FBI montre la portée du royaume aux États-Unis

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Tout a commencé par un message qui est apparu sur le téléphone de Danah al-Mayouf à partir d’un compte Instagram anonyme – une promesse de l’aider à «écraser» un procès de 5 millions de dollars qu’elle a dû faire face à un mannequin saoudien pro-gouvernemental .

Mais, a déclaré le mystérieux texter, ils devaient se rencontrer en personne.

C’était en décembre 2019, un an après le meurtre et le démembrement de l’éminent journaliste saoudien basé aux États-Unis Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul, et al-Mayouf craignait d’être kidnappé et ramené dans le royaume comme d’autres.

“Je ne peux pas rencontrer quelqu’un que je ne connais pas”, a finalement répondu al-Mayouf. “Surtout avec tous les enlèvements et les meurtres.”

Maintenant, elle est contente de ne pas y être allée. Les procureurs fédéraux américains ont arrêté l’homme, Ibrahim Alhussayen, 42 ans, accusé d’avoir menti à des fonctionnaires fédéraux au sujet de l’utilisation du faux compte pour harceler et menacer des critiques saoudiens – principalement des femmes – vivant aux États-Unis et au Canada.

Un porte-parole du FBI a refusé de commenter les accusations. Un avocat d’Alhussayen n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires, pas plus que l’ambassade saoudienne à Washington.

Une plainte non scellée le mois dernier devant le tribunal fédéral de Brooklyn indique une enquête plus large sur les campagnes de harcèlement en ligne ciblant les dissidents saoudiens aux États-Unis et leurs proches – dans le cadre d’une tendance à la répression transnationale qui a alarmé les autorités américaines ces dernières années alors que divers gouvernements autocratiques cherchent à punir les critiques à l’étranger.

Plus tôt cette année, par exemple, le ministère de la Justice a révélé un complot ourdi par des agents agissant au nom du gouvernement chinois pour traquer, harceler et surveiller les dissidents aux États-Unis.

La plainte intervient alors que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane continue de réprimer l’opposition, tant dans le royaume qu’à l’étranger, tout en s’efforçant de redorer son image de réformateur libéral. Le gouvernement saoudien a soutenu dans le passé que ses détracteurs incitent à la violence, au sens large, et constituent une menace pour la sécurité du royaume.

Néanmoins, le président Joe Biden a rencontré – et partagé un coup de poing cordial avec – le prince Mohammed lors d’un sommet diplomatique la semaine dernière en Arabie saoudite.

Les scènes ont suscité des critiques cinglantes de la part de ses collègues démocrates et de groupes de défense des droits après que Biden eut juré de traiter le royaume comme un « paria » et jugé le prince Mohammed responsable du meurtre de Khashoggi.

De Djeddah, Biden a déclaré qu’il avait évoqué le meurtre “scandaleux” de Khashoggi avec le prince Mohammed et qu’il avait été “simple et direct” sur les questions de droits de l’homme, sans donner plus de détails.

“Si quelque chose comme ça se reproduit”, a déclaré Biden à propos des efforts du gouvernement saoudien pour cibler les dissidents à l’étranger, “ils obtiendront cette réponse et bien plus encore”.

Alors que certains accusent Biden d’avoir abandonné sa promesse de placer les droits de l’homme au cœur de sa politique étrangère avec son voyage dans le royaume, l’arrestation d’Alhussayen à New York souligne que les responsables fédéraux se bousculent de plus en plus pour empêcher que ces violations des droits ne se produisent sur le sol américain. .

La campagne du royaume pour faire taire les critiques se déroule en Amérique depuis un certain temps. En 2019, les procureurs américains ont allégué que l’Arabie saoudite avait recruté deux employés de Twitter pour espionner des milliers de comptes, y compris ceux de citoyens américains et de dissidents saoudiens.

“Ce type n’est que la pointe de l’iceberg”, a déclaré Abdullah Alaoudh, directeur de recherche du Golfe pour Democracy for the Arab World Now, un organisme de surveillance des droits de l’homme basé à Washington. Alaoudh allègue qu’il a également été harcelé par Alhussayen bien qu’il ne soit pas nommé dans la plainte. “C’est une campagne beaucoup plus vaste du gouvernement saoudien pour atteindre les gens à l’extérieur.”

Alhussayen était étudiant diplômé dans deux universités du Mississippi. Mais en ligne, le FBI dit qu’il s’agissait de “@samar16490”, un compte qui insultait et menaçait impitoyablement de jeunes femmes sur Instagram dans le but apparent d’aider le gouvernement saoudien.

Entre janvier 2019 et août 2020, il aurait entretenu des contacts réguliers avec un employé du gouvernement saoudien qui relevait d’un responsable de la cour royale.

Les procureurs ont également déclaré qu’Alhussayen avait pris des captures d’écran des messages Twitter de Khashoggi datant d’un an avant sa mort et avait conservé des photos de Khashoggi sur son téléphone cette année, révélant une obsession pour les dissidents saoudiens.

Alhussayen a été accusé d’avoir menti aux autorités fédérales lors de trois entretiens entre juin 2021 et janvier 2022. Le FBI dit qu’il a dit aux enquêteurs qu’il n’utilisait aucun compte de réseau social autre que ceux en son propre nom.

Les victimes d’Alhussayen vérifiaient régulièrement leurs téléphones pour découvrir de nouvelles vagues d’attaques au vitriol. En tant que femmes critiques du gouvernement saoudien, elles ont déclaré que les avertissements d’Alhussayen faisaient partie d’une puissante campagne déclenchée chaque jour par une armée de trolls des médias sociaux.

“MBS vous effacera de la surface de la terre, vous verrez”, aurait déclaré Alhussayen à al-Mayouf, l’activiste saoudien, faisant référence au prince héritier par ses initiales.

Il aurait menacé al-Mayouf du sort de femmes saoudiennes bien connues emprisonnées dans le royaume, remplissant ses textes de jurons.

Depuis New York, al-Mayouf anime une émission populaire sur YouTube qui livre des prises de vue mordantes sur l’actualité saoudienne et critique des responsables de premier plan.

Pour elle et quelques autres victimes, il y avait des signes que les intentions d’Alhussayen allaient au-delà de l’offense.

Après qu’al-Mayouf ait rejeté son aide dans le procès et refusé de se rencontrer, il s’est déchaîné. Il a tenté d’obtenir sa localisation, selon le dossier du tribunal, “pour la surveiller et la harceler davantage” en personne. La plainte n’a pas donné de détails.

“Je crois que certains d’entre eux sont ici, aux États-Unis”, a-t-elle déclaré à propos des intimidateurs en ligne qui l’inondent, elle et son fiancé américain, de menaces de mort chaque jour. “J’ai peur qu’il m’arrive quelque chose.”

Elle et son fiancé ont déménagé après que des comptes pro-gouvernementaux aient publié leur adresse personnelle sur Twitter.

Moudi Aljohani, une éminente militante saoudienne des droits des femmes qui a demandé l’asile aux États-Unis, pense également qu’Alhussayen essayait de gagner sa confiance et de l’attirer dans un face à face.

Après avoir dénoncé sur les réseaux sociaux le système de tutelle masculine du pays, Aljohani a fui le royaume et l’emprise étouffante de ses parents en 2016. Elle craint que sa famille ne la tue si elle revient.

Aljohani a déclaré qu’elle avait été ébranlée lorsqu’Alhussayen a contacté en 2020 depuis son faux compte Instagram avec une photo cryptée d’un membre de sa famille proche.

Mais elle aussi a mérité sa colère quand elle n’a pas répondu. Alhussayen lui aurait dit qu’il voulait lui cracher au visage. Il a dit qu’il espérait qu’elle connaîtrait le même sort que Nada al-Qahtani, une Saoudienne qui a été tuée par balle par son frère lors d’un soi-disant “crime d’honneur” dans le royaume en 2020.

Ces dernières années, Aljohani s’est abstenue de rendre publiques ses opinions critiques à l’égard du gouvernement en raison de ce qu’elle a décrit comme une campagne de diffamation incessante.

Mais un profil politique plus bas n’a pas aidé. Elle et les autres vivent dans la peur de la portée de leur gouvernement.

“Les Saoudiens paient beaucoup d’argent pour réparer leur image et la façon dont ils la voient, nous la ruinons pour eux”, a déclaré Aljohani. “J’ai l’impression qu’il n’y a pas d’endroit sûr.”

___

L’écrivain de l’Associated Press Eric Tucker à Washington a contribué à ce rapport.

Isabel Debré, Associated Press